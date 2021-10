Super Wings - ¿Dónde encontrar a un ovni?

# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

DÓNDE ENCONTRAR UN OVNI

¡Ja! (SUSPIRA)

No veo ningún trébol de cuatro hojas.

Ya. Muchos de tres hojas, pero ninguno de cuatro, Scoop.

-Siempre he querido encontrar uno.

Estaba seguro

de que encontraríamos un trébol de cuatro hojas aquí.

¡Aah! ¡Mirad! ¿Y esta piedra tan guay?

-Deja que la analice.

-Espécimen analizado: meteorito del espacio.

-¡Guau! ¡Qué suerte, encontraste un meteorito!

-¡No es lo que me esperaba, pero es mejor aún!

-¡Ahora quiero encontrar un meteorito!

(Música animada)

-(ALTAVOZ) Jett, a la sala de control. Tienes una llamada.

¡Suerte, Rover!

(Música de acción)

¡Buenos días, capitán Jimbo!

Es un súper buen día para ir de travesía.

¡Ya lo creo, Jett!

Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Wycliffe Well,

en Australia.

Está en la parte interior del país,

un increíble desierto con algo aún más increíble.

Se dice que los cielos de Wycliffe Well

son el lugar de la Tierra con más avistamientos de ovnis.

Ovni es "Objeto Volador No Identificado".

¡Gracias por la información, Sky! En especial sobre los ovnis.

(RÍE) Esta es tu llamada. -¡Hola, Jett! Me llamo Mason.

¡Hola, Mason!

Llamo para pedir algo muy especial:

una miniantena parabólica con máximo alcance.

La llamo ant-max.

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema! -¡Genial! Hasta pronto, Jett.

-Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¡Pum! ¡Una miniantena parabólica!

¿Mason quiere que sea de máximo alcance?

¡Tachán! Ya lo tiene: una ant-max.

¡Hecho!

¡Y lista para enviar!

Me pregunto para qué la querrá Mason.

Apuesto a que Astra también querrá saberlo.

¿Astra?

Sí. Elegí a Astra para que te acompañe,

porque sabe mucho sobre antenas parabólicas.

¡Genial! Seguro que tener a Astra me vendrá bien.

¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

(Música animada)

-(AMBOS) ¡A volar!

(Música animada)

(Los dos) ¡Nos vamos a Wycliffe Well!

Mira, el interior australiano sí que es como un desierto.

Sí, no veo agua por ninguna parte, pero veo la casa de Mason. ¡Vamos!

¡Mira esto, papá!

-¡Oh! ¡Qué alien y ovni tan guais!

¡Traigo un paquete!

¡Yupi! ¡Jett está aquí! ¡Trae algo especial que pedí!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y esta es Astra, mi compañera de viaje.

Hola, Astra. Estos son mi madre y mi padre.

-¡Buenos días! -Hola.

-Bienvenidos a Wycliffe Well.

¡Este es tu paquete!

¡Guau!

¡¡Mi ant-max!!

Gracias, es perfecta.

¿Perfecta para qué, Mason?

Voy a usar mi ant-max para estar a la escucha de los ovnis.

Puede que hasta conozca a un alien, si tengo suerte.

-¡Menudo plan, Mason! -Sí, ¡estoy "stoked"!

"Stoked" significa estar entusiasmado aquí, en Australia.

Estoy "stoked" por ver qué pasa.

¿Podemos quedarnos a escuchar los sonidos del espacio?

¡Claro!

-Las señales de radio son complicadas.

Quizás si damos una vuelta tengas más suerte.

-Vale, pero quédate con los Super Wings, Mason.

-Hecho, papá. ¡Vamos!

-(AMBOS) ¡Suerte!

(Pitidos)

-Creo que estoy captando algo.

(Altavoz) ¡Socorro! ¡Socorro!

-(TODOS) ¡Oooh!

¿Qué es eso?

(TODOS) ¡Ooooh!

(GRITAN)

¡Creo que es un ovni! ¡Vamos a identificarlo!

