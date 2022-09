La guerra de los súper 1ª Parte

(Música cabecera)

# Al despertar un día # muy diferentes nos sentimos

# y se convirtió nuestro defecto # en un gran superpoder.

# Nuestra tristeza y torpeza, # hasta nuestra gran pereza,

# ser culón, tener narizón, # que te huelan los pies...

# ¡O mal genio tener!

# Na, na, na, na, na. # Es lo que hace que...

# La, la, la, la, la. # Nos convirtamos en...

# Na, na, na, na, na.

# ¡Los superminihéroes! #

LOS SUPERMINIHÉROES

(Música)

"LA GUERRA DE LOS SÚPER. PRIMERA PARTE"

Que pases un buen día, mamá.

Oh, hola, Emma.

-Hola, Gaspard.

-Hola, vendedora de globos.

-¿Mm?

-Hola, señor alcalde.

-Mira que es educado ese Gaspard.

Llegará lejos. -Mm.

-¿Mm? ¿Mm?

(LADRA)

¡Ah! ¡Perro malo!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Ah! Mira lo que has hecho con la comida.

-No se preocupe, señora, la ayudaré.

-Oh, eres muy amable, hijo.

Ven aquí que te dé un besito de abuela.

-¡Aj!

No se cómo puedes soportar que te besuqueen así.

-Ah, bueno, la verdad es que no me molesta.

¡Ah!

-Ah, pesa demasiado, me rompe la espalda.

-¡Pierre, espera! Te llevaré la mochila.

-Muchas gracias, qué amable. -¿Eh?

-¡Ay! ¡Creo que me he torcido el tobillo!

Retiro lo que dije, no eres amable, eres superamable, tío.

(Música suave)

Un gran abrazo.

(GRUÑE) -Suéltame.

Caca de caracol... Vete a abrazar a otro, Élie.

-¿Un abrazo, Élie?

(RÍE)

-¡Au!

Y por eso nunca es tarde para corregir nuestros defectos

y ser mejores personas.

(HABLAN A LA VEZ)

-Bien dicho, Gaspard. -Gracias, Gaspard.

Tu exposición sobre las virtudes y los defectos

ha sido perfecta, como tú.

(RÍEN)

Como la caca de la vaca.

-Raphaël, deberías tomar ejemplo de tu compañero Gaspard,

él no dice groserías.

(RÍEN)

Gaspard, ¿puedo escribir un artículo sobre ti para el periódico?

Gaspard, el chico superperfecto. En la portada quedará genial.

-Oh, verás, Luisa, no sé si me lo merezco.

Bueno, de acuerdo.

-¿Has visto la última película del Capitán Zanahoria?

-Si quieres, podemos ir. -Guay.

-Luego echamos un partido, tengo ganas de marcar goles.

-Vas a salir en la portada del periódico, qué pasada.

-No se me ocurre ninguno que se la merezca como tú.

(Palmas)

Atención, permitidme que os presente a vuestra nueva compañera, Bao.

-Sí, sí, sí.

(MASTICA RUIDOSAMENTE)

-Hola, yo soy Gaspard.

-Me da igual.

(RÍEN)

-Para que te hagas el listillo, don perfecto.

-No deberías esperar el chicle debajo del pupitre.

(RESOPLA) -Hago lo que me da la gana.

-Eh, la nueva no se deja impresionar.

-Es normal, acaba de llegar, seguro que en realidad es simpática.

(MASTICA RUIDOSAMENTE)

-¿Puedes hacer menos ruido al comer, por favor? ¿Y las patatas fritas?

-Como lo que quiero y como quiero.

-Sí, y tiene razón.

-Muy bien, vamos a hacer otra, sonríe más.

Gaspard, ¿me oyes?

-¿Te has fijado en la nueva? Viste tan mal como Suzanne.

(RÍE)

-La moda nos da igual, es cosa de pijos, ¿verdad, Suzanne?

-¡Ñorda de dromedario, eres la repanocha!

¡Ups! Espero que la profe no me haya oído.

-Nos da igual la profe y nos da igual hablar mal.

-¡No!

¡No da igual! ¡Se acabaron las groserías!

Y se acabaron los caramelos.

-Pero... -¡Nada de peros!

(INTENTA HABLAR)

-Qué horror. ¿Qué se cree? -¿Va en serio?

-Es increíble. -Déjalos ya, nadie es perfecto.

-Yo, y deberías seguir mi ejemplo si quieres que te admiren

y tener amigos. -¿Ah, sí?

¿Sabes lo que piensan tus amigos de ti, don pretencioso?

-Aunque te creas perfecto, estás lleno de defectos.

-Ahora prefiero que la portada del periódico seas tú.

Los defectos nos dan igual. Lo vamos a petar.

(LLORA)

-Hola, Gaspard.

(LLORA) Estoy harto.

¿Por qué es tan duro ser perfecto?

(Música misterio)

¿Eh? ¿Eh?

(GRITA)

(Música triunfal)

(Música suave)

¿Mm?

¿Eh? Este disfraz es perfecto. ¡Je!

¡Antonio, cuidado!

¿Eh? Puedo volar. ¡Flipante!

(Música acción)

¡Soy superfuerte! Cómo molo.

¡Ah!

-Miau, eres perfecto de verdad.

-Mejor aún, yo soy... ¡Superperfecto!

(Continúa la música)

¡Yupi!

(RÍE)

-¡Genial! Saca las manos de los bolsillos.

-Bah, eso da igual.

A ti también debería darte igual todo,

sienta muy bien.

-¿Eh? ¡Eh, mi patinete! ¡Devuélvemelo o llamo a mi hermano!

-Me da igual, ahora es mío. -¿Qué es lo que pasa aquí?

-¿Eh? -¿Oh?

-Es hora de que Superperfecto ponga orden.

-¡Boñiga de babuino!

Me da igual decir groserías, es superguay.

¡Ah! ¡Ah!

(RÍE) -Bien hecho.

-¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

-¿Eh? -¡Ah, ah, ah!

-¡Ah! ¡Socorro! ¡Bájame!

¡Prometo que se lo devolveré!

-¡Caramba, eres más fuerte que mi hermano!

-Bueno, ¿qué opinas ahora de Superperfecto?

-¡Pff! Me da igual.

-¿Y los papeles en el suelo también te dan igual?

Tranquila, yo me encargo.

-¡Ah!

(RÍEN)

Qué cara ha puesto. Me parto.

-Lo siento, Superperfecto, tú eres quien se merece la portada.

-Eh, pero...

-Haremos la foto en el teatro. ¿Venís con nosotros?

(AMBOS) ¡Sí!

No te digo que vengas porque supongo que te da igual.

(GRUÑE)

(Música suave)

Vamos allá.

(A LA VEZ) ¡Sí!

(A LA VEZ) ¡Oh!

(RÍEN)

Oh, no.

¿Por qué en el mundo a nadie le da todo igual?

(Música misterio)

Ah, ah.

(Música triunfal)

(Música suave)

¿Oh?