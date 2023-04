# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

RUEDAS MONGOLAS

¡Yija!

Vale, hora de unas clases de vaqueros.

¡Ja!

¡Guau! ¡Qué bueno!

Apuesto a que yo también soy capaz, Gran Albert.

Pero puede ser más difícil de lo que crees.

No hay problema. Yija. ¡Guau!

Ay. Es más difícil de lo que parece.

(RÍE) Puedo arreglarlo.

Yija.

Gracias. Supongo que me confié demasiado.

(ALTAVOZ) Jett, a la sala de control. Tienes una Llamada.

¡Seguro que esto puedo manejarlo!

Hola, Jimbo. ¿Adónde voy a ir?

Estás a punto de saberlo. Sky, dale la información que necesita.

La llamada que vas a recibir es desde Mongolia.

Es donde está el enorme desierto de Gobi.

¡Guau! ¡Es tierra de mucha arena!

Esta es tu llamada.

-Hola, Jett. Me llamo Gaspard.

Me gustaría pedir cuatro ruedas con algo especial.

Tienen que tener unas bandas de rodadura muy grandes.

Las llamo "excavadunas".

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Genial! Hasta pronto, Jett.

-¡Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal!

¡Elaboremos el producto a toda velocidad!

¡Pum!

¿Gaspard quiere que tengan unas bandas de rodadura muy grandes?

¡Tachán! ¡Ya las tiene: ruedas "excavadunas"!

¡Hecho! ¡Y listo para enviar!

Y Donnie también.

Elegí a Donnie para que te acompañe hoy

porque puede que necesites ayuda con esas ruedas

y Donnie es un gran mecánico.

-¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

¡Movámonos hasta Mongolia!

El desierto de Gobi. ¡Mira cuánta arena!

Ahí está Gaspard, junto a esa autocaravana. ¡Vamos!

Me temo que Enjo está estropeado.

Estas ruedas iban bien en Francia, donde vivimos,

pero no aquí en el desierto. -Tranquilo, papá.

¡Pedí algo que salvará el día y el viaje!

¡Traigo un paquete!

Jett, ¡transformación!

¡Hala!

¡Hola, Jett! Soy Jett. Siempre puntual.

Y este es Donnie, mi compañero de viaje.

¡Esto es para ti!

¡Guau! Son perfectas.

¡"Excavadunas", justo como las imaginaba!

¡"Bayarlalaa"!

-Significa "gracias" aquí, en Mongolia.

¡"Baryarlalaa"!

Gaspard, ¿qué vas a hacer con estos neumáticos?

¡Que Enjo se mueva!

Estas ruedas tienen un buen agarre en la arena.

¡Genial! ¡Te ayudaré a colocarlas

con mi kit de herramientas extrasuperchulas!

(AMBOS) ¡Cambio de ruedas en acción!

Pondré estas viejas aquí.

¡Guay!

-Enjo es un vehículo para acampar.

¡Os lo enseñaremos por dentro!

¿Adónde viajáis? ¡Por todo el mundo!

¡Mira todos los souvenirs

que Gaspard ha reunido durante el viaje!

¡Increíble! ¡Guay!

Y queremos visitar más.

¿Qué tal te sientes con tus nuevas ruedas, Enjo?

-¡Me siento fuerte! ¡Voy a probarlas!

¡Genial!

¡Sí! ¡Yuju!

-(TODOS) ¡Yupi!

-¡Bien!

¡Yuju!

Tienen mucho agarre.

¡Mira esto!

¡Espera, Enjo!

¡Yuju!

Uy... ¿Cómo puedo parar?

(GRITA)

¡Cuidado!

(GRITA)

¡Hora de echar el freno, Donnie!

(AMBOS) ¡Alto!

-(GRITAN)

-¡Gracias, Jett y Donnie! -¡Uf! ¡Por qué poco!

-Oh, no. ¿Dónde está nuestra oveja?

¡Nambayar, hola!

¡Nos vimos antes!

Me alegro de verte, Jett,

pero no de que mis ovejas se hayan ido.

Con el ruido que hicisteis, las habéis espantado.

-Nos gustaría ayudarte a encontrar a tus ovejas perdidas.

-Pero el desierto de Gobi es enorme.

¡Las ovejas pueden estar en cualquier parte!

¡Solo hay una forma de manejar esto! Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS)¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí! -(TODOS) ¡Genial!

¡Hagamos de vaqueros y reunamos a esas ovejas!

¡Supervelocidad!

Nambayar, encontramos a tus ovejas,

pero necesitaremos tu ayuda para reunirlas.

-¡Hagámoslo juntos! ¡Arre! -(RELINCHA)

-Yo iré a casa y me prepararé para las ovejas.

-(BALAN)

¡Jett! ¡Te ayudaremos!

¡Reunamos a las ovejas al estilo Superpotente!

Enjo, ¡ponte en frente de las ovejas y bloquéalas!

-¡Ya voy!

-(BALAN)

¡Superkit de herramientas superchulas en acción!

(BALAN)

¡Supervelocidad!

¡Verja Superpotente en acción!

Llevemos a estos bichos a casa.

(TODOS) ¡Yupi, hurra, viva!

-¡Hola, chicos! ¡La casa de las ovejas está por aquí!

-(TODOS) ¡Ya vamos!

¿Eh?

-¡No, no, no, no!

¡Esta no es vuestra casa! ¡Es mi casa! (GRITA)

-(BALAN)

-(TODOS) ¡Oh, no!

¡Oh! ¡Por aquí!

¡Adentro!

¡Uf! Las ovejas han hecho bastante daño a nuestra "gher",

la tradicional tienda donde vivimos.

Supongo que nos confiamos demasiado

con nuestras habilidades para reunir a las ovejas.

¡No os preocupéis!

¡Los Super Wings pueden arreglarlo!

¡Superconstrucción en acción!

(AMBOS) ¡Éxito superpotente! ¡Sí!

-¡Guau! ¡Sí que habéis hecho un buen uso

de las antiguas ruedas de Enjo!

-Ahora tenemos una casa sobre ruedas,

al igual que Enjo para la familia de Gaspard.

Por favor, tomad esto como souvenir de Mongolia.

Es una escultura de mi caballo, Temur.

-"Bayarlalaa". ¡Lo pondré con mi colección!

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡"Baryalalaa"! -¡Adiós!

-(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!