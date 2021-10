Star Falls - El topo

o el Termila, en mis fotos.

(ACLARA LA GARGANTA)

Bueno, ¿qué te parece?

Pues no sé si usar el filtro Arquiu

o el Termila, en mis fotos.

¿Qué diferencia hay?

Pues que el Arquiu crea unas sombras muy nítidas

y el otro da un rollo como setentero.

¡Eh!

¡La ropa! ¡Y el pelo!

Vosotras no soléis ir tan...

(AMBAS) No digas "guapas".

Iba a decir "elegantes".

Vuestro estilo es más desenfadado, pero moderno. ¿Qué ocurre?

Hemos montado una fiesta, por la peli

que tu padre rodó el año pasado, porque no puede ir al estreno.

¡Qué diver!

¡Con adornos, cómo mola!

Llevamos todo el día decorando.

¿Y por qué no me he dado cuenta hasta ahora?

Vamos a ver, ¿a lo mejor es porque llevas cuatro horas

sin levantar la vista del móvil?

Oye, los selfies no se hacen solos.

¿O sí se hacen solos?

¡Hola a todas!

Bueno...

He intentado que Bo se vistiera bien,

pero va estilo... bueno, Bo.

Y yo... Nadie ha preguntado.

No creo en los esmóquines,

encadenan el alma.

Pero tú llevas puesto uno.

No en todo el cuerpo.

No tengo ni idea de qué significa eso.

¡Eh! Bueno, tengo una copia de la peli.

Sentaos todos, para disfrutar de "El tesoro de la isla primate 2".

(SUSURRA) ¿Eso qué es? ¿Y por qué no sabíamos nada?

Ese cartel...

es tantas cosas.

Repito en el papel del doctor Rick Brockington,

un famoso zoólogo que deberá salvar el planeta

de la amenaza de unos monos zombis.

Contaré con la ayuda de un grupo de marines

que viajan en el tiempo.

Pero todo se complica

cuando me enamoro de la doctora Betty Simian,

que en realidad es un mono que cambia de forma.

Oye, no hagas spoilers. Oh, perdón.

No he dicho una palabra.

Guau, es "El tesoro de la isla primate 2",

salen muchos monos y muchas islas y...

¿A ti qué te ha parecido?

¡Superterrible!

No sé si se ha notado,

pero la ese era una ese mayúscula.

¡Vale, menos mal que has dicho eso!

Soy incapaz de fingir que me ha gustado esa peli.

Ah, un momento. Como no pudimos ir al estreno,

tengo una entrevista rápida.

¡Eh, mi reportera favorita!

"Diamond, me alegro de verte".

"Oye, dime, ¿qué te ha parecido 'El tesoro de la isla primate 2'?"

Me ha parecido...

¡maravillosa!, ¡la mejor película de papá, sin duda!

¿Qué?

Perdona, el ruido de la calle.

Los búhos hacen un montón de ruido.

Y además dicen: "¿Qué"?, en lugar de "¡U!"

A lo que iba, la actuación de papá es emocionante,

y la película es muy buena.

"Vaya, me alegro".

"Y ahora cuéntame, ¿hay algo nuevo en tu canal

de lo que quieras hablarnos?" ¡Oh, un nuevo cubo de purpurina!

Le echo un cubo de purpurina por encima a uno de mis fans,

para alegrarle el día.

Aunque no siempre funciona.

Una vez se enfadaron mucho.

Bueno, id a ver "El tesoro de la isla primate 2",

os va a encantar.

Oye, ¿qué ha sido eso?

¿La purpurina?, a casi todo el mundo le gusta...

¡Eso no!

"Diamond, cuelga el teléfono". ¿Muy buena?

¿Has dicho que "El tesoro de la isla primate" es muy buena?

"Todavía te oigo".

He dicho que "El tesoro de la isla primate 2" es muy buena.

¿Qué más da?, no es muy buena,

en todo caso es poco buena.

Ya lo sé, es una peli muy mala.

¿Y por qué no lo has dicho?

Porque tengo un trillón de seguidores

y quiero promocionar la peli de mi padre.

Pero... es mentira.

