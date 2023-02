# Vámonos. # Oh, oh...

# Jett, tienes el don para la misión # Sube más y más...

# Por el aire va, tu paquete traerá. # Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará

# Super Wings. # Oh, oh...

# Juntos Jett y Dizzy, # Donnie y Jerome.

# Super Wings.

# Vámonos. # Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings. # Super Wings. #

"El superrescate de la superluna, segunda parte".

Muy bien, salvadores de la superluna.

Así es como vamos a devolver la luna a la órbita terrestre.

Si mueven todas las bases hacia el lado más alejado de la luna

y las ponen todas juntas así,

podemos usarlas para disparar una superonda de energía

delante de nosotros, así.

-¡Ya entiendo!

Impedirá que sigamos avanzando y hará que volvamos a la Tierra.

-Es nuestra única esperanza. Tripulación de la luna,

llevad las bases a las coordenadas que os voy a enviar.

(TODOS) ¡Recibido!

-Misión de los Super Wings.

(TODOS) ¡Salvar la superluna!

(TODOS) ¡Salvar a la superluna activada!

-Muy bien, salvadores de la superluna,

vamos a cruzar hacia el lado más alejado de la luna.

-¡Guau! Qué grietas tan profundas.

-¿Eh?

Oh, demasiado tarde para ralentizar. Preparaos para giros bruscos.

(GRITAN)

¡Ay!

(GRITAN)

-¡Agarraos fuerte!

-Bien pilotado, Storm.

-Oh, oh, ¿cómo vamos a sobrevolar eso?

-Tranquilos.

¡Velocistorm!

-¡Uoh!

¡Sí!

-Grietas superadas.

Super Wings, informad de vuestras posiciones.

-La base de Astra está llegando al punto de encuentro.

Ídem la base de Donnie.

La base de Astro os va a ganar.

-Muy bien.

Aparcad las bases juntas, chicos.

Bien cerquita.

Perfecto, empate de cuatro.

Pero íbamos a ser cinco.

¿Dónde está a Robert?

Probablemente, recogiendo rocas en el camino para su colección.

Qué roca más chula.

Para mi colección.

Oh, oh.

Ya están todos allí. Tengo que darme prisa.

-¡Ey, chicos!

¡Mirad!

-Robert está llegando.

-Ahora que todos los salvadores de la superluna están aquí,

desplegad reactores.

Oh.

¿Qué es aquello?

¡Guau!

¡Es Marte!

Y vamos directos.

-No hay tiempo que perder, equipo.

¡Rayos de energía!

¡Activar!

¡Ha funcionado! Volvemos hacia la Tierra.

(TODOS) ¡Yupi!

-Aumentando potencia del rayo para llegar a casa más rápido.

Los Super Wings empujaron la luna dorada al espacio exterior.

Pero Golden Boy la traerá de vuelta.

¡Oh!

¡Ay!

¡Ah!

Nos vemos en la Tierra superpetardos.

Nuestra batalla lunar no ha terminado.

¡Vuelve aquí, lunita dorada!

¡Genial!

¡Los Super Wings lo han vuelto a lograr!

Ahí viene la luna.

¡Uh!

Ahora estáis a salvo.

¡Buen trabajo, mascota Dizzy!

El nivel del mar está bajando.

Uf.

¿Eh?

¡Eh!

Esa luna se está buscando una multa por exceso de velocidad.

-¡Oh, no!

La luna se mueve muy deprisa y no parará en la órbita terrestre.

-Tripulación de la luna, vais muy deprisa.

Si no ralentizáis, no entraréis en la órbita.

-No hay problema, capitán Jimbo.

Apagaremos los reactores para que vaya más despacio.

-Oh, oh. Aún va muy rápido.

-Ey, ¿por qué la Tierra se hace más pequeña?

-Porque la hemos pasado.

Y ahora nos dirigimos al Sol.

-Curiosidad:

El Sol tiene la gravedad más fuerte de todo el sistema solar.

Nos empuja hacia él tan rápido que vamos a chocar.

-Oh, oh, no suena divertido.

-Robert, ¿sabes curiosidades sobre los meteoritos?

-No, pero sí sé que esos vienen hacia nosotros.

¡No si lo evitamos!

Super Mascotas, ¡acción!

¡Machaca meteoritos transformación!

Destruye meteoritos en acción.

¡Gira y gana, mascota Jett!

¡Yupi!

Oh, no.

Nos acercamos al Sol.

Empieza a hacer mucho calor.

¿Qué hacemos?

Si no podemos parar la luna, ¿por qué no rodeamos el sol?

-Gran idea, Ressiou.

Podemos usar la gravedad superfuerte del sol

para movernos a su alrededor y volver a la Tierra.

Solo necesitamos algo para que la luna mantenga el rumbo.

-¡Vías espaciales!

¿Listo, hermano?

-Claro, hermanita.

¡Construyámoslas!

¡Vamos allá!

-¡Holo vía en acción!

-¡Orbe atómico en acción!

(GRITAN)

¡Sí! -¡Bien!

Robert, ¿has traído lo que quería?

-Nunca salgo de la Tierra sin ellos.

Dos robotrajes marchando.

(AMBOS) ¡A robotear!

(AMBOS) ¡Vamos allá!

¡Super Wings y Super Mascotas!

¡Robotrajes en acción!

Ay...

Qué calor.

Cuesta mucho empujar.

El calor del sol es insoportable.

Tenemos que acabar rápido.

(AMBOS) ¡Roboempuje potente!

-¡Nos habéis devuelto a la órbita terrestre!

-¡Sí!

-¡Yuju!

(GRITA DE ESFUERZO)

¡Uf!

Ahí tenéis, niños de la tierra. Mirad mi preciosa luna dorada.

¿Eh?

Espera, ¿qué?

¡No! ¡Otra vez no!

¡Para!

¡Gracias por la ayuda, Golden Boy!

¡Me vengaré en la próxima Superluna, Super Wings!

¡Vuelve, lunita dorada!

(RÍEN)

Creo que aquí hemos terminado.

¡A volar!