El ratoncito perez

# Vámonos.

# Oh, oh...

# Jett, tienes el don # para la misión.

# Sube más y más...

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings.

# Oh, oh...

# Juntos Jett y Dizzy, # Donnie y Jerome.

# Super Wings.

# Vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings.

#Super Wings.

# Super Wings. #

"El ratoncito Pérez."

Qué día tan perfecto y normal.

(GRITA)

Oh, eso no es normal.

(GRITAN)

¡Donnie, cuidado!

¡Ataque de monstruos e insectos! ¿Eh?

(RÍE) Jett, no monstruos.

Son Súper Mascotas vestidas con disfraces hechos

por la máquina de coser de la mascota Donnie.

"Cosedisfraces" en acción.

¡Tachán!

(RÍEN)

Qué disfraces tan bonitos.

"Jett, a la sala de control. Tienes un paquete."

Tengo que irme.

Espero que algún día me hagáis un disfraz.

Cuando quieras.

(GRITAN)

(Música)

¿A dónde me voy, Jimbo?

Jimbo? Las entregas especiales son mi especialidad.

Tienes toda la razón.

Sky, informa a Jett sobre su misión.

-Hoy volarás a Montevideo, en Uruguay.

Allí también tienen al ratoncito Pérez, como nosotros.

Que les deja una moneda a los niños bajo la almohada

cuando se les cae un diente.

Guau. El ratoncito Pérez mola mucho.

Seguro que una niña que se llama Selena piensa igual.

-Ha pedido... -¡Una caja en forma de diente!

Pim, pam, pum.

Ya la tiene.

¡Hecho!

¡Y listo para entregar!

A tu puesto y prepárate para despegar, Jett.

(Música)

-Preparando a la Súper Mascota Jett.

(GRITA)

(Música)

¡A volar!

(Música)

¡Qué guay, a Uruguay!

Así que aquí es a donde viene hoy Jett.

Habrá una sorpresa cuando Golden Boy llegue.

(RÍE)

-¿Eh?

(SUSPIRA) No hay tiempo que perder.

-Concéntrate. -Hola, papá.

-Buenos días, Selena, digo... Buenas tardes.

-¿Qué haces?

-No mucho.

(RÍE)

-Oh, dios.

Traigo un paquete.

¡Está aquí!

(SUSPIRA)

Soy Jett, siempre puntual.

Hola, Jett.

Hola, Selena. (GRITA)

Vale, vale, mascota Jett.

Puedes hacer la entrega.

(GRITA)

-Gracias, mascota Jett.

-Por favor, pasad.

-¡Oh! Una caja perfecta.

¿Para qué es, Selena?

Para esto.

(RÍE) Se te ha caído el primer diente.

Sí,ahora voy a ponerlo bajo mi almohada

para que el ratoncito Pérez se lo lleve

y me deje una moneda dorada.

-Pues de la cama y ¿quién sabe?

Pérez quizás llegue antes de que te duermas.

-Eso espero, papá.

Buenas noches.

Bueno, mascota Jett, creo que aquí hemos terminado.

¡Adiós!

¡Espera! ¡Ay!

¡Jett!

Supongo que es hora de... ¡Espera!

Hice este disfraz para hacerme pasar por el ratoncito Pérez para Selena,

pero lo estropeé.

¿Me ayudáis?

¡Claro! Es hora de recurrir a la súper ayuda.

¿Súper ayuda?

Sí, claro, de un Super Wing y una Súper Mascota.

Portaviones mundial, adelante.

"Hola, Jett.

¿Qué tal por Uruguay?"

Selena quiere conocer al ratoncito Pérez

y queremos hacer realidad su sueño.

Vale, tranquilo, Jett.

La ayuda está en camino.

¡Sky!

-¡Sí!

Lo que necesitan son disfraces y a dos Super Wings tamaño ratón

listas para la acción. Donnie y Bucky.

-Y a la súper mascota Donnie.

(AMBOS) Súper ayuda...

¡Ya!

(Música)

(TODOS) Bucky, Donnie y la mascota Donnie.

¡Qué guay, qué guay! ¡Nos vamos a Uruguay!