¡Oooh! ¡Vaya!

¡Bajemos!

¡Mirad, no puedo creer que esté a punto de conocer a un alien!

-¡Ay! Fue un aterrizaje un poco brusco para un satélite.

-¡Oooh!

-¡Oh! Je, je. Hola.

Me llamo Orbit. Encantado.

-Entonces, ¿no eres una nave alienígena?

-(RÍE) Qué va, no, solo un satélite.

Tú no eres un experto en satélites por casualidad, ¿no?

-No. Solo soy un niño que quería conocer a un alien.

-Y yo quería un experto en satélites, porque estoy roto.

Una lluvia de meteoritos me sacó de mi órbita.

Tengo que volver allí.

-Hum... Quizás podamos ayudarte.

Comprobaré tu sistema, Orbit. ¡Holoescáner, activar!

Oh, vaya. Vamos a necesitar un taller móvil.

-¿Como yo?

¡Rover al rescate!

¡Rover!

Vi esa luz en el cielo durante mi estancia en Australia

a la busca de un meteorito.

¡Ahora, dejad que os ayude!

-¿Eh?

(GRITA)

-¡Guau! ¡Sí que trabajas rápido!

-¡Listo! ¡Terminado!

-¡Gracias! Me siento mucho mejor.

Ahora solo tengo que volver al espacio.

-Jett, ¿podéis Astra y tú llevarlo hasta allí?

¡Claro!

¡Impulsores en acción!

(GRITAN)

¡Problema!

Lo siento, Orbit. Pesas demasiado.

Necesitaremos una plataforma de lanzamiento

para llevarte al espacio.

Y solo hay una forma de manejar esto.

Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de Control, ¡activad la superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

(Música de acción)

-# Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí!

-Plataforma de lanzamiento, en camino.

-(TODOS) ¡Guau!

-¡Cósmico! Solo necesitamos un poco de retropropulsión.

¡Yo me encargo!

¡La supervelocidad de Jett tiene el poder necesario!

¡Orbit está listo para despegar!

¡Hago la cuenta atrás!

Tres, dos, uno... ¡Ya!

¡Supervelocidad de Jett!

¡Yijaaaaa!

-¡"Bon voyage"! -(AMBOS) Adiós.

-¡Guauuuu!

¡Hogar, dulce espacio, allá voy!

-(AMBOS) ¿Eh? ¡Ah! ¡Hala!

¡Ay! -¡Ayuda!

¡Ayuda!

¿Alguien puede oírme?

-¿Orbit? ¿Eres tú?

-Sí, y tenemos un problema.

La lluvia de meteoritos que me hizo chocar continúa.

-Monta, Mason.

Tenemos que ir al espacio, ¡rápido!

¡Despegue!

-¡Suerte por allí!

¡Ah! ¡Te tengo, Orbit!

Pero no puedo sacarte de aquí

o nos golpearán los meteoritos de nuevo.

-Entonces, solo tenemos que golpearlos nosotros.

¡Ju! ¡Ja! ¡Superraqueta en acción!

¡Ja!

¡Uh! ¡Ja! ¡¡Ajááá!

Parece que ya están todos.

Eh... Menos el más grande.

¡Mira!

¡Oh! ¡Vaya!

Demasiado grande para darle

y demasiado grande para que no nos dé.

¿Eh?

¡Ajá!

¡Lo atravesaremos!

Plan planeta exterior, Jett.

¡Holograma en acción!

(Música de acción)

¡Supertaladro girador en acción!

(AMBOS) ¡Éxito superpotente!

-¡Gracias a todos!

Mason, si veo un ovni, te envío una foto.

-Adiós, amigos.

-Adiós.

¡"Bon voyage"!

El ant-max no sintonizó con ninguna nave espacial alienígena,

pero si no lo tuviésemos,

no habríamos encontrado a Orbit ni podido ayudarle.

(RÍE) Creo que aquí hemos terminado.

¡Gracias! -¡Adiós!

-¡Buen viaje!

-(TODOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!