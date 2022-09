La guerra de los súper 2ª Parte

(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(RÍEN) ¡Uh!

"LA GUERRA DE LOS SÚPER. SEGUNDA PARTE"

(RÍEN)

¡Bien! -¡Bien!

-Agarraos bien, ya llegamos.

(A LA VEZ) ¡Uh!

-¿Ah? -¿Eh?

-¿Qué es eso? -Es un pájaro.

-Es un avión. -No, es...

-Superperfecto para serviros.

(TODOS) ¿Eh? ¡Ah!

(Música suave)

¡Increíble, también soy una superheroína!

¡Qué guay! O sea, que... puedo volar.

¡Yuju!

¡Auch! Va a ser que no.

-¿Has visto a la nueva? Está jugando a "supermeestrello".

(RÍE)

-¡Pss! Me da igual.

Porque para mí vosotros no existís.

¿Mm? ¡Cuernos, ese es mi superpoder!

Da igual que la silla desaparezca.

(RÍE) -Voy a pintar todas las paredes.

Tú cállate o te pinto de verde. -Me da igual.

¡Pss! Eres tan feo como tus dibujos.

¡Genial! Cuando digo "me da igual", cambio las cosas.

Ahora yo soy ¡Supermedaigual!

(RÍE)

(Música suave)

(RÍEN)

¡Yupi!

-Es mejor que "El Capitán Zanahoria contra el Doctor Salami".

-No os mováis, será una superportada.

-Será perfecta, ¿no crees?

(Puerta)

(TODOS) ¿Mm?

¡Pss! (TODOS) ¡Ah!

Quedaría mejor conmigo. -¿Mm?

-¿Qué haces aquí? Si es para la portada, ya he dicho...

-Olvídalo. -¿Mm?

-No me importa compartirla con ella,

con la condición de que se ponga detrás.

-¿Ah? -¿Mm?

(RÍE)

-No me digas que te da igual posar para la foto.

-No, es verdad, no me da igual.

(RÍE) Sin embargo,

me da completamente igual que pierdas tu pantalón.

(RÍEN)

¡Ah! ¡Uy!

(RÍEN)

¡Buala! ¿Habéis visto lo que ha hecho?

¡Es que me parto!

(RÍEN)

¡Ja, ja! A ver, con Supermedaigual no haces diabluras.

(TODOS) ¡Ay!

(GRUÑEN)

(OLFATEA)

¡Ah! ¡Ay!

(RÍEN)

A ver, ¿quién es el que hace diabluras ahora?

-¡Me da igual esta cortina!

(TODOS) ¡Oh!

¡Ja, ja! Y me da igual que todos te tomen por un caramelo.

-¿Mm?

(TODOS) ¡Hala!

¡Ah! -Una piruleta rica.

(TODOS) Ah...

¡Ay!

Solo puede haber un superhéroe en esta ciudad

¡y ese soy yo, Superperfecto! -¡No, yo, Supermedaigual!

-¡Basta, parad los dos!

-Tiene razón, daos la mano y no se hable más.

(GRUÑEN)

Y será una superportada.

Superdiferentes, pero superamigos, a todos les encantará.

-Pues olvídalo.

-Antes me comería una lombriz que posar con este pedazo de memo.

(GRUÑE)

-Luisa, elige entre los dos.

-Eh...

Eh...

Eh... Pues no sé.

-Un concurso.

Quien sea elegido mejor superhéroe por sus compañeros será la portada.

-Pues eso me parece genial.

(RÍEN)

Chócala.

No me he hecho daño.

(SE ESFUERZA)

(RÍE)

(RÍEN)

Me da igual que te vuelvas gigante.

-¡Hala, genial! Gracias, Supermedaigual.

(RÍE)

-No tienes suficiente dinero para comprar un globo.

-Qué pena.

-¡Me da igual que tengas un montón de globos!

-¡Oh! ¡Hala!

Gracias, Supermedaigual. ¡Ah!

¡Socorro! -¡Ah!

-¡Quiero bajar!

Gracias, Superperfecto. Menos mal que estabas tú.

(GRUÑE)

Me da igual que acabes tu recolección.

-¡Oh! Gracias, Supermedaigual.

-Qué lata, esto no avanza, no hay viento.

(RÍE)

-Me da igual que tu kart este nuevo.

-¡Hala, genial! Gracias, Supermedaigual.

-Otra vez. Otra vez, otra vez.

¡Uh, uh!

-Bueno, veamos los resultados.

¿A favor de que Superperfecto sea la portada?

(A LA VEZ) ¡Yo!

Seis, siete y ocho.

Bien, ¿y a favor de Supermedaigual?

(A LA VEZ) ¡Yo!

Seis y siete. De acuerdo... -¡Esperad!

-Así que el ganador es... -¡Esperad!

¡Uh! Lo siento, llego tarde.

-¡Ja! (GRUÑE)

-Un empate. Nunca acabaremos con esto.

(Timbre)

Atención todos, es hora de volver a clase.

-Estiércol de pingüino. Si dejara de haber colegio...

-De acuerdo, si eso es lo que quieres...

-¡Oh! ¡Oh!

¡Caramba! ¡Ah!

(TODOS) ¡Bien!

¡Qué alegría, ya no tenemos que venir al cole!

(HABLAN A LA VEZ)

(GRUÑE) Yo puedo mejorar eso.

¡Me da igual que los adultos desaparezcan!

-¡Oh!

-¡Uh! -¡Ah!

-¡Ay! -¡Uy!

-¡Oh! -¡Oh!

-¡Ah! -¡Ah!

-¡Ah! ¡Me voy!

-¡Uy!

(TODOS) ¡Ah!

¡Increíble, no hay nadie! -Entonces, la ciudad es...

¡Para nosotros! -¡Bien!

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

¡Viva Supermedaigual!

-Para nosotros todos los pasteles.

-Para nosotros todos los juguetes.

(RÍEN)

(HABLAN A LA VEZ)

(Música animada)

¡Ah! Pero ¿qué hemos hecho?

-Te recuerdo que has sido tú quien ha empezado

arrancando el colegio, señor Superperfecto.

-Ya, pero me has provocado. Nunca debí hacerlo.

Es hora de que ponga orden. -¡No hagas nada!

Me da igual que te vayas al otro extremo del universo.

-¿Eh? Pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos?

-Debimos teletransportarnos cuando te tiré del brazo,

pero no tiene importancia, porque me da igual volver a casa.

¿Eh? Pero ¿por qué sigo aquí?

¡Me da igual volver a casa! ¡Me da igual volver a casa!

¡Oh, no, he perdido mi poder! ¡Qué catástrofe!

-Te lo mereces.

Por suerte, me queda mi superpoder.

Apártate, haré un agujero para salir.

¡Ah!

(RÍE) -No soy la única que ha perdido su poder.

(AMBOS) ¡Estamos atrapados para siempre!