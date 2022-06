Super Wings - Falta un capítulo

# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

Y... encendido.

Hola, Donnie. ¿Qué estás haciendo?

Hola, Jett. He puesto el robot a limpiar esta cubierta.

¿Comprobaste que no hubiese nadie en ella antes de empezar?

¡Ah! ¡Se me olvidó!

¡Y el robot no parará hasta acabar!

¡Astra! Hay un robot aspirador... Espera. Está muy interesante...

¡Tienes que salir!

Sí, esta historia se sale, ¡está llena de acción!

¡Cuidado! (GRITA)

(GRITA)

Uf. Vaya, ¡qué final!

Eh... ¿Qué me estabas diciendo, Jett?

-(ALTAVOZ) "Jett, a la sala de control. Tienes una llamada".

Una historia que tengo que investigar, Astra. Adiós.

¡Estoy a sus órdenes, capitán Jimbo!

Hola, Jett. Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Suiza.

¡Es un país en los Alpes! Esta es tu llamada.

-Hola, Jett. ¡Soy Mia!

Hola, Mia. Encantado.

Llamo para pedir algo muy especial:

el nuevo libro de "Dillon, el héroe enmascarado".

Quiero ser la primera en echarle un vistazo.

Lo voy a llamar "libro de muestra".

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

¡Genial! ¡Gracias! Hasta pronto, Jett.

-Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¿Mia quiere ser la primera en ver el nuevo libro de su autor favorito?

¡Vale!

Si la editorial da permiso, puedo imprimirle uno...

¡Sí! Nos da permiso.

¡Tachán!

Ya tiene lo que quería: la primera edición.

¡Hecho!

¡Y listo para enviar!

¡Y Astra también está lista! Elegí a Astra para que te acompañe

porque le encanta leer tanto como a Mia.

-A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett.

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

(AMBOS) ¡Subiendo y a Suiza!

-¡Eso es Suiza! ¡Qué montañas más bonitas tiene!

La casa de Mía es ahí abajo. ¡Vamos!

¡Hola, mamá! Estoy haciendo sitio para el libro tres.

-¿Te refieres al nuevo? Tardará un poco en salir aún, cielo.

-Cuento con conseguirlo antes de...

¡Traigo un paquete! ¡Los Super Wings!

Soy Jett, siempre puntual.

Y esta es Astra, mi compañera de viaje.

Hola. ¡Bienvenidos a Suiza! ¡Esta es mi mamá!

¡Hurra! La primera edición del libro! ¡"Merci vilmal"!

Significa "muchas gracias" en alemán suizo.

-Sí, "merci vilmal" por hacer tan feliz a mi hija

con el nuevo libro de Dillon. -Espera.

¿Es el nuevo libro de Dillon? ¡Increíble!

Dillon es el autor más fascinante, intrépido y aventurero del mundo.

-¡Oh, qué bien que seas fan también, Astra!

¿Quieres leerlo conmigo ahora?

-¡Sí! ¡Suena divertido!

"La lancha de Dillon estaba llegando a una cascada.

La sobrevoló, pilotando su lancha como un avión,

y aterrizó al pie de esta".

-(TODOS) ¡Uh!

-"El acróbata Dillon estaba cruzando un gran cañón.

¡Soplaba el viento!

¡Dillon empezó a perder el equilibrio!"

¡Ah! ¿Qué más?

¡No está aquí! ¿Falta el último capítulo?

Dillon no pudo olvidar escribirlo...

Eh... Tal vez le pasó algo.

Tenemos que encontrarlo y comprobar que está bien.

Mi buscapersonas dice que Dillon está aquí, en los Alpes suizos.

-¡Eso está muy cerca!

¡Genial! ¡Vamos!

Mamá. Me voy con los Super Wings a buscar a Dillon.

-Dillon debería estar por aquí.

-¡Ayuda!

-¡Alguien está en apuros!

-¡Estas cabras me están persiguiendo!

Ah...

¿Huele a... cacahuetes?

(RÍE) Bueno, las cabras te dejarán en paz si les das unos cuantos...

-¡Uf! ¡Gracias por salvarme!

-Espera, se te cayó... ¿La máscara?

¿Eres fan del héroe enmascarado Dillon también?

-Soy el héroe enmascarado Dillon.

-¿En serio? ¡Guau! ¡Somos superfans de tus libros!

¡Las cosas que haces en ellos son heroicas!

Por eso es divertido verte escapar de unas cabras.

(RÍE) Bueno, en la vida real las cabras me dan un poco de miedo.

Pero solo las cabras, nada más.

-¿Eso es el último capítulo del tercer libro?

-¡Pues sí! Iba a bajar a llevárselo a mi editor. ¿Me acompañáis?

Cuando lleguemos abajo, podréis leer mi último capítulo.

¡Oh, sí!

(TODOS) ¡Merci vilmal!

-¡Guau! ¡Mirad qué puente! ¡Impresionante!

Eh... Mejor vamos por allí.

-Pero ¡caminar por el puente será una aventura!

-Vale. Me dan miedo las alturas también.

Cabras, alturas... Muchas cosas, si os soy sincero.

No soy un héroe supervaliente, solo soy un escritor.

Tranquilo, Dillon.

Te ayudaremos a cruzar el puente caminando delante de ti y detrás.

¡Vamos! ¡Será divertido! Bueno, vale. Lo intentaré.

-¡Yupi!

-Calma, calma.

(GRITA)

¡El último capítulo! ¡Recogeremos las páginas!

¡El viento lo hace difícil!

Solo hay una forma de manejar esto. Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

Hagamos de cubiertas de libro

y recojamos esas páginas entre nosotros.

¡SupervelociJett!

Superaspirador en acción.

Dillon, recuperamos todas las páginas que pudimos.

¡Gracias! ¿Eh?

¡Oh, no! ¡Las cabras van a romper el puente!

¡Supervelocidad!

(GRITAN)

Superholoparacaídas en acción.

-(GRITA) ¡No puedo mirar!

-Pero, Dillon, ¡es genial!

¡Es justo el tipo de aventura con la que soñaba,

gracias a tus libros!

-Bueno... ¡Si tú puedes mirar, Mía, yo también!

Guau... (RÍE) ¡Yuju! ¡Increíble!

¡Qué divertido!

¡Ya no me dan miedo las alturas! ¡Yupi!

Gracias por salvar mi último capítulo, Super Wings.

-Eh... Casi todo, dirás.

No cogimos todas las páginas... -Está bien. Cambiaré el final.

Será sobre los Super Wings, que me trajeron una nueva amiga

que me ayudó a superar mi miedo a las alturas.

Bueno, creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡Adiós! -¡Gracias otra vez!

-(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!