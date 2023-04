Un cumpleaños multicolor

# Super Cute, super heroínas.

# Nuestros biberones # tienen un poder.

# Super Cute.

# Con tu ayuda # yo el mundo salvaré.

# ¡Las Super Cute! #

¿Os gusta? -Un poco más centrada.

Ahora.

Aún no me habéis dicho de quién es el cumpleaños.

(Ríen)

(Alarma)

Hola, Super Cute, soy Bess, la sequía ha secado el lago,

hace un año que no llueve y eso no es normal,

sin agua los camaleones van a desaparecer.

-Por culpa del cambio climático cada vez hay más sequía

y eso ponen en peligro a las plantas y a los animales.

Te ayudaremos, Bess. Habrá que dejar la fiesta para otro momento.

(Ladra)

# Super Cute, super heroínas.

# Nuestros biberones # tienen un poder.

# Super Cute, super heroínas.

# Nuestros biberones # tienen un poder.

# Super Cute.

# Con tu ayuda # yo el mundo salvaré. #

Qué rápido habéis llegado. Los camaleones son lo primero.

Uh, qué calor. Wanda, te necesito.

Necesitamos agua urgente, Kala.

El mar está muy lejos, no puedo. ¿Y agua del río?

Está lejos pero no tanto como el mar. ¿Con un río? Nunca lo he hecho.

Inténtalo, seguro que lo consigues.

Hace tanto calor que el agua se evapora enseguida.

Claro, si enfriamos el suelo...

# Super Cute, super heroínas.

# Nuestros biberones # tienen un poder.

# Super Cute, super heroínas.

# Nuestros biberones # tienen un poder. #

Y si tapamos el sol hará menos calor.

¡Increíble!

Eso es Snowball, hazlo otra vez, y tú también Ali.

¡Woou! Está como si acabase de llover. ¡Gracias!

¿Y dónde están los camaleones? Es muy difícil verlos.

Se camuflan genial.

(Todas) ¡Guau! Es increíble, me encanta.

(Ríen)

(Todas) ¡Es tu cumple, Sparky!

¿Qué? ¿El mío? ¿De verdad?

Oh, es verdad, llevo activo 365 días.

Ooh, no sé qué me pasa, ¿por qué se me humedece la pantalla?

Esto es una fiesta, ¿no? ¡A bailar!