# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

RELOJ CHECO

¡Uf! ¿Estás bien, Donnie? Hace calor aquí.

Tenemos que arreglar el aire acondicionado

antes de que se fría el motor. Hola, colegas.

¡Uf! ¿Por qué hace tanto calor aquí?

El aire acondicionado no funciona, Bucky.

Estaba poniéndolo a punto y de repente dejó de funcionar.

Bueno, tal vez pueda ayudar echando un vistazo dentro.

¡Encoger en acción!

¡Guay! ¡Nunca me cansaré de verlo!

¡Oh!

¡Problema resuelto! Encontré esto dentro.

Impedía que el ventilador girase.

Oh...

Debió de caérseme el destornillador mientras lo ponía a punto.

¡Gracias, Bucky! ¡De nada!

Somos un equipo: tenemos que ayudarnos cuando hay un problema,

sea cual sea.

-(ALTAVOZ) "Jett, a la sala de control. Tienes una llamada".

¡Adiós, chicos! Otra parte del equipo me necesita.

Aquí estoy, preparado, solo debéis tenerme bien informado.

¡Ese es el espíritu Super Wing!

Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Praga,

en la República Checa.

Uno de los mayores atractivos de la ciudad

es el reloj más antiguo del mundo.

¡Tiene unos 600 años!

También tiene figuras de madera que se mueven.

¡Increíble!

¡Esta es tu llamada!

-¡Hola, Jett! Soy Pavel.

Hola, Pavel. ¿Qué pueden crear los Super Wings para ti hoy?

Quiero pedir un reloj de pulsera, pero con algo muy especial.

Me gustaría que tuviese hologramas de figuritas de los Super Wings

y las proyectase. ¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Guay! ¡Hasta pronto, Jett!

-Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¡Elaboramos el producto a toda velocidad!

¡Pum! ¿Pavel quiere un reloj de pulsera

que proyecte hologramas de los Super Wings?

¡Tachán!

Ya lo tiene.

¡Hecho! ¡Y listo para enviar!

Me pregunto para qué querrá Pavel el reloj de hologramas.

Apuesto a que Bucky también querrá saberlo.

¿Bucky?

Elegí a Bucky para que te acompañe hoy

porque si le pasa algo al reloj, puede encoger y arreglarlo.

¡Claro! La capacidad de encogerse puede venir bien

para una pequeña gran emergencia.

A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett.

(Sirena)

-(AMBOS) ¡A volar!

(AMBOS) ¡Preparados para Praga!

-¡Eso es Praga! ¡Qué bonita!

¡Y esa es la casa de Pavel! ¡Vamos!

No sé qué es lo que te gusta más, Pavel:

hacer miniaturas o tu colección de relojes.

-(RÍE) No podría elegir, mamá, por eso pedí un paquete especial.

¡Traigo un paquete! ¡Está aquí!

Soy Jett, siempre puntual.

Y este es Bucky, mi compañero de viaje.

Bienvenidos a Praga. Jett, Bucky, esta es mi mamá.

Esto es para ti, Pavel.

¡Guau! ¡Gracias!

¡Es justo como esperaba!

¡Es perfecto!

-¿Por qué quieres un reloj tan peculiar, Pavel?

-Me encantan los relojes y las miniaturas y los Super Wings,

tanto los hologramas como los reales.

Es la combinación perfecta de mis cosas favoritas.

¡Es el reloj más guay que he visto!

Es increíble, pero hay uno en la plaza que le gana.

¡Ya! ¡El reloj más antiguo del mundo!

Me gustaría verlo ya que estamos aquí.

¡Seré vuestro guía!

¿Te parece bien, mamá? ¿Puedo ir?

-Claro, cielo.

Espero que encontréis un buen sitio para ver el reloj.

¡"Zlom vaz"!

-Significa "suerte" en checo, el idioma que hablamos aquí.

Ahora, ¡vamos a la plaza de la Ciudad Vieja!

¡Guau! ¡Impresionante!

¿Eh? ¿Por qué se va la gente?

¡Las figuras saldrán en unos minutos!

-El reloj debe de estar roto porque no se mueve.

-Uy. ¿El reloj más antiguo del mundo no funciona?

-¡Oh, no!

Qué decepción para quienes vienen a ver el reloj.

¡Veamos qué le pasa!

¡El mecanismo está aquí!

Eh... ¿Qué puede pasarle?

Eh... Algo debe de estar atrancando los engranajes...

-¡Los Super Wings ayudarán, Pavel!

Usa tu talento de relojero para decirnos cómo ayudarte.

Primero hay que ver dónde está el problema.

Pero es difícil ver ahí dentro.

-¡No si encogemos! Así podremos ver dentro.

Poneos esto y preparaos para ser diminutos.

¡Encoger en acción!

-¡Guau! ¡Soy diminuto y puedo volar!

¡Vamos!

¡Chicos! ¡Hemos dado con el problema!

Esta rama está atascando las ruedas motrices.

Tenemos que sacarla.

-¡Está muy metida! -¡No se mueve!

Solo hay una forma de manejar esto.

Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí!

Haremos un buen trabajo, de relojeros superpotentes.

-(AMBOS) ¡SuperWingsupersalto!

-¡Yuju!

-Ayudará un poco de aceite.

-¡Yuju!

¡Velocidad superpotente!

(GRITA)

¡Sí! ¡Buen trabajo, equipo!

¡Lo logramos! ¿Eh?

¡Cuidado!

¿Por qué esta paloma no quiere que funcione el reloj?

¿Eh?

¡Mira!

¡Por eso la mamá paloma atrancó los engranajes!

Tenemos poner al bebé fuera de peligro

antes de poner en marcha el reloj. ¡Vamos!

No te asustes.

Ven con el tito Jett.

¿Eh? ¡El reloj ya funciona!

¡Oh, no! ¡El bebé está asustado!

-(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Eh! ¡Vuelve!

-(TODOS) ¡Ay!

¡Oh, no! ¡Hemos perdido al bebé paloma!

¡Yo me encargo!

¡Antena en acción!

Oigo al bebé paloma.

Está en la parte más alta de la torre.

¡Guay! Sube a bordo, Pavel.

Necesito un copiloto que conozca el entorno del reloj.

¡Supervelocidad!

¡"Zlom vaz"!

-¡Adelante!

Gira aquí.

Curva pronunciada.

¿Eh?

¡Aquí estás! ¡Quieto ahí, bebé paloma!

¡Te tengo!

(AMBOS) ¡Éxito superpotente, sí!

-(GRITA) -Oh, el reloj vuelve a funcionar.

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡Adiós, Super Wings!

-(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!