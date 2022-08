(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos,

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies

# ¡o mal genio tener!

# Na, na, na, na, na, # es lo que hace que,

# la, la, la, la, la, # nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na,

# ¡los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"SUPERALÉRGICO"

(Música)

Eh, hola, Emeric, ¿vas a ir a mi fiesta de cumpleaños?

-Muy amable, pero... -Va a estar genial.

Vamos a hacer una tarta todos juntos. ¿Quieres un donut?

-Sabes que no puedo porque tienen gluten.

-Ah, sí, es verdad. Es eso que te da alergia.

Pues toma un hojaldre.

-Gracias, es que las nueces me hinchan, pero tienen buena pinta.

-Sí, están deliciosos.

La verdad es que me alegro de no ser alérgico como tú.

-Hacen dulces para la gente como yo. ¿Quieres uno?

-Son dulces de mentirijilla.

No, gracias.

-Me encantan las patatas fritas.

-Eh, Emeric, ¿has traído tu comida rara otra vez?

-Deja que adivine.

Un pastel de babosa con trozos de uñas de los pies.

-O es una tarta de ortigas. (RÍEN)

-Dejad de burlaros, no es divertido tener que comer cosas

que no están buenas. -Oh, no, están muy buenas.

Las cocina mi madre. Son crepes con harina de castaña

rellenas con crema de coco, zanahoria y comino. ¿Queréis?

(TODOS) ¡Uh!

-Lo siento, pero prefiero las patatas fritas.

-Lo comprendo, yo también me las comería.

-Mala idea, salvo que quieras hincharte como un balón.

Pom, pom, pom... (RÍEN)

-¿Quién quiere mielinales? -Yo.

-Qué ricos. -Anda, pruébalos.

-¿Conoces la canción? # Mielinales son muy naturales.

# Bombón natural. # Néctar de abeja nada más. #

-Si solo llevan miel, sí puedo.

-¿Eh?

¡Oh, oh! Se me ha hinchado la lengua. (RÍEN)

-Llevan también almendras. Rápido, mi medicina.

-Al final, no sé si te voy a invitar a mi fiesta,

te puedes hinchar con cualquier cosa. -Sí. Y podría reventar la fiesta.

-Oh, ya estoy mejor. -Tendré cuidado y no probaré nada.

-De ninguna manera vamos a dejar a Emeric solo.

-De acuerdo, pero te aviso, vas a pasar hambre.

Para mi cumpleaños vamos a preparar la tarta más grande del siglo

y hasta del universo. (TODOS) ¡Bien!

-Yo cojo los huevos. -Y yo la harina.

-¿Quién quiere batirlos? -Eh, no te quedes ahí.

-¡Ah! ¡Nueces, oh, no! -¡Emeric!

-Disculpad, lo siento mucho. -Estás arruinando mi cumpleaños.

(Música triste)

Y además ahora no puedes ayudarnos. (LLORA)

(LLORA)

(AMBAS) ¡Sí! -Ya estoy harto de hincharme.

(Música)

¿Eh? (AMBAS) ¡Eh!

(Música)

Oh, ¿qué me ha pasado?

(Música)

¡Oh!

¿Eh?

¡Oh! ¿Qué es todo esto?

Oh... ¡Ah! Puedo hinchar todo lo que toco.

¡Soy Superalérgico!

-Anda, déjame tu monopatín. -Es que ahora lo quiero usar yo.

-Vete a saltar al trampolín.

(Música)

¡Ah!

-Uno de dos plazas de parte de Superalérgico.

(AMBOS) ¡Hala! ¡Gracias, Superalérgico!

(RÍE) Eh, que es mi monopatín.

-Podemos usarlo los dos.

-Dame mi bicicleta, Lobo. Móntate en la tuya.

-Si no te sirve de nada, pedaleas como una tortuga.

(Música)

¡Ah! Ay, ay. -¿Qué pasa, Lobo, haces la tortuga?

(RÍE)

(Música)

Oh, no, solo nos queda un huevo. Ya no podremos hacer el merengue.

-¿Queréis que os eche una mano? -Al final has vuelto,

y muy hinchadito. -No lo sabes tú bien, Lucien.

Dame el huevo, Vicky.

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

-¿Quién quiere hacer un supermerengue para una supertarta?

-Hala, es genial. -Ah.

-Eh, un coco pequeño.

-No será suficiente para hacer el merengue.

-¡Ah! -¿Y ahora cómo lo abrimos?

(Alarma de coche)

(Música)

¿Y podrías hincharla aún más?

-Tus deseos son órdenes para mí, Lucien.

-¡Bien! Aún más.

¡Aún más! ¡Más!

¡Ay, deliciosa!

¡Oh, no! Mi tarta de cumpleaños. -No tenemos nada para rehacerla.

-Esperad. -Muy amable, Emeric, pero...

-Espera, Lucien, dale una oportunidad.

(Música)

Cuchillo, caramelo.

(TODOS) ¡Bien!

-Es más que una tarta, una obra de arte.

Amigos, que os aproveche. (TODOS) ¡Bien!

-Ay. (TODOS) ¡Está buenísima!

(ALIVIADO) -Oh.

-Mm, como si la hubiera hecho mi madre.

-Y contigo además no hace falta levadura.

-Perdón, un pedete. (RÍEN)

-Tienes suerte, Lucien, cuentas con un gran reportero para tu fiesta.

(Música)

¡Oh, no, he perdido mi superpoder! -Tal vez sea mejor

porque con los cumplidos se te iba a subir el éxito a la cabeza.

(RÍEN)

-Tenías razón, Emeric, lo que comes está rico,

pero no nos atrevíamos a probarlo. -Bueno, chicos,

creo que ya solo queda la frase final.

(TODOS) ¡Feliz cumpleaños!

(RAPEA) -"Si una alergia padeces, olvida las idioteces,

dales tu comida a probar y seguro que a todos les va a encantar".