No es verdad.

Bueno, un poco.

Pero yo apoyo a mi padre, aunque esa peli sea...

superrara, y salgan muchos monos muertos,

le diré a todos que es muy buena.

Hay muchas cosas de Los Ángeles que nunca entenderé.

¡Yo te enseño! ¡No hace falta!

Oye, ¿qué era ese mono turquesa que sale en la peli?

¿Solo era un mono o era un tejido espacio-temporal?

¡Ni idea! ¿Y cómo Brock no se dio cuenta

de que Betty era una mona? ¿Verdad?,

si se le salía la cola por detrás de la bata.

Hasta la usó para abrir una botella de agua.

(OFF) "A veces los padres necesitan ayuda".

"Y nosotras los vamos a ayudar a que se junten".

"Mi madre es mi mejor amiga,

y su padre es una superestrella de cine".

"Sé que esto parece una locura, una locura total",

"pero así es la vida en Star Falls".

¿Has terminado ya, Phoenix?

Solo me quedan ocho granos y termino.

Le dedica un tiempo a cada grano.

Le agradezco a cada uno su aporte nutricional.

Gracias.

Una vez estuvo tres horas con un plato.

¡Eh, yo tengo un peto igual!

¿Es de Mundopetos?

No, lo compré en rebajas en Todopetos.com.

Prefiero las tiendas.

Ahora me siento culpable.

Me lo puse para plantar un árbol en el jardín.

Empezaré mañana. -¿Qué? ¡No!

No tienes por qué hacerlo.

Ya haces mucho por nosotros, te ayudaremos.

Ay, gracias.

Phoenix y Bo, vamos.

A Bo no le va a hacer gracia.

Ya, pero si quiere que lo perdone

por meter un mapache en mi caravana, lo hará.

Fue difícil sacarlo de la nevera portátil.

Gracias, por cierto.

Ya lo había hecho.

Bueno, yo te ayudaré,

me gusta cavar. A mí también.

El trabajo físico alegra el cuerpo y el espíritu.

(TODOS) Claro, vale...

Y... Gracias.

Eh... Hola.

Vamos, lee esto.

"Contesta esto para saber qué tipo de pasta eres".

Esta ventana no, esta.

"Buena bronca en casa de los Brooks".

Un buen uso de la literación. Sigue leyendo.

"Diamond Brooks ha dicho, literalmente,

que 'El tesoro de la isla primate 2' es una peli superrara,

donde salen monos muertos".

¿Eh? ¿Cómo se habrá enterado?

No cita la fuente.

No cita la fuente.

Pero tú le dijiste cosas buenas sobre la peli.

Ya lo sé, pero a ti te dije la verdad,

solo a ti. ¿A quién se lo has contado?

¡A nadie! ¿A quién se lo voy a contar?

¡No lo sé, dímelo tú!

¡No tengo nada que decirte!

¡A lo mejor se te escapó a ti!

¡Oh, no, para nada!

Porque, te explico, cuando eres famosa,

te tratan de sonsacar, así que aprendes a no decir nada.

Pero tú no eres famosa, así que no es culpa tuya.

¡Por última vez, yo no he dicho nada!

Si es por última vez, ¿es que alguna vez dijiste algo?

¡Eso no tiene...!

¡No voy a hablar más de esto!

¡Este es mi cuarto, y quiero acostarme!

¡Pero que sepas que estoy enfadada!

¡Vale, yo también!

¡Vale!

Tengo que ponerme el pijama.

Yo también.

Lo siento, había mucho tráfico...

No me sonó el despertador,

pinché una rueda... Elegid.

Anda, empieza a cavar.

¿Sabéis?, estoy pensando que un agujero empieza siendo algo

que luego se convierte en nada.

Me resulta increíble.

¿Sabes lo que sería increíble?,

¡meter una mofeta en la caravana de papá!

¡Démonos prisa!

(Música rock)

Vaya, un gran curro.

Llevamos aquí cinco minutos

y ya lleváis cinco descansos.

Oye, necesitamos... Otro descanso.

Nuestro jacuzzi de Los Ángeles.

Ah, lo echo de menos.

