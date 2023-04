Super Wings - Bolitas de alpaca

# Vámonos, oh, oh.

# Jett, tienes el don para la misión.

# Sube más y más.

# Por el aire va, tu paquete traerá.

# Es el avión con quien contar.

# Es el avión que todo hará.

# Super Wings, oh, oh.

# Juntos Jett y Dizzy, Donnie y Jerome.

# Super Wings, vámonos.

# Por el mundo van para ayudar.

# Super Wings, Super Wings, Super Wings. #

PELUDAS BOLITAS DE ALPACA

Hum. Me pregunto dónde estarán todos.

¡Jimbo! ¿Sky? ¿Alguien?

¡Guau!

¿Eh?

¡Vaya! ¿Qué es eso?

¡Guau! Y ¿quién eres tú?

Me llamo Storm y todos te están esperando, Jett.

¿Esperándome?

Tú sígueme.

Bienvenido al portaviones. ¡Guau!

Esto es chulísimo, Storm.

Esta es la nueva base de los Super Wings.

¡Hola, Jett, lo lograste!

¡Hola, Dizzy! ¡Hola a todos!

¡El portaviones mundial! ¡Guay!

¡Estoy deseando ver mejor este sitio!

(ALTAVOZ) "Jett, a la sala de control. Tienes una llamada".

¿Una llamada? ¿Tengo una llamada?

La sala de control es por aquí.

¿Eh?

Bienvenido a la sala de control del portaviones, Jett.

¡Mi nuevo cargo es capitán comandante Jimbo!

¡Hola, Jimbo!

Y yo soy la nueva oficial de comunicaciones Sky, Jett.

-¡Hola otra vez, Jett!

-Y ya conoces a Storm, el ingeniero jefe.

Sky, dale a Jett la información que necesita.

-La llamada que vas a recibir es de Cuzco, Perú, en Sudamérica.

Cuzco es una antigua ciudad en lo alto de los Andes.

Fue la capital del Imperio Inca, un pueblo increíble.

¿En serio? ¡Guay!

Ahora la habitan otras personas increíbles.

Una de ellas es la que te va a llamar.

-¡Hola, Jett, mi nombre es Olenca!

Encantado, Olenca.

¿Qué pueden hacer por ti los Super Wings?

Quiero pedir un paquete muy especial:

un kit de belleza para mascotas y un tinte de arcoiris.

¿Crees que podrían hacer eso los Super Wings?

Oh... No estoy seguro de que los Super Wings

puedan fabricar tu pedido... Nunca lo hemos hecho.

¡No hay problema!

¡Elaborar pedidos especiales es una de las cosas nuevas

que puede hacer el portaviones mundial!

Es hora de que el ingeniero jefe Storm dé su toque personal.

¡Hala!

Superconstructor, ¡actívate!

Ahora fabricamos productos tan especiales

como la imaginación del niño que lo desea.

¿Olenca quiere un kit y un tinte especiales?

¡Tachán!

¡Ya los tiene!

¡Hecho! Y listo para entregar.

Me pregunto qué mascota tendrá Olenca para querer acicalarla.

Apuesto a que Dizzy también querrá saberlo.

¿Dizzy?

Sí. Elegí a Dizzy para que te acompañe,

porque Cuzco tiene un terreno complicado.

-A tu puesto, Jett... ¡y prepárate para despegar!

-(AMBOS) ¡A volar!

(AMBOS) ¡Nos vamos a Cuzco!

¡Ya estamos en Cuzco!

¡Mira esas montañas!

-Te veo entusiasmada hoy, Olenca. -(RÍE) Lo estoy.

Pedí un paquete, y creo que será una explosión de color.

¡Ahí están! ¡Jett está aquí!

Jett, ¡transformación!

Soy Jett. Siempre puntual.

Y esta es Dizzy, mi compañera de viaje.

"Napaykullayki", Jett y Dizzy.

Significa "hola" en quechua,

el idioma que también hablamos en Cuzco.

-(AMBOS) "Napaykullayki" a vosotras también.

-¡Mi kit de belleza y mi tinte!

¡Son los mejores que he visto! ¡Gracias por traerlos!

De nada, Olenca.

¡Vaya! ¿Tus mascotas son alpacas?

Sí. Sus nombres son Lenzo...

(BALA)

...Cisco...

(BALA)

...y Sandy.

(BALA)

(RÍE) Nunca habíamos visto alpacas.

Seguro que pronto os gustarán tanto como a Olenca. ¡Divertíos!

Parecen tan dulces y tranquilas. ¿Todas las alpacas son blancas?

No, hay unos veinte colores distintos de alpacas.

Pero creo que un poco más de color sería genial.

Así que voy a usar el tinte ecológico para darles colorido.

Eh... ¿Crees que las alpacas quieren teñirse el pelo?

Ajá. ¡Estoy segura de que sí!

(BALAN)

Vamos, chicas. ¡Dejadme poneros guapas!

(BALAN)

¿Eh? ¡Volved!

(BALAN)

Lenzo, Sandy, Cisco, ¡arriba! No es profundo.

¿Cómo voy a teñiros y poneros guapas si os escapáis?

Oh, no. No puedo teñirlas si están mojadas.

Puedo arreglarlo.

¡Secador en acción!

(BALAN)

(TODOS) Uy...

(BALAN)

No parecen nada contentas con sus nuevos looks.

Oh, no, se van rodando...

- ¿Qué está pasando aquí?

-¡Mamá! ¡Tengo que ir a buscarlas!

-Puedes ir si te acompañan los Super Wings.

Monta, Olenca.

¡Aquí están! ¡Están brincando sin parar!

¡Guau! ¡Ah!

Ya os tengo, bolitas peludas. ¡Cuerdas de rescate, acción!

¡Uf!

(BALAN)

(GRITA)

Ay... Es muy difícil saber adónde irán ahora.

Uy... ¡Están fuera de control!

Necesitamos ayuda. Portaviones mundial, adelante.

Hola, Jett. ¿Problemas en Cuzco?

¡Ya lo creo! Problemas con las alpacas.

Necesitamos ayuda.

No, solo necesitáis Superenergía.

-(AMBOS) ¿Superenergía? ¿Qué es eso?

-Es algo nuevo que viene con el portaviones mundial.

Torre de control, activad la Superenergía.

-¡Activar!

-# Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, Superenergía.

# Oh, oh, oh, oh. Superenergía. #

¡Mira! Nos han mejorado.

¡Somos más fuertes!

¡Guau! ¡Sois Superpotentes!

Tranquila, Olenca, daremos con tus mascotas.

¡Allá voy!

¡Velocidad superpotente!

¡Vaya! Nunca he volado tan rápido.

¡Increíble!

No os dejaré caer.

¡Te tengo!

¡Malabares superpotentes!

Traigo un poco de Superenergía.

Drones de rescate, ¡desplegaos!

(RÍE) ¡Lo logramos!

(AMBOS) Éxito superpotente. ¡Sí!

(BALAN)

¿Vas a teñirlas de nuevo?

Hum... No volveré a teñir a mis mascotas nunca.

¿No? ¿Por qué?

Quería mascotas coloridas, pero a mis alpacas no les gustó nada.

No era para nada lo que querían.

Mis alpacas están guapas tal y como son.

(RÍE) Estamos muy de acuerdo.

Creo que aquí hemos terminado. ¡A volar!

(AMBAS) Gracias por todo, Super Wings. ¡Adiós!

(BALAN)

-(AMBOS) ¡Super Wings, siempre cumplimos!