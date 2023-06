# Vámonos.

# Oh, oh...

# Jett, tienes el don # para la misión.

# Sube más y más...

# Por el aire va, # tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings.

# Oh, oh...

# Juntos Jett y Dizzy, # Donnie y Jerome.

# Super Wings.

# Vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings.

# Super Wings.

# Super Wings. #

TRAVESÍA JURÁSICA PRIMERA PARTE

(CANTURREA)

No puedo creerme

que tenga una semilla de la era de los dinosaurios

que crece en la Luna.

¡Y ahora ha dado un fruto dorado! ¡Qué guay!

Cualquier planta que dé un fruto dorado

debería ser para mí, Golden Boy.

¡Voy a conseguirla sea como sea! ¡Hola, Robert!

(LAS SUPERMASCOTAS SALUDAN)

Jett, supermascotas, ¿qué hacéis aquí en la Luna?

Nos hemos enterado de lo de tu fruta dorada

y hemos venido a verla.

¡Es genial! (LAS SUPERMASCOTAS EXCLAMAN)

(LAS SUPERMASCOTAS HACEN RUIDOS)

Con cuidado, mascotas.

(LAS SUPERMASCOTAS HACEN RUIDOS)

(LAS SUPERMASCOTAS HACEN RUIDOS DECEPCIONADAS)

¡Oh, oh!

Perdona, Robert.

Sé que ha sido accidental,

pero la semilla de esta fruta es de la era de los dinosaurios,

solo tenía una.

¡Oh, ya sé qué hacer!

Podemos probar la máquina del tiempo.

¿Adónde van con mi fruta dorada estropeada?

Storm la construyó pero aún no la ha probado.

Puede retroceder en el tiempo.

Tal vez podamos arreglarla así.

¡Probemos!

(TODOS) ¡Funciona!

(GRITAN)

¡Oh, no! Funciona demasiado bien.

La fruta ha ido más atrás en el tiempo de lo que quería.

¡Quién sabe cuánto!

(RADIO) "Jett a la sala de control, tienes un paquete."

Lo sentimos mucho, Robert, pero tenemos que irnos.

Tranquilo, Jett, que vaya bien la entrega.

Tal vez encuentre otra semilla de fruta dorada

aquí en la luna si busco bien.

Bueno, si esa fruta dorada ha retrocedido en el tiempo,

tendré que ir a por ella.

¡Jaja!

¿Eh?

Me ha parecido oír algo.

¡Listo para irme, Jimbo!

Solo dime adónde tengo que dirigirme.

¡Claro, Jett! Sky, informa a Jett sobre su misión.

-Hoy te vas a Mongolia.

Es un país donde se han encontrado

muchos esqueletos de dinosaurios y fósiles.

Espero poder ver viejos esqueletos de dinosaurios

cuando esté allí.

Bueno, sin duda, vas a ver a un viejo amigo allí.

Tu amiga Nambayar ha pedido...

-¡Una incubadora!

Una máquina que mantiene calientes los huevos

hasta que nacen las crías.

¡Bim, bam, bum!

¡Ya la tiene!

Hecho.

Y listo para entregar.

¡A tu puesto y prepárate para despegar, Jett!

¡Preparando a la supermascota Jett!

¡A volar!

¡Nos vamos a Mongolia!

¡Oh, oh!

¡Ah, ah!

-¿Ves algún cambio en el huevo, Nambayar?

-No, papá, pero he pedido algo que me ayudará a solucionar eso.

¡Traigo un paquete! ¡Bien, ya está aquí!

Soy Jett, siempre puntual.

¡Hola, Jett! Me alegro mucho de volver a verte.

(LA MASCOTA JETT HACE RUIDOS!

-Mmm...

-Gracias, mascota Jett.

¡Bien, mi incubadora!

¡Es perfecta!

Encontré este huevo

mientras ayudaba a mi padre a buscar la oveja en las colinas,

pero nunca habíamos visto un huevo como este.

Y queremos saber de qué es.

Y nosotros.

Metámoslo en la incubadora.

¡Guau! (RÍE)

(CON SORPRESA) ¡Ah!

¡Está rompiéndose!

¡Bien!

¡Oh!

(TODOS GRITAN)

(GRUÑE)

(AMBOS) ¡Es un dinosaurio!

Pero ¿los dinosaurios no están extinguidos?

Hasta ahora, Jett. ¡Me encantan los dinosaurios!

Este es un "morudo" hecho realidad.

-"Morudo" significa sueño en mongol.

-¡Hola, bebé saurio!

(GRUÑE)

(HACE RUIDOS)

¡Le voy a llamar Coco!

Oh, lo siento, Coco,

ninguno de nosotros es tu mamá.

Creo que puedo llevarle a Coco a su mamá.

Entonces es hora de recurrir a la superayuda.

(AMBOS) ¿Superayuda?

Sí, claro, de un Super Wing y una supermascota.

Portaviones mundial, adelante.

¿Qué tal por Mongolia, Jett?

Tenemos un gran problema, tamaño dinosaurio.

Este es Coco. (COCO HACE RUIDOS)

¡Caray! ¿Es un bebé de dinosaurio real?

Sí. Y necesitamos retroceder en el tiempo

para encontrar a su madre.

¿Podemos usar la máquina del tiempo de Storm de la Luna?

Vale, Jett, recibiréis la superayuda pronto

tú, Coco, Nambayar, camino de la Luna.

(TODOS) ¡Nos vamos a la Luna!

¡Oh!

Muy bien, viajeros del tiempo, la máquina del tiempo está lista

para llevaros a la era de los dinosaurios

para que encontréis a la madre de Coco.

-¿Has oído eso, Coco? ¡Vas a ir a casa!

(GIME)

¡Superayuda de viajeros del tiempo ya!

(TODOS) ¡Guau!

¡Bien!

(RÍEN)

¡Yuju!

(TODOS GRITAN)

¡Guau! ¿De verdad es la era de los dinosaurios?

(TODOS) ¿Eh?

(TODOS GRITAN)

(TODOS) ¡Ah!

-¡Es un braquiosaurus!

(EMITE RUIDOS)

¿Eh?

(RUGE)

(TODOS GRITAN)

¿Qué ha sido ese ruido?

Bueno, mejor seguiré buscando mi fruta dorada.

¡Fruta dorada! ¿Dónde estás?

(RUGE)

¡Oh, no, mira!

La braquiosaurus va a chocar contra ese muro de piedra.

¡Tenemos que pararla!

¡Dizzy, pon a Nambayar y a Coco a salvo!

Donnie y yo nos encargamos del dinosaurio.

(TODOS) ¡Supermascotas, acción!

¡Mascota Jett, guante potente, transformación!

¡Mascota Donnie! ¡Mascota Dizzy!

(AMBOS) ¡Transformación!

¡Balsa de rescate, despliégate!

¡"Dinoempuje" potente, acción!

(GRITA)

¡Cuidado, dinosaurio! ¡Ah, ah, uy!

¡Ah, ah, uh!

¡Para, dinosaurio, para! (GIME)

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Ay!

(LA MASCOTA JETT HACE RUIDOS)

¡Oh, no!

¡Se caen las rocas!

¡Donnie puede!

¡A mover unas rocas!

¡Ah!

¡Ah, ah!

(GRUÑE)

(HACE RUIDOS)

Creo que la dinosaurio quiere que la sigamos.

¡Coco!

(TODOS) ¡Guau!

¡Impresionante! Es superchulo.

Coco, estoy segura de que tu mamá está por aquí.