Si hiciéramos un agujero más grande, tendríamos un...

¡Agujero grande! ¡Un jacuzzi!

Sí, eso mola mucho más.

¿Un jacuzzi en un agujero?

Pues sería la caña.

¡Y podemos hacerlo!

Hay que escavar, poner hormigón reforzado

y pillar unas cuantas tuberías, para el filtrado.

¡Pero es fácil!

¿Os apuntáis?

¡Oh, sí! ¡Ya te digo!

Oye, ¿lo del descanso?

Sí, es lo suyo.

Eh... No puedes coger eso. Lo necesito.

Ah, pues sí lo necesitas...

Gracias por entenderlo.

No...

A ver, haremos una lista de todas las personas

con las que has hablado, para averiguar quién es la fuente.

¡Oh, hoy tienen bocadillos de queso!

Pues ya no quedan.

¿Con quién has hablado?

Con nadie.

Bueno, contigo, claro.

Ah, y creo que con Nate.

¿Lo crees o lo sabes? Lo sé.

Vale, ¿quién más?

Con mi madre. Pero creo que ya está.

¡Espera! Y con Nancy, la de la tienda.

¡Me compré unos chicles!

Y este llavero.

Es un pato que grazna.

Ah, y con la señorita Carruthers.

Y con Melissa.

Y llevé mi bici a arreglar donde Tim.

Con la señorita Barnes.

¿Cuenta que llamé a un número equivocado?

¡Pues claro que cuenta, todo cuenta!

Pero me parece que no dije nada.

¿O sí?

A lo mejor sí.

De todas formas, ¿qué importa?

¡Ahora verás por qué!

Eh... Es lo de la pasta otra vez.

¡Mira esto!

¡La nueva peli de Craig Brooks fracasa en taquilla!

Pero eso no tiene nada que ver con que a ti no te guste, ¿verdad?

Eh... Sí, claro.

Su hija, que tiene un trillón de seguidores,

cree que la peli es mala, ¡y nadie va a verla!

¡Oh, no, pero qué he hecho!

¡Eh, soy un macarrón!

¡Pero sigo enfadada!

¿Ves?, mi padre está así por tu culpa.

O... está ensayando el papel de un hombre que está triste

y mira por la ventana.

Y tengo que decir que lo clava.

Lleva así desde que la peli fracasó.

Por mi culpa.

Que, en realidad, es tu culpa.

No sabía que un comentario sin importancia

pudiera causar tanto daño.

Cuando eres famosa, todo se magnifica mucho.

No me hagas hablar de lo que pasa cuando un fotógrafo te pilla

con un trozo de espinacas entre los dientes.

Por cierto, tienes uno entre los dientes.

Pero yo no he comido espinacas.

Tranqui, te ayudo.

No hace falta, iré a por hilo dental...

¡No con las espinacas!

Te diré cómo hacen los famosos, como mi padre y yo.

¿Tú crees que es necesario?

Depende. ¿Quieres seguir destrozando la carrera de mi padre

para dejarlo más hecho polvo todavía?

Vale, enséñame.

¡Qué guay! ¿Te puedo ayudar con lo de las espinacas?,

es que me está dando mucha repelús.

Aquí pondremos el jacuzzi.

¡Sí, genial!

Y ya tenemos todo lo que necesitamos.

¿Estáis pensando en cuatro plazas?

Tiene que ser, como mínimo, el doble que eso.

¿Y si queremos meter a una familia de comadrejas?

Llevo planeando eso desde hace mucho tiempo.

Oh, sí, invitaremos a todas las criaturas del bosque

a bañarse. ¿Qué? ¡No, qué asco!

Y si lo queréis más grande,

necesitamos material de... Espera...

¡Eso es!

En vez de un jacuzzi, ¿y si construimos una piscina?

¿Una piscina?

No sé si seremos capaces de hacerlo.

¡Claro que sí, sí podemos!

Venga, centrémonos.

Si trabajamos duro, podremos hacerlo.

Podría tener un acceso directo al interior de la casa.

¡Iré a por más palas!

A ver si me devuelven el dinero de esto.

Vale, ponte estas gafas de sol.

