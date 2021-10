# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

COSAS DE MUÑECAS

(GRITAN)

¡Tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia!

-(AMBOS) ¡Entendido, capitán comandante!

-Hum...

¿Cuál crees que es el problema, Jimbo?

No lo sé, Jett, pero oigo un ruido extraño aquí.

(Ruiditos)

¡Yo también!

El ruido viene de alguna parte, pero no logro ver qué lo produce.

Tenemos que resolver esto, no desaparecerá solo.

Prueba con esta lupa.

Quizás lo que produce el ruido es muy pequeño.

¡Gracias, Jett!

¿Eh? ¡Aquí está la respuesta!

Hora de que salgas del portaviones.

¡Problema resuelto!

(RÍEN)

-(ALTAVOZ) Jett y Jimbo, a la sala de control. Tenemos una llamada.

¡No tengo problema! ¡Ni yo!

¡Vale, Jimbo! ¡Vamos allá!

(RÍE) Sky, dale la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es desde Países Bajos,

tierra de molinos de viento.

Hay montones de molinos de viento

en funcionamiento en los Países Bajos.

Me alegra enterarme de ello.

Esta es tu llamada... -Hola, Jett. Me llamo Nina.

Encantado, Nina.

Quiero pedir algo especial: un bonito vestido.

Lo llamo "vestido de ensueño".

Pero tiene que ser diminuto.

¿Podrían hacer esto los Super Wings?

-¡No hay problema! -¡Genial! ¡Hasta pronto, Jett!

-¡Hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal!

¡Elaboremos el producto a toda velocidad!

¡Pum! ¡Un vestido diminuto!

¿Nina quiere que además sea bonito?

¡Ya lo tiene! Un "vestido de ensueño".

¡Hecho!

¡Y listo para enviar! Bucky también está listo.

Si hay algún problema con un vestidito,

él puede encogerse para ayudar.

-¡A tu puesto, y prepárate para el aire, Jett!

(Música animada)

(Sirenas)

-(AMBOS) ¡A volar!

Próximo país: ¡Países Bajos!

¡Guau! ¡Mira esos molinos!

Y esa es la casa de Nina. ¡Vamos!

-(PÍA)

-¡Buenos días, amigo volador!

Estoy esperando a otro amigo que vuela, llegará pronto.

¡Traigo un paquete!

¡Y aquí está!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y este es Bucky, mi compañero de viaje.

¡Hola! Esta es mi madre y este mi pajarito.

-(PÍA)

¡Hola, madre de Nina y pajarito! ¡Hola!

-(PÍA) ¡Esto es para ti!

¡Guau! Es justo como quería.

"Danke je". Significa "gracias" en neerlandés.

De nada.

Eh... Es un vestido bonito, Nina, pero no creo que te sirva.

(RÍE) En realidad...

¡Es para mi muñeca!

¡Se llama Annie!

Y vive aquí.

-(AMBOS) ¡Guau!

¡Qué casa de muñecas más chula! ¡Y me encanta el vestido de Annie!

Gracias. Espero que este no desaparezca.

¿Qué quieres decir, Nina?

Últimamente han desaparecido cosas de la casa de muñecas.

Un bonito juego de té, un collar,

un vestido como este...

Tiene que parar.

Para resolver el misterio de la casa,

tenemos que dar con el ladrón.

¡Tenemos que infiltrarnos! Nos escondemos y esperamos.

¡Sí, vale!

¡Acaba de entrar algo en la casita!

-(TODOS) ¡Ah!

-¡Es un ratón!

¡Y tiene puesto el vestido nuevo!

¡Ah! ¡Te tengo!

Digo... No te tengo. ¡Es un roedor rápido!

(GRITA)

¡Para!

(GRITAN)

Oh, no. Oh...

¡Me he quedado sin otro vestido!

No si nos ponemos esto y nos encogemos.

Podemos ir tras él, en modo ratón.

¿Encoger? ¡Suena díver!

-(AMBOS) ¡Encoger en acción!

-¡Soy diminuta! ¡Y puedo volar! ¡Es increíble!

¡Y esto también! Para avivar la caza, es hora de...

(AMBOS) ¡Superenergía!

-Torre de control, ¡activad la Superenergía!

-(AMBOS) ¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh, Superenergía. #

-(AMBOS) ¡Sí!

¡Nina! Ahora hagamos de ratones y metámonos por ese agujero.

Hum... No hay ratón a la vista.

Que no podamos verlo no significa que no podamos oírlo.

¡Esta es mi antena superpotente!

Debería oír los pasitos del ratón en la distancia.

¡Venga, chicos, vamos allá!

¡Devuélvenos el vestido de Nina! ¡Supervelocidad!

(GRITA) ¡Oh!

¡Jett!

¿Estás bien?

El ratón se metió por el agujero. ¡Vamos!

(TODOS) ¡Yupi!

-¡Ahí va el ratón!

¡No hay problema! ¡Supervelocidad!

-(AMBOS) ¡Vamos, Jett! ¿Eh?

¡Hala!

Te tengo... ¡Guau!

¡Déjame! (GRITA)

¡Suéltalo!

Eh... Digo... Buen perrito.

(GRITA) Oh, no.

La baba de ese perro ha estropeado mis propulsores.

¡No puedo volar!

¡Espera, Jett!

Hora de que esta niña despliegue sus alas.

¡Velocidad de Nina!

¡Eh! ¡Jett y Nina! ¡Deshagámonos de este perro!

¡Empuje de Bucky!

-(LADRA)

No logramos despistarlo.

-(PÍA) -(TODOS) ¡Pajarito!

-Vienes a ayudarnos.

¡Arre!

(TODOS) ¡"Danke je", amigo volador!

La última vez que vimos al ratón iba hacia ese tronco.

(PÍA)

¡Gracias por el viaje! ¡"Danke je"!

(PÍA)

Oh, la mamá ratona debe de haber cogido cosas

de mi casa de muñecas para que el ratoncito juegue.

Sería bonito, pero esas cosas son tuyas, Nina,

y tenemos que recuperarlas.

Sé hablar ratón, me encargo yo, ¿vale?

(CARRASPEA)

(Ruiditos)

Le dije que no estaba bien robar. Dice que lo siente mucho.

¿Podrías invitar a la mamá ratona y su bebé a mi casa?

Qué buena idea, Nina.

(Ruiditos)

(Ruiditos)

¿No es mejor esto que andar correteando por mi casa?

-(RÍEN)

-¡Gracias por vuestra ayuda, Super Wings!

Y gracias a ti también.

¡Para ser tan pequeño, fuiste de gran ayuda!

(PÍA)

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

¡Adiós! -¡"Dank je"!

(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!