Espero que tus amigos lleguen aquí rápido.

Selena va a dormirse pronto.

Son Bucky, Donnie y la mascota Donnie.

Esto ya me gusta más.

(TODOS) Preparados, listos...

(GRITAN)

(RÍEN)

Para dos Super Wings y una Súper Mascota.

El disfraz de ratoncito Pérez y disfraces de ratón para todos.

Guau.

(TODOS) ¡Tachán!

-Ahora papi Pérez puede darle la moneda dorada.

-No olvidéis poner los disfraces tamaño ratón.

Presionad las chapas y Bucky os encogerá a todos.

(TODOS) ¡Sí!

Oh, mi moneda.

¡Au! (RÍEN)

-Selena, allá vamos.

(MAÚLLA)

(ESTORNUDA)

Ahora me toca a mí brillar.

Brazo dorado, ¡adelante!

-¡Cuidado! -¡Oh!

Papá Pérez.

Oh, no. La moneda de Selena.

(RÍE)

Me llamo Golden Boy y voy a entregar la moneda dorada

mejor que los súper ratones hoy.

Es Golden Boy.

Recuperemos la moneda.

(AMBOS) Súper mascotas, ¡acción!

Papá Pérez, elevadores, activar.

Mochila súperchula de Donnie, activar.

Vale, ratones. ¡Volemos!

Este es nuestro grito de ánimo

para esta misión especial.

(TODOS) ¡Yuju!

¡Volemos!

-Oh, sí.

Voy a ganarle a Jett, voy a ganarle a Jett.

(CANTA)

-Eh, Golden Boy.

Devuélveme esa moneda.

-¿Eh?

¡No!

-(GRITA) -¡Se cae!

-¡Eh!

Oh, no. ¡Mi moneda dorada! ¡No!

Para, para, para.

-Tenemos que pararlo.

Y sé exactamente cómo.

Rollo de cuerda, despliégate.

Agárrate, Jett.

(AMBOS) ¡Allá vamos!

¡Te tengo!

(AMBOS) Super Wings tamaño mini

para parar a Golden Boy tamaño normal,

-¡en acción! -(GRITA)

¿Eh?

¡Eh! ¡Esperad!

¿Qué hacéis?

¡No!

¡Parad! No puedo moverme.

-Moneda dorada, recuperada.

(TODOS) ¡Sí, bien!

-No tan rápido, ratoncitos.

Brazo dorado, ¡ya!

(GRITAN)

(TODOS) ¡Papá Pérez! (RÍE)

Te tengo.

Ahora devuélveme mi moneda.

-Hola, Golden Boy.

En vez de una moneda dorada,

¿qué te parece una chapa de Bucky?

¡Encoger a tamaño de ratón!

-No, no, no.

Soy Golden Boy, no Golden ratón.

¡Hazme grande!

(MAÚLLA)

-Creo que nuestro gatito quiere jugar.

(GRITA)

¡Ay!

(MAÚLLA)

-Abajo, gatito.

Gatito bueno. ¡Ay!

Soy Golden Boy, no Golden ratón.

¡Fuera!

(GRITA)

(TODOS) ¡Super Wings y Súper Mascotas,

no conocen la derrota!

(BOSTEZA)

¿Vendrá el ratoncito Pérez?

¡Oh!

-¡Selena!

No esperaba que esta niñita estuviese despierta.

-¡Oh! Es increíble.

Pérez, ¿eres tú?

# Pérez el ratón, # está en tu habitación

# con todos sus súper ratones.

# Dame tu diente # y yo te daré un regalo.

# Un regalo de campeones.

# Un regalo de campeones. #

-¡Una moneda dorada!

Toma el diente, ratoncito Pérez.

Gracias, Pérez.

Ha estado muy bien verte pero...

Tengo mucho sueño.

Buenas noches, ratoncito Pérez.

(TODOS) ¡Bien!

-Ha sido una aventura súperguay, Super Wings.

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

Gracias, Super Wings.

(TODOS) ¡Super Wings y Súper Mascotas!

¡Siempre cumplimos!

¡Volemos!