# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don # para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, # Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, # Super Wings. #

RODEO EN LA CUENCA DEL PACÍFICO

(RÍE) Silimpias el submarino, lo verás mucho más fino.

-(RÍEN)

-¡Uh! Justo ahí.

Eres pluriempleado, Willy. Pero ¿díver? Pues sí.

-¡Eh! (RÍE)

¡Ah! (RÍE)

Supongo que me lo merezco. (RÍE)

Ah, ¡hola, Willy! ¡Hola, Jett y Mira!

-¡Jerome! Deberías tirar tu basura al contendor de reciclaje.

Willy tiene razón, Jerome. Ponla en su sitio.

¡Oh! Lo siento, chicos.

Y ahora, ¿dónde está?

¡Ay!

Gracias, Jett.

La próxima vez, la pondré donde corresponde.

-(ALTAVOZ) Jett, a la sala de control. Llamada entrante.

¡Hora de que vaya donde me corresponde!

¡Hola, capitán Jimbo!

Soy un avión deseando ir de misión.

-(RÍE) ¡Me alegra oírlo!

Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Hawái,

un grupo de islas en mitad del océano Pacífico.

Oh, sí. ¡Hawái!

Está en el medio del océano,

rodeado por la cuenca del Pacífico.

-Esta es tu llamada. -Hola, Jett. Soy Tyler.

Hola, Tyler. ¿Qué sucede en Hawái?

-Espera a verlo.

Pero voy a necesitar que me traigas algo muy especial:

un aspirador. Pero no uno cualquiera.

Necesito que tenga un detector de plástico

y necesito que funcione en el mar.

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Genial! ¡Nos vemos pronto, Jett!

-¡Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal!

¡Elaboremos el producto a toda velocidad!

¡Un aspirador!

¿Tyler quiere que tenga un detector de plástico

y que funcione en el mar?

¡Tachán! ¡Ya lo tiene!

¡Hecho!

¡Y listo para enviar! -Y Mira también está lista.

¡Elegí a Mira para que te acompañe hoy!

¡Genial! Tener a Mira me vendrá bien.

-¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

¡Rumbo a Hawái!

-Ahí está Hawái, ¡un paraíso tropical!

La casa de Tyler está en esa bahía. ¡Vamos!

Me alegra que la tortuga marina

ya esté bien para volver al océano.

-Sí, su herida en la aleta curó bien.

Solo espero que no tenga más problemas

con las bolsas de plástico.

-¡U otro desecho del océano!

Tengo una forma de asegurarme de que no, mamá.

-¿De verdad? ¿Cuál?

-Un paquete especial que pedí. Llegará en cualquier momento.

"¡Traigo un paquete!" -¡Está aquí!

¡Jett, transformación!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y esta es Mira, mi compañera de viaje.

-Encantada, Jett y Mira.

-¡Guau! Una máquina limpiamar.

¡Sí! Es justo como quería. ¡"Mahalo"!

"Mahalo" significa "gracias" aquí, en Hawái.

¿Queréis ver por qué la pedí?

"Mahalo", nos gustaría.

-Os presento a la tortuga marina que rescaté.

Se llama Sheldon. Hola, Sheldon.

-La encontramos con una bolsa de plástico

enroscada a su aleta.

-Sheldon no podía nadar porque la bolsa la había herido.

Le sacamos la bolsa y la curamos.

Y hoy la soltaremos. -Pero antes de eso,

quiero limpiar los desechos de la bahía

para que Sheldon esté a salvo.

¡Entonces, la máquina limpiamar es para limpiar el mar!

¡Genial! -¿Podemos ayudar?

Nos encanta hacer que los sitios sean seguros para los animales.

-Claro, nos vendrá bien.

¿Verdad, Sheldon? ¡Vamos!

-¡Diviértete limpiando el mar

y no te separes de los Super Wings, Tyler!

-¡Lista para sumergirme! ¡Yo también!

¡Monta, Tyler!

-¡Genial! ¡"Mahalo", Jett!

-(AMBOS) ¡Vamos a limpiar el mar!

(TODOS) ¡Oh!

-Esto no es bueno.

-¡Este mar no es seguro para la tortuga!

Hiciste algo bueno al idear la máquina limpiamar, Tyler.

Y yo hice algo bueno al traer mi atrapabasura.

¡Dejemos este océano sin basura!

¡Máquina limpiamar, activar!

-¡Ja! Atrapabasura, vamos, vamos, vamos.

¡Sí! (RÍE)

¡Máquina limpiamar! ¡A limpiar, limpiar, limpiar!

¡Ah!

(AMBOS) ¡Sí!

¡Uf! ¡Creo que ya está! ¿Eh?

¡Eh!

-¿Cómo puede haber más?

¡Y parece mucho más!

-¡Será mejor que vayamos a ver! ¡Vamos!

-(AMBOS) ¡Uh! ¡Ah!

-¡Una isla entera de basura del océano!

-¡No podría ser peor!

Oh, sí que podría. Si un monstruo vive aquí.

-(RUGE)

-(AMBOS) ¡Ah!

-(AMBOS) ¡Ah!

-Tyler, ¡métete en mi bote salvavidas!

Necesitamos que estés a salvo.

-¡Gracias, Mira!

-(RUGE)

-¿Qué vais a hacer Jett y tú?

¡Solo podemos hacer una cosa! Es hora de...

-(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, # oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, # Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí! -¡Increíble!

¡Hagamos que el mar vuelva a ser seguro!

¡Supervelocidad limpiamar en acción!

(RUGE)

-¡Estoy listo para atraparla!

¡Atrapador monstruoso superpotente en acción!

¡Te tengo, monstruo!

-(GRITA) ¡No soy un monstruo!

¡Eh, reconozco esa voz!

-Hola, chicos. -(AMBOS) ¡Willy!

¿Eres el monstruo que rugía?

-¡No estaba rugiendo, sino pidiendo ayuda!

Ahora, ¿podríais quitarme de encima esta asquerosa basura?

-Claro, ya lo quito.

¡Ja!

Uf... Está muy pegado. No te preocupes, Mira.

Cogeré el resto de la basura... ¡con mis guantes superpotentes!

¡Uf!

-¡Uh!

¡Supergiro!

-¡Ah!

¡Gracias! Así, mucho mejor.

-¡Increíble!

-Ahora me toca a mí utilizar la máquina limpiamar.

¡Gracias, Mira! ¡Ahora, limpiemos como queremos!

-Toda la basura puede ir en este contenedor.

-(TODOS) ¡Éxito superpotente! ¡Sí!

-Tu gran limpieza salvó el océano Pacífico.

¡Estoy orgullosa de todos!

-Gracias, mamá. Bueno, Sheldon,

ahora el mar ya es seguro para que vuelvas.

-(TODOS) ¡Adiós!

-¡Buen viaje! -¡Te echaré de menos!

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

-¡O a nadar!

-Gracias. ¡Sois los mejores!

-(TODOS) ¡"Mahalo"! ¡Super Wings, siempre cumplimos!