# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

MARIONETAS DE RANGERS DE PAPEL

(TARAREA) ¿Eh? ¡Oh! ¡Ya empieza!

¿Qué es eso, Donnie?

Un especial de los Rangers de papel.

Jumbo Roboto contra Drac el Destripador.

"¡Ja!"

-(AMBOS) ¡Hala!

¿Los Rangers de papel van en Jumbo Roboto?

¡Sí! Sobre todo cuando se enfrentan a su archienemigo:

¡Drac el Destripador!

-(GRUÑE)

-(GRUÑEN)

¡Increíble!

-(ALTAVOZ) ¡Jett, a la sala de control! Llamada entrante.

Oh... Bueno, ¡luego me cuentas

cómo vencen los Rangers de papel a Drac, Donnie!

¿Vas a informarme, Jimbo?

Pues claro, Jett. Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Japón,

un archipiélago de Asia.

Su capital es Tokio.

Japón es famoso

por el arte tradicional de plegar papel, llamado...

¡Origami! ¡Me encanta el origami!

Esta es tu llamada. -(TODOS) ¡"Kon'nichiwa", Jett!

¿Namiko? ¿Yuki? ¿Masako? ¿Haru? ¡"Kon'nichiwa"!

¿Recuerdas nuestros disfraces de Rangers de papel?

¡Cómo olvidarlos!

¡Guay! Llamamos para pedir algo muy especial.

¡Papel de origami!

Tiene que ser resistente y enorme.

Llamémosle "papel enormigami".

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Genial! ¡Gracias! ¡Hasta pronto, Jett!

-¡Hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal!

¡Elaboremos el producto a toda velocidad!

¡Pum!

¿Namiko quiere papel origami fuerte y resistente?

Tachán. ¡Ya lo tiene!

"Papel enormigami".

¡Hecho!

¡Y listo para enviar!

Donnie también está listo.

¡Elegí a Donnie para que te acompañe hoy!

¡Genial!

¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

¡Nos vamos a Japón!

¡Ya estamos en Japón!

La casa de Namiko está ahí abajo. ¡Vamos!

-(TODOS) # Rangers de papel ¡con un gran poder!

# Prestamos nuestra ayuda,

# en tierra y cielo. #

¡Traigo un paquete! (TODOS) ¡Hala!

-¡Está aquí!

¡Guau!

Soy yo, Jett. Siempre puntual.

¿Recordáis a Donnie, mi compañero de viaje?

¡Sí! ¡Bienvenidos!

¡Yupi! ¡"Papel enormigami"!

¡Perfecto! ¡Justo como queríamos!

¿Qué vamos a hacer hoy?

¡Un Jumbo Roboto de tamaño real!

-Para el encuentro de fans de los Rangers de papel: papelfans.

¡Oh, es cierto!

¡Hacen un concurso de cosplay todos los años!

¿Qué es cosplay?

Es disfrazarse de tus personajes favoritos.

-De la tele, juegos, películas y cómics.

-En japonés, "cosplay" se dice "kosupure".

Con un Jumbo Roboto de tamaño real causaréis sensación.

¡Vamos! ¡Empecemos a construir, Rangers de papel!

(TODOS) # Rangers de papel ¡con un gran poder!

# Héroes de origami,

# plegados a la fe.

# Rangers de papel,

# ¡hoy vamos a volar!

# Prestamos nuestra ayuda,

# en tierra y cielo. #

-Fans de los Rangers de papel de todo el mundo,

¡bienvenidos al papelfans!

¡Y el jurado del concurso de cosplay de hoy

estará formado por los actores de la serie!

Un aplauso para ellos.

(Vítores)

-¡Guau! ¡Mira! -(RÍE)

-¡Guau! -¡Es increíble!

-¡Hala! -¡Mira eso!

Nunca lo había visto en persona.

-¡Increíble! -¡Hala!

-Chicos rangers, se acerca un nuevo concursante.

¿O debería decir concursantes?

-(TODOS) ¡Poder de papel!

-(VARIOS) ¡Hala!

-Jurado, ¿cuál os parece el mejor disfraz?

-¡Todos los trajes de Rangers de papel son increíbles!

Pero los ganadores del cosplay son...

los niños con el Jumbo Roboto de tamaño real.

(Vítores)

-Gracias.

No lo habríamos logrado sin nuestros marionetistas,

los Super Wings.

(Vítores)

-Rangers de papel, ¡decidles lo que han ganado!

-Papeles protagonistas en el espectáculo en vivo

del papelfans, el espectáculo de acción

de los Rangers de papel que empieza ya.

-Oh oh, Rangers de papel. Es vuestro archienemigo.

-(GRUÑE) ¡Drac el Destripador!

-(TODOS) ¡Hala!

-¡Como en la tele! -(GRUÑE)

(GRUÑE)

-Los del cosplay ganador,

¿estáis listos para actuar como verdaderos Rangers de papel?

-¡Sí!

-(TODOS) ¡Yupi!

-(GRUÑE) ¡Soy Drac el Destripador!

-¡Jumbo Roboto en acción!

-¡Comienza la lucha entre el papel y las tijeras!

-¡Descansa en trozos, Jumbo Roboto!

-(TODOS) ¡Ja!

-¿Eh?

Uy... Ostras. Oh, no.

-(GRUÑE)

(GRUÑE) -¡Uy! ¡Algo va mal!

¡El Destripador se está enfadando! -(TODOS) ¡Ah!

-(GRUÑE)

¡Ostras! No tenemos cuerdas.

(GRUÑE) -(TODOS) ¿Eh?

Eh, Rangers de papel reales, ¿una ayudita?

No somos Rangers de papel reales, solo actuamos en la tele.

-(GRITAN)

En ese caso, solo hay una forma de manejar esto.

Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí!

-¡Increíble! -¡Guau!

¡Echemos a Drac con el Jumbo Roboto Superpotente!

¡Entendido!

¡Kit de herramientas superchulas!

-(TODOS) ¡Jumbo Roboto Superpotente en acción!

-(GRUÑE)

¡Ja!

¡Ja! (GRUÑE)

(Vítores)

(GRUÑE) -(GRITAN)

¡Tenemos que echar a Drac!

¡Ya sé! ¡La caja de Drac!

Los Rangers de papel siempre vencen a Drac

poniéndolo en la caja de Drac.

¡Metámoslo en la caja, Jett! ¡Vale, Donnie!

¡Guantes Superpotentes en acción!

(Vítores)

-¡Lo tienes!

-(GRUÑE) -¡Ja!

-(TODOS) ¡El poder de papel triunfa así!

-(AMBOS) ¡Éxito superpotente! ¡Sí!

-Sí.

-(CARRASPEA) Hoy nos habéis recordado a todos

el lema de los Rangers de papel:

que juntos, los héroes de origami

son más que la suma de sus pliegues.

-(TODOS) ¡Ja!

-¡Gracias, Super Wings,

por hacer de este un cosplay de papelfans para recordar!

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡Adiós, Super Wings! -¡"Sayonara"!

¡Gracias!

-(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!