¿Por qué? Primera lección:

hablar con la gente. No me conoces. Hola, ¿qué tal?

Eh... Bien, ¿cómo estás tú?

¡No, no bien! Suena a que estás molesta por algo.

Sí, por esta situación. Venga, otra vez.

Recuerda, si se te escapa alguna cosa,

hundirás a las personas a las que amas.

¿A todas las personas?, ¿no te estás pasando?

Recuerda, no me conoces. Hola, ¿qué tal?

Bien. O sea, guay. No, genial, todo va genial.

Mejor, pero que no se te note que estás nerviosa.

Imagina que soy un amigo, como Nate.

Vale, pero tranquila por Nate, es de confi.

¿Seguro?, ¿crees que le conoces?, si es que se llama así.

En realidad se llama Nathaniel.

Si Nathaniel y tú sois tan amigos,

dime qué comió el lunes para almorzar.

¡Yo qué sé! ¡Ajá!

No conoces a Nathaniel tan bien como crees.

(SUSURRA) No te fíes de nadie.

Si no puedo confiar en Nate, ¿en quién lo hago?

¡Exacto! ¡Vas aprendiendo!

¡Ahora ponte las gafas de sol, levántate!

Siguiente lección: huir de los paparazzi.

¡Nunca he visto un paparazzi!

¡Tienes que mover los ojos todo el rato!

Para eso son las gafas de sol.

Estate alerta para agacharte y esconderte.

¡Mira, tiene una cámara, al suelo!

¿En serio? ¡Está oculta en la papelera!

¡Escóndete!

¡Ay, ay, esto está lleno de bichos!

Concéntrate, es importante.

¡Conseguirás que me vuelva paranoica!

Lo siento, pero si no estás paranoica,

eso de ahí volverá a pasar.

¿En qué estará pensando?

Seguro que en las críticas de su peli.

(Música alegre)

La parte honda aquí, y las escaleras ahí, ahí y ahí.

Y también un banco, para sentarse.

Sentarse es importante.

Y ahí pondremos una estatua de nosotros,

sujetando cubos que echan agua a la piscina.

Representa el ciclo infinito del tiempo.

Sí, y habrá un trampolín supergigante.

¡Y luego otro, tres veces más grande, justo al lado!

Por cierto, un socorrista allí.

Creo que se nos olvida algo.

Que es imposible que vosotros hagáis una piscina.

¡No! ¡Un tobogán!

¡Sí! Hoy tú me has enseñado

que tenemos que pensar a lo grande. Ya te digo.

No construiremos un tobogán, ¡haremos diez!

Así todo Star Falls podrá bañarse, como un gran...

(AMBOS) ¡Parque acuático!

(SUSURRA) Un muffin de calabacín y zanahoria.

Muy bien.

¿Para comer o llevar?

¿Por? ¿A quién le interesa?

¿A... las pinzas?

¿A quién saludas?

¡Sin comentario! ¡Todo va bien!

Es decir... genial. ¡Genial!

¡Ah!

(Música de intriga)

¿Cómo va eso? ¿Por qué preguntas?

¿Porque... soy tu amigo?

Si eres tan amigo mío, qué tomé para almorzar el lunes,

¿eh, eh? Eh...

¡Un bocadillo de atún! ¡De atún!

Vale, ¿vamos a poner cabañas?

¡Por supuesto, deberíamos,

sin ninguna duda! ¿Qué hacéis?

Diseñamos un parque acuático, para el patio.

Oh, ¿habrá cabañas? Claro.

Tenemos que hacer una maqueta 3D. Ahora vuelvo.

Oye, ¿qué le pasa a Sophia?,

se ha puesto histérica por un bocata de atún.

Pues me apetece un bocata de atún.

Voy a por un bocata de atún.

¿Qué bicho le ha picado a Sophia?

Está paranoica, porque contó por ahí, sin querer,

que odio la peli de papá.

Me da un poco de pena, pero se lo ha buscado.

Eh... No, fuiste tú la que se lo contó a todo el mundo.

¿Qué?, no es verdad.

Sí lo es, no colgaste el teléfono después de la entrevista.

