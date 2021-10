# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don # para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, # tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, # Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van # para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, # Super Wings. #

ZUMBIDO DE ABEJAS BÚLGARAS.

(Tararea).

Hum, ¿qué puedo hacer?

¡Ah! ¡Agua! ¡A las plantas les gusta!

Y este fertilizante ayudará. ¿Qué le pasa a tu planta, Dizzy?

Lo he probado todo para que crezca sana. Pero mira...

Hum...

¡Ya sé! ¿Probaste a llevar la planta fuera, al sol?

No, pero lo haré.

¡Claro! Las plantas necesitan sol para estar sanas. ¡Gracias, Jett!

A veces la respuesta más sencilla es la mejor.

(Altavoz) Jett, a la sala de control. ¡Tienes una llamada!

¡Yupi! ¡Es como el sol para mí!

Hola, capitán Jimbo. Jettestá aquí. ¡Dime adónde ir!

Sky, dale la información que necesita.

La llamada que vas a recibir es desde Kazanlak, Bulgaria.

Esa zona tiene la mejor tierra de Bulgaria,

así que se cultivan muchas cosas.

¡En Kazanlak hay un festival de rosas famoso!

Estoy deseando llegar a Kazanlak.

Esta es tu llamada...

Hola, Jett, me llamo Silviya.

¡Hola, Silviya, encantado!

Llamo para pedir algo muy especial:

un pulverizador con varios chorros, no solo uno.

Lo llamo espray multichorro.

¿Podrían hacer esto los Súper Wings?

-¡No hay problema! -¡Genial! ¡Hasta pronto, Jett!

Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¡Pum! ¡Un pulverizador de agua!

Luego, le damos al producto ese algo extraespecial.

¿Silviya quiere un montón de chorros?

¡Tachán!

¡Ya los tiene!

¡Hecho!

¡Y listo para entregar!

Me pregunto para qué querrá Silviya esto.

Apuesto a que Dizzy también querrá saberlo.

¿Dizzy? ¡Sí!

Elegí a Dizzy para que te acompañe hoy

porque si hay que regar, las mangueras de Dizzy pueden ayudar.

¡Genial, pueden venir bien!

A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett.

(Música animada).

(Sirenas)

(Ambos) ¡A volar!

¡Volando a Bulgaria!

¡Hala! ¡Mira qué campos y qué cosechas!

Y esa es la casa de Silviya. ¡Vamos!

(Tararea).

Tienes mucho trabajo que hacer

si quieres regar todas nuestras rosas, Silviya.

¡Tengo una solución para eso, mamá!

¡He pedido lo que necesitamos!

¡Traigo un paquete! ¡Y está aquí!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y esta es Dizzy, mi compañera de viaje.

Hola, Jett y Dizzy. Bienvenidos a Bulgaria.

¡Mi espray multichorro!

¡Es justo como quería! ¡Increíble!

Silviya, ¿para qué es este moderno pulverizador?

¡Te lo enseño!

¿Ves? Para regar muchas rosas rápido

y que estén listas para el famoso festival de rosas de Kazanlak.

¡Silviya quiere que nuestras rosas sean las más "krasiv" de todas!

"Krasiv" significa "bonitas" en búlgaro.

Será mejor que empiece.

Aun con el nuevo pulverizador va a ser mucho trabajo.

¡Te ayudamos si quieres, Silviya!

¡A los Súper Wings nos encanta ayudar!

¡Gracias! ¿Puedo pasar el día con Dizzy y Jett, mamá y papá?

Claro. Si estás con los Super Wings.

(Todos) ¡Yupi!

(Tararea).

¡Buen trabajo, Silviya! ¡Tu espray multichorro riega bien!

¡Gracias, Jett! Tú también lo haces genial, Dizzy.

¡Gracias! ¡Ya casi está! ¡Las rosas están fantásticas!

¡Ah! ¡Eh! Uy, perdón, Jett.

(Gritan) ¡Aaaah!

(Ríe).

Prepárate para mojarte, Dizzy.

(Ríen).

(Ambos) ¡Ja! ¡Eh, parad!

¡Ay!

¿Estás bien, Dizzy?

¡Sí! Solo un poco sucia.

(Ríen).

(Zumbido).

¿Qué es ese zumbido?

(Zumbido).

¡Abejas! ¡Corred!

¿Por qué están enfadadas con nosotros?

¡No lo sé!

¡Parad!

(Zumbido).

Ya no nos persiguen.

¿Eh? Mirad qué abeja más rara...

¡Ah! ¡Déjame en paz!

Eh, qué malvada, Silviya, acabas de verme.

(Todos) ¿Eh? ¡Hala!

¡Hola! Me llamo Bucky y los bichos son lo mío.

Soy un micro Super Wing, experto en insectos.

¡Caramba! Encantado, Bucky.

¿Sabes por qué las abejas están enfadadas?

Sin querer salpicaste de barro la entrada de su colmena.

(Zumbido).

Todo en orden.

Les dije lo que pasó, pero necesitan entrar en su colmena.

Vale, ¿cómo podemos arreglarlo?

Creo que necesitamos encogernos.

Poneos estas chapas de encoger de Bucky

para tener tamaño de insecto.

(Todos) ¡Hala!

¡Oh! Soy pequeña y voladora como una abeja.

¡Muy bien! ¡Vamos a la colmena!

¡Vaya! La entrada a la colmena está bloqueada por el barro.

Las abejas necesitan entrar.

Hagamos un agujero para ellas.

¡Empujad todos!

(Gritan) ¡Uuuuuh!

(Zumbido).

Hay mucho barro en las paredes.

Empezamos a limpiar las manchas de barro y nos vamos, ¿vale?

(Todos) ¡Sí! ¡Allá vamos!

¡Guau!

¡Uh! ¡Nunca había visto una habitación así!

Eh... No deberíamos entrar.

Es la habitación de la reina. No le gusta que la molesten.

(Gruñe).

(Zumbido).

-Eso suena mal. -¡A volar!

(Todos) ¡Perdón!

¡Hala!

(Zumbido).

¡Por aquí!

(Zumbido).

(Todos) ¡Uuaaaah!

(Zumbido).

¡Uf! Vale, limpiamos el barro y nos vamos de aquí.

(Gritan) ¿Eh?

Oh, no.

¡Estamos pegados a la miel!

¿Cómo saldremos de aquí?

Solo hay una forma de manejar esto. Es hora de...

(Todos) ¡Superenergía!

Torre de Control, ¡activad la Superenergía!

(Ambos) ¡Activar!

# Oh, oh, oh, oh, # oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, # oh, oh, oh Superenergía. #

¡Hagamos de abejas y salgamos zumbando.

¡Superenergía en acción!

¡Gracias, Jett!

Ahora deshagámonos de este durísimo barro.

¡Supervelocidad!

(Grita).

(Grita).

¡Superdrones, desplegaos!

¡Cuerdas de rescate en acción!

(Grita).

¡Hora de ser bichos!

(Grita).

(Gritan).

¡Listo!

(Todos) ¡Éxito superpotente! ¡Sí!

¡Guau! Las rosas están fantásticas.

El agua y la luz solar hicieron su trabajo. ¡Simple!

Creo que aquí hemos terminado.

¡Adiós, Super Wings, gracias!

(Todos) ¡Super Wings, siempre cumplimos!