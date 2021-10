Super Wings - Moai voladores

# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

MOÁIS VOLADORES

(GRITA)

¡Hola, chicos!

¡Ja! ¡Hala!

¿A qué jugáis?

Balón prisionero. (GRITA) ¡Ah!

¡Me encanta!

¡Buenos movimientos, Jett!

¡Gracias! ¡Y tengo más! Jett está listo, te aviso.

Si esquivar a uno es divertido,

mi megamultiplicador lo hará megadivertido.

¡Velocidad esquivadora y de tiro de Jett en acción!

(GRITAN)

¡Siempre está bien hacer las cosas de más de una forma!

(ALTAVOZ) Jett, a la sala de control. Tienes una llamada.

Bueno, ir a una misión es la mejor forma.

¡Adiós!

¡A sus órdenes, capitán Jimbo!

Todo mi esfuerzo por llegar siempre puntual.

(RÍE) ¡Hola, Jett, Storm!

Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Rapa Nui,

en la costa de Chile.

¡Guau! ¿Y esas estatuas del fondo?

Antiguas estatuas esculpidas

con forma de cabezas gigantes llamadas moáis.

Tienen casi 1.000 años.

¡Guau! ¡Son antiguas!

(RÍE) Esta es tu llamada.

-Hola, Jett. Soy Kalama.

Encantado, Kalama.

Llamo para pedir algo muy especial:

tres gorros elásticos con hélices plegables encima.

Los llamo "gorrofrío".

¡Y tienen que ser muy muy grandes!

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Genial! Hasta pronto, Jett.

-Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¡Elaboramos el producto a toda velocidad!

¡Pum!

¡Tres gorros elásticos enormes!

¡Tachán!

¿Kalama quiere que tengan hélices plegables encima?

¡Ya los tiene!

Gorros elásticos grandes.

¡Hecho! ¡Y listo para enviar!

-¡Y Dizzy también está lista!

La elegí para que te acompañe

porque en la isla puede haber fuertes vientos,

¡y Dizzy es un genio del viento!

-¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

(AMBOS) ¡Estamos impacientes por llegar a Rapa Nui!

¡Ya llegamos a Rapa Nui!

¡Y esa es la casa de Kalama! ¡Vamos!

Parece que va a ser otro día caluroso.

-¡Seguro, mamá! Mira el termómetro.

¡Siempre me preocupo por mis amigos de ahí afuera

en días de tanto calor!

Pero mi paquete especial debería solucionarlo.

¡Traigo un paquete! ¡Está aquí!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y esta es Dizzy, mi compañera de viaje.

¡Hola! -Encantada.

¡Esto es para ti!

¡Guau! ¡Increíble!

Eh... ¿No son muy muy grandes para ti, Kalama?

(RÍE) No son para mí. Son para mis "compadres".

Así es cómo decimos "colegas" en el español que hablamos aquí.

¡Y estos son mis compadres.

Mamá, ¿puedo enseñarles a los Super Wings

mis moáis favoritos?

-Claro. Si estáis todos juntos.

-Sí, mamá. ¡Venga, vamos!

¡Justo ahí!

¡Estos son mis compadres favoritos!

¡Son increíbles! Sí que lo son.

¡Siempre están aquí fuera, día tras día!

¡Deben estar cansados con este calor!

Por eso pedí estos gorros.

Para protegerlos del sol y que estén frescos.

Pues pongámoselos ya.

¡Dizzy!

¡Cuerdas de rescate en acción!

¡Colocar gorros!

¡Guau! ¡Mira cómo van esas hélices!

Hum... Cada vez hace más viento...

¡Oh, no, mira!

¡Se están elevando con el viento que producen las hélices!

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperarlos!

¡Tranquila, Kalama!

¡Ponte a salvo en casa con tu madre!

¡Nosotros nos encargamos!

(AMBOS) ¡Allá vamos!

¡Cuerdas de rescate en acción!

(GRITA) ¡Poder tirador!

Velocidad de Jett atrapamoáis.

(GRITAN)

(GRITAN)

(AMBOS) ¡Ah!

-Los moáis se están alejando. ¿No podéis atraparlos?

Podemos atraparlos,

pero ¡solo hay una forma de manejar esto!

Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

(AMBOS) ¡Sí!

-Jett, ¡déjame ir contigo!

Conozco la isla muy bien, puedo ayudar.

-Vale, cariño. ¡Pero ten cuidado!

¡Monta, Kalama!

¡Supervelocidad!

Vale.

¡Pensemos juntos cómo atrapar a esos moáis fugitivos!

Dizzy, tú coge a esos dos de ahí.

¡Yo voy a por aquel de allá! ¡Lo tienes, Jett!

Drones de rescate...

¡Haced vuestra parte!

¡Buen trabajo, chicos!

Ahora me toca.

¡Te tengo! (GRITA)

¡Oh, no! ¡Voy a estar en las nubes!

¡Energía trepadora en acción!

¡Cuerdas de rescate en acción!

(GRITA)

¡Es hora de cazar a los moáis!

¡Ya te tengo! (GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¡Oh, no! ¡Va directo al pueblo!

¡Aguanta, compadre! ¡Supervelocidad!

¡Guantes superpotentes!

(GRITA) ¡Te tengo!

(GRITA) ¡Ahí!

Y os quitamos esto, por vuestra seguridad.

(AMBOS) ¡Éxito superpotente! ¡Sí!

-¡Muy buen trabajo!

-¡Gracias, Super Wings, por traerlos de vuelta!

¡Oh, tengo una buena idea!

Esto debería mantener a los moáis frescos y seguros en tierra.

¡Bien pensado, Kalama!

Bueno, creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡Adiós! -¡Gracias, compadres!

(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!