Pero... Yo...

¿Y tú cómo lo sabes?

A mí también me entrevistaron.

Me preguntaron si quería comentar algo

de las cosas malas que dijiste.

Bo, ¿por qué no me lo habías dicho?

Iba a hacerlo...,

pero se me olvidó.

Podríamos poner una cabaña aquí.

Oh, no me puedo creer que fuera yo la que metió la gamba.

Podría hacer un chiste sobre lo que has dicho.

¡Esto es serio! Hay que encontrar a Sophia

para contárselo. Eh...

Venga ya, ¿pero por qué?

Olvídate del tema, ya se pasará.

¡Sí, se pasará!, tienes razón.

¿Por qué te estoy haciendo caso?

No lo sé, ¿por qué te hago caso yo a ti?,

debo hacer un parque acuático. Muy bien...

Que sepas que se lo voy a contar.

Pero antes, tengo que asegurarme de que me va a perdonar.

¿Qué cara perdonarías más?

"Lo siento mucho, muchísimo". O...

"¿Me perdonarías algún día?" O...

"¡Nunca quise hacerte daño!" ¿Cuál de ellas?

Perdona, no estaba atendiendo.

¡Esto es muy duro! ¿Cómo se lo digo?

¿Se lo dices tú?

Me gusta hacer enfadar a la gente, pero esto es cosa tuya.

¡No puedo hacerlo, no puedo!

Si se lo cuento, me obligará a dormir en el sótano,

¡y hay un montón de arañas, las he visto!

¡No se lo puedo contar!

¡Qué hay, Lou!

¿Quieres saber una cosa?, estaba tranquilo,

sentado en el parque,

y Sophia me ha acusado de ser un "papari" algo.

Y luego me tiró la cámara al lago.

¡Se lo contaré!

Pero tienes que elegir la cara, ¿cuál prefieres?

O...

O...

¡Contemplen, hoy mismo, el parque acuático del futuro!

¡Vaya!

Una pregunta, ¿y el agujero que ibais a escavar para mi árbol?

Claro, el agujero...

El agujero...

Pero qué es un agujero más que un sitio donde poner...

Un árbol.

Había que colocar un árbol en el agujero.

Pero el árbol se convirtió en jacuzzi,

luego en piscina y luego en parque acuático.

Eh, la pala.

¿Has construido el parque?

No.

Usé los materiales para hacer un jacuzzi en mi casa.

Me he dado un baño superrelajante.

¿Queréis venir a que os enseñe el jacuzzi?

¡Sí, queremos! ¡Voy a por sales de baño!

¡No, nada de sales!

¡Atención todo el mundo!

Fui yo la que filtró, sin querer,

lo de que no me gusta la nueva peli de papá,

y no Sophia.

Y, papá, sé que ha sido superduro... Espera.

¿Por qué superduro?, ¿de qué estás hablando?

Estabas triste, y mirabas por la ventana.

He estado mirando por la ventana, pero solo porque tenía muchas dudas.

En fin, he hecho una peli que ni siquiera sé de lo que va.

¿Acaso el mono turquesa representa el espacio-tiempo?

Ni idea. Qué raro, ¿eh?

Lo de las entrevista me da igual.

La peli ha fracasado porque es muy mala.

Por supuesto, no digas nada de lo que he dicho.

¿El mono turquesa no era el padre del científico?

¡Ni siquiera se me había ocurrido!

Vaya, al final todo ha salido bien, y nadie ha salido herido.

¡Todos contentos!

Me voy a la cama, buenas noches.

¡Son las 16:00!

¿Y cuándo has descubierto que no fue culpa mía?

Hace poco.

Hace un poco.

Ha sido esta mañana.

He tirado una cámara y un muffin.

¡He tirado una cámara y un muffin!

¡Vale, lo siento, tú tenías razón y yo no!

Estaba equivocada.

¿Qué puedo hacer para que no me odies para siempre?

Qué agradable. ¡Muy relajante!

Y un entretenimiento fantástico.

¿Cómo de grande tiene que ser?

Seguid cavando y ya os avisaremos.

Eh... Otra ronda de zumos, porfa.