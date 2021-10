# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

DIVERSIÓN CON FRUTA FLOTANTE

¡Aquí! ¡Ya puedes lanzarlo!

¡Ahí va! ¡Coged!

(GRITA) (RÍE)

¡Sí!

A ver...

¿Qué arreglo ahora? ¡Ay!

¿Eh? ¡Donnie!

¡Vente con nosotros, Donnie!

Eh... No, gracias.

No soy bueno en eso.

No pierdas la esperanza. ¡Inténtalo, Donnie!

Humm... Está bien.

(TODOS) ¡Sí!

(GRITAN Y RÍEN)

¡Ahí te va, Donnie!

¡Vale!

¡Aaaaah!

¡Ah! ¿Ves, Jett? Te lo dije...

¿Eh? ¡Sí!

¡Yuju!

¿Lo logré?

Digo... ¡Lo logré! Lo hice aposta.

-(ALTAVOZ) Jett, a la sala de control. Tienes una llamada.

Tengo una llamada que atender. ¡Chao!

No me dejes en el limbo, Jimbo. ¿Qué pasa?

Un pedido, Jett.

Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es de Amphawa, Tailandia.

¡Guay! ¡Ya he estado en el mercado de Mae Klong en Tailandia!

Pues Amphawa tiene un mercado diferente:

un mercado flotante,

en el que los mercaderes venden sus productos en barcos,

en lugar de en puestos.

También tiene un tipo de artes marciales

llamado muay thai o boxeo tailandés.

¡Guau!

Esta es tu llamada.

-Hola, Jett. Me llamo Phra.

¡Encantado, Phra!

Llamo para pedir algo muy especial: una tarta.

Pero necesito que sea grande, extragrande, una tarta enorme.

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema!

-¡Genial! ¡Gracias! ¡Hasta pronto, Jett!

-Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

Primero, elaboraremos el producto a toda velocidad.

¡Pum! ¡Una tarta extragrande!

Luego, decoramos la tarta para hacerla aún mejor.

¡Tachán!

Ya la tiene: una tarta enorme.

¡Hecho!

¡Y listo para enviar!

Me pregunto para qué querrá Phra una tarta tan grande.

Apuesto a que Mira también querrá saberlo.

Elegí a Mira para que te acompañe

porque un mercado flotante necesita a un genio del agua.

-¡A tu puesto, y prepárate para despegar, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

(Música animada)

-(AMBOS) ¡A volar!

¡De travesía a Tailandia!

-¡Tailandia tendrá un montón de ríos!

¡Esa es la casa de Phra! ¡Vamos!

Phra. ¿Listo para el cumpleaños de la tía Achara?

-En un minuto, mamá,

cuando llegue la sorpresa que pedí para ella.

¡Traigo un paquete!

¡Ahí está!

¡Jett, transformación!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y esta es Mira, mi compañera de viaje.

Encantado, Jett y Mira.

-(TODOS) ¡Guau!

-¡Es justo como quería!

¡Gracias!

¡Ya puedo desearle a la tía Achara "sukhsant wan keid"!

-(AMBOS) "¿Sukhsant wan keid?"

-¡Sí! ¡Significa "feliz cumpleaños" en tailandés!

Quiero a mi tía Achara todo esto,

por eso le llevo una tarta tan grande.

Vamos, su casa está al otro lado del agua.

Pero ¿cómo llevamos la tarta?

La caja en la que venía no puede cerrarse de nuevo.

¡Vaya!

Supongo que debí abrir la tarta en casa de tía Anchara.

Ya sé. Mamá, papá, ¿podemos los Super Wings y yo usar el bote?

-Claro, Phra. Nos vemos en casa de la tía.

-Pero la fiesta empieza pronto, así que no tardéis mucho.

-¡No tardaremos, papá! ¡Nos vemos allí!

¡Mirad! ¡Cuántas cosas se venden en el mercado!

Comida rica...

¡Y fruta! ¡Mucha fruta!

(RÍEN)

¿Eh? ¡Ah! ¡Fruta! ¡Oh, no! ¡A la tía Anchara le encanta!

¡Olvidé pedir que cubriesen la tarta con fruta!

Bueno, esos botes están llenos de fruta.

Pero, Jett, me llevará una eternidad

reunir suficiente para mi tarta enorme.

-No. ¡Con los Super Wings aquí, no!

¿Jett? (SUSURRA)

Gente del mercado flotante, ¡observen!

-(VARIOS) ¿Eh?

-¡Jett, el maestro del muay thai!

¡Hola! ¡Láncenme sus frutas

y verán mis célebres puñetazos y patadas!

Toma, ¡ahí va!

(GRITA)

(RÍEN) -¡Inténtalo con esta!

-(RÍEN)

(GRITA)

¡Ja!

-¡Increíble!

-(AMBOS) ¡Tachán! -¡Gracias, Super Wings!

Ahora solo tenemos que ir a la fiesta.

¡Adiós, chao!

¡Hasta la vista, y gracias por toda la fruta!

Adiós. -¡Hasta la vista!

-Seguro que ganaste admiradores en el mercado flotante, Jett.

-(RÍEN)

¿Eh? ¿Eh?

Oh, no. ¡Alerta de peces gato!

-¡Intentan coger nuestra fruta!

Perdámoslos de vista en el desvío.

¡Hacia el bosque!

¡Rápido, Mira, rápido!

-(TODOS) ¡¡Ooooh!!

-¡Oh, no! ¡Los monos quieren cogernos la fruta, también!

-(TODOS) ¡Guaaaa!

¡También un elefante!

Son demasiados, Jett. No pierdas la esperanza, Phra.

Hay una forma de manejar esto. Es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de Control, ¡activad la superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

(Música de acción)

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí!

-¡Guay!

Mira, ocúpate del pez... Yo me encargo de los mamíferos.

¡Supervelocidad recuperafruta en acción!

(Música de acción)

Vale, amigos peces. ¡Sorpresita!

¡Lanzapompas en acción!

(SOPLA)

¡Mira!

¡Limpiafrutas en acción!

¡Servicio colocafrutas!

¡Frutifantástico, Super Wings!

-(AMBOS) ¡Sí!

(AMBOS) ¿Eh?

Mira, usa tu manguera superpotente para hacer un reactor de agua.

Yo empujaré desde atrás.

(GRITA)

¡Allá vamos!

-(AMBOS) ¡Supervelocidad acuática de Jett!

¡Sí!

-¡Agárrate fuerte, Phra!

-(AMBOS) ¡Sí!

(LOS MONOS GRITAN)

(Música tranquila)

(Laman a la puerta)

-¡Hola, Achara! ¡Felicidades! "Sukhsant wan keid".

-Bien, habéis venido.

Pero ¿dónde está Phra? Dijo que vendría.

-(Phra, Mira y Jett) ¡Sí!

(TODOS) ¿Eh?

(Phra, Mira y Jett) ¡Yupi!

-(RÍEN)

-"Sukhsant wan keid", tía Achara.

Te presento tu tarta de cumpleaños.

-Phra, es genial.

¡Y con toda mi fruta favorita! ¡Gracias!

-(AMBOS) ¡Éxito superpotente! ¡Sí!

-(TODOS) # Te deseamos, tía Achara,

# cumpleaños feliz. #

-Rápido, ¡sopla la vela!

-¿Qué hacen todos estos animales aquí?

-Deben de estar aquí para desearte un...

-(TODOS) ¡"Sukhsant wan keid"! (RÍEN)

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡Adiós! -¡Gracias!

¡Adiós!

-(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!