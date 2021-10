# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don # para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, # tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, # Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, # Super Wings. #

VICTORIA DE TRACTORES

(GRITAN)

¡Tiro de Jett! (GRITO)

¡Tendrás que hacerlo mejor!

(GRITA)

Oh... No soy bueno en esto.

-Démosle a Scoop un voto de confianza.

Lanza fuerte, Scoop.

(AMBOS) Scoop puede hacerlo, sí, él puede.

¡Vamos, Scoop! ¡Scoop! ¡Scoop!

-(GRITA) ¡Guau!

-¡Gol! ¡Yuju!

¡Vuestros vítores me ayudaron mucho a creer que podía!

¡Gracias, equipo!

-(ALTAVOZ) Jett, a la sala de control, tienes una llamada.

Parece que mi otro equipo me necesita.

Hasta después, SuperfútbolWings.

Hola, capitán Jimbo.

Jett me llamo, y para volar estoy preparado.

-Me alegra que estés en nuestro equipo.

Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Escocia.

Una tierra de campos muy verdes

donde a montones de niños les encanta jugar al fútbol.

Allí es más típico que aquí. ¿Qué es más típico?

-¡El fútbol! Esta es tu llamada.

-Hola, Jett. Me llamo Rooney.

¡Hola, Rooney! ¿Qué podemos hacer por ti?

-Quiero hacer un pedido especial:

una equipación de fútbol para un equipo llamado Harvesters.

Pero tiene que ser mucho más grande que una equipación normal.

La llamo "gran equipación Harvester".

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Genial! Hasta pronto, Jett.

-Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¡Elaboramos el producto a toda velocidad!

¡Pum!

¡Una gran equipación de fútbol!

¡Ya la tiene!

¡Hecho! Y lista para enviar.

-¡Y Donnie también está listo!

¡Genial! ¡A Donnie le encanta el fútbol!

-¡Sí! ¡Por eso lo elegí para que te acompañe!

-¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

(AMBOS) ¡Escabullámonos a Escocia!

Ah, los campos verdes de Escocia.

Y la casa bonita de Rooney. ¡Vamos!

-(GRITA) -¡Inténtalo de nuevo, Jack!

Si tiras con mucho efecto,

puedes desviarlo a la derecha, alrededor del portero.

-Vale. Haré lo que pueda.

(GRITA) -¡Uf! Oh...

-¡Bien! -¡Gol! ¡Yuju!

-¡Gracias por enseñarme ese truco, Rooney!

-¡Tu patada ha mejorado mucho!

Puede que los Harvesters te dejen jugar al final.

¡Traigo un paquete! -¡Está aquí!

¡Ay! Soy Jett. Siempre puntual.

Y este es Donnie, mi compañero de viaje.

-Hola, Jett. Hola, Donnie.

Soy Rooney, estos son mi padre y mi amigo Jack.

¡Esto es para ti!

-¡Guau!

¡Es justo como quería! ¡Qué "tidy"!

-Cuando un escocés dice que algo o alguien es "tidy",

se refiere a que es bonito, impresionante,

fantástico, espectacular, lindo.

(RÍE) Son muchos significados para una palabra pequeña.

Creo que todavía falta

para que te sirva tu gran equipación, Rooney.

-(RÍE) No es para mí, es para Jack.

-¿Para mí?

¡Guau! ¡Me encanta mi gran equipación.

-¡Estás fantástico, Jack!

Los Harvesters tienen un partido importante

contra los Muckmakers hoy.

-No suelo ser titular,

pero realmente espero que pueda jugar esta vez.

¡Iremos contigo y te animaremos!

Oh, bueno... Vuelvo a estar en el banquillo.

-No te sientas mal, Jack.

Los sustitutos son miembros importantes del equipo.

Ya. Y podemos ayudarles a ganar animándolos.

-(VARIOS) ¡No cuentes con ello!

-Son los Muckmakers.

-Hola, Harvesters.

¿O deberíamos llamaros equipo perdedor?

-(RÍEN)

-¡Ni hablar! -¡Que empiece el partido!

(Silbato)

-¡A jugar!

(Vítores)

-(GRITA)

-(GRITA) -¡Ah!

-¡Gol! -¡Sí!

(Vítores)

¡Vosotros podéis!

-¡Sacad! -Perdéis tiempo.

-(GRITA)

-(GRITA) -¡Ah!

-¡Rendíos, Harvesters!

-¡Somos demasiado buenos para vosotros!

-(AMBOS) ¡Los Harvesters nunca se rinden!

-(TODOS) ¡Vamos, Harvesters! ¡Vamos, vamos, vamos!

-(GRITA)

-(RÍE) ¡Mirad esto!

-¡Mía!

-(TODOS) ¡Ay!

Oh...

(Silbato)

-¡Lesión! ¡Descanso!

-¡Ay! Nos han machacado, chicos.

-Eso os pasa por intentar jugar con los supertractores.

Quizás deberíais uniros a la liga de ciclobol.

-(RÍEN)

-¿Adónde vais? ¡El partido continúa!

-Ni siquiera tenéis jugadores.

-¡Aún quedamos Jack y yo! ¡Y nosotros!

-Ni hablar. ¡Los Super Wings no son tractores!

¡Podemos arreglarlo! Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, # oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, # Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí! -¡Increíble!

¡Construcción de tractor en acción!

-(AMBOS) ¡A jugar al fútbol!

-Oh, estoy deseando presumir de ganar a los Super Wings.

-(RÍE)

-¡A jugar!

(GRITA) -¡Ah!

(Vítores)

¡Estoy solo, Jack!

-¡Ah! (GRITA)

-¡Guau!

-(RÍE) -¡"Tidy" tiro!

-Basta de juego neutral. ¡Revolucionaos, Muckmakers!

-¡Ah! -¡Ah!

-Eh, ¡pásamela! ¡Quiero marcar!

-¡Ni hablar! Si te la paso, nos marcan de nuevo.

-¡No fue culpa mía! -¡Sí lo fue!

-¡No! -¡Sí!

¡Gracias por el balón!

-(AMBOS) Ah... ¡Fue culpa tuya!

-¡No puedes derribarme!

¡Quizás no, pero el balón sí!

-¿Eh?

(Vítores)

-¡Un gol más y ganan los Harvesters!

-(GRITA) (GRITA)

(GRITA)

-¡Hora de jugar al estilo Muckmakers!

-¡Ay! (GRITA)

-Atascado y desafortunado. (RÍE)

¡Ah! -¡Uh!

¡Ah! -¡Uh!

Oh, ¡vamos! ¡Tienes que hacerlo mejor!

Os sacaré de aquí, compañeros.

¡Supervelocidad de empuje!

¡Uf! (GRITA)

-(AMBOS) ¿Eh?

(Vítores)

-¡El tiempo se acaba! ¡Quien meta gol gana!

-Todo el mundo a la portería.

-¡Ah! ¡No hay a quién pasársela!

-Por la escuadra, Jack. ¡Lanza!