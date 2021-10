Star Falls - La pedida

¿No es fascinante?

Sigue un recorrido cósmico hasta que cambia

drásticamente de dirección.

Ida y vuelta.

Ida y vuelta.

Deja de intentar hipnotizarme. No voy a perder.

Ah.

Chicos.

¿A qué estáis jugando?

Al globo bola.

Pierde el primero al que se le caiga al suelo

y yo nunca pierdo.

No parece un juego muy difícil.

Ese es el tema.

Llevamos toda la tarde y Bo no se rinde.

Ríndete. Ríndete tú.

Ríndete tú. Ríndete tú.

¡Ay!

Se acabó.

Por fin. Gracias.

Buenos días, chicas.

Hola, papá. ¿Querías vernos?

Quiero que me ayudéis a elegir qué me pongo esta noche.

¿En serio? ¿Por qué?

Si esas chaquetas son totalmente idénticas.

Qué graciosa.

Está claro que la de color negro es la más formal.

Y la de rayas finas es de ejecutivo.

Pues la gris oscuro es la más informal.

Mucho más informal, sí.

Elijo esta.

Vale, vuelvo a preguntar por qué.

Esta noche voy a llevar a Beth a cenar a un sitio especial

y quiero asegurarme de estar bien guapo.

(AMBAS) ¡Ay!

Vale, dejadlo ya.

¿A dónde vais?

Al mesón cangrejero Carlos el Loco.

Papá, aunque terminar la velada empapado en mantequilla

parezca romántico,

no lo es.

Y, aunque a mi madre le vuelvan loca los cangrejos,

deberíais subir un poco el nivel.

¿Has pensado en un lugar con velas, música tranquila...?

Y sin baberos de plástico.

Chicas, os agradezco la ayuda, pero no hace falta.

Confiad en mí.

Tengo que irme.

¿Nos ha guiñado un ojo? ¡Oh!

Tú también lo has visto.

Menos mal, pensé que era cosa mía.

Oye, ¿va a fastidiarlo o se le ha metido algo en el ojo o...?

Ambas cosas son posibles,

pero está claro que aquí está pasando algo.

Está claro que aún no sabemos qué es ese algo, ¿verdad?

No lo sabemos.

¿Qué hay?

Nate, estás cubierto de barro. Mola.

Eh... ¿qué estás haciendo?

Un batido para dormir.

No he dormido mucho.

Lleva leche caliente, menta, lavanda y 53 ovejas.

¿Vas a batir ovejas?

Voy a contarlas, no a batirlas.

Oh.

Tendría que haberlo dejado claro.

¡Vengo a pedirte que me dejes un poco de tierra del jardín!

Díselo a la madre naturaleza, la tierra es suya.

Vale, le dejaré una nota.

La necesito para mi ca...

cabañas de barro.

¿Cabaña de barro?

Solo cabaña.

Se acerca el día del pionero y quiero construir una réplica

de las cabañas en donde vivían los colonos.

Qué emocionante.

Yo mismo me considero un pionero moderno.

Eso no me sorprende nada.

La simplicidad, el minimalismo, los sombreros antiguos...

Me representan.

¿Te ayudo? ¡Eh!

Si quieres cazar con unos cubos de tierra

no te diría que no, pero tú querías dormir.

Eso era antes. Quiero un batido para no dormir.

O sea, un café.

Sí.

Carne, un italiano, sushi...

Exacto.

Cualquier cosa mejor

que abrir crustáceos por la mitad en una cita.

Es muy poco romántico. Y te ensucias.

A veces mi padre es un torpe.

Será porque es superfamoso

y está acostumbrado a que la gente le haga la pelota.

¿Qué es eso?

Ay, perdona, ¿crees que he sido demasiado sincera?

No, me refería a esto.

¿Una cajita?

Para un...

(AMBAS) ¿Anillo?

Mi padre está pensando en pedirle...

Matrimonio a mi madre.

Claro, por eso estaba de tan buen humor.

Por eso no sabía bien qué ponerse. ¡Mi padre se lo pedirá esta noche!

(AMBAS) ¡Ay!

En el mesón cangrejero de Carlos el Loco.

(SUSPIRA) Ah.

¡Oh, va a ser la peor pedida del mundo!

Tenemos que hacer algo. Sí, es verdad.

Compramos el restaurante, echamos a los cangrejos

y lo convertiremos en un sitio con clase.

O nos encargamos nosotras

de hacer que la pedida sea la mejor.

Esa idea es mejor.

Aunque a los cangrejos podríamos ponerles:

"Cásate conmigo, Beth".

Vale, ayudarle con la pedida.

Es mejor idea.

A veces los padres necesitan ayudan.

Y nosotras les vamos a ayudar a que se junten.

Mi madre es mi mejor amiga y su padre es una superestrella de cine.

Sé que esto parece una locura, una locura total.

Pero así es la vida en Star Falls.

"Tenemos que idear un plan".

Sí.

No puede pedirle matrimonio en una cangrejería a tu madre.

¡Es un mesón, pero claro que no! ¿Y si sale algo mal?

Manchas de mantequilla, caparazones que vuelan

o pinzas que pinchan.

Comer marisco es peligroso. Y no es romántico.

¡Oh!

¿Y si se dan cuenta de que no se gustan y se desenamoran

y os vais de Star Falls para siempre?

Tenemos que impedirlo.

Espera. Volveríamos a Los Ángeles.

Vale, da igual.

Por fin llegáis. Vale, esta es la situación.

Espera. ¿Qué ha pasado?

Llenamos cubos de barro.

¿Y eso?

Soy un pionero moderno.

Voy a dejar de hacer preguntas.

Sí, ¿qué más da?

Porque papá le pedirá matrimonio a Beth esta noche.

¿Qué? ¡Es genial!

Salvo porque quiere hacerlo

en el mesón cangrejero de Carlos el Loco.

Eso no es genial. ¿No está en un barco pesquero?

Creía que era un mesón. Es un barco mesón.

Tenéis razón los dos. No podemos permitirlo.

Hay que sabotear la pedida para hacerla romántica y perfecta.

Nada puede salir mal.

Claro, aunque por mucho que me gusten los sabotajes,

esto parece más bien un sabotaje de familia.

Me voy a construir mi cabaña de barra libre de dramas.

Buena suerte. ¿Qué puedo hacer?

Para empezar, el sombrero fuera.

Oh.

Pierdes toda la credibilidad con él puesto.

Y tienes que distraer a mi madre.

Oh.

Quizás usando mi sombrero de pionero...

¡No!

Tú entretenla.

Ya te avisaremos de a dónde la tienes que llevar.

¿Serás capaz de hacerlo? Sí.

Con el sombrero.

Vale.

(SUSPIRA) Ah.

Bien, ¿cuál es el plan?

Vale, el plan, necesitamos uno bueno.

¿Por qué dais tantos portazos? Estaba durmiendo.

Lo siento, pero escucha.

Papá va a pedirle matrimonio a Beth.

De momento es secreto, pero... Vale.

¿Qué haces? Eh... nada.

Solo me aseguraba de que funciona.

Y vaya que sí, mira.

Superbrillante.

¡Para, dámelo!

¡Ay, espera!

Mejor lo guardo yo.

¿Por qué tú?

Porque yo soy la más responsable.

Eso no es verdad.

Yo soy superresponsable, ya verás.

Date la vuelta y déjate caer en mis brazos.

Te cogeré. No pienso hacerlo.

¡Hazlo! Vale.

¿Lista? Ya.

Ah, no. ¡Ay!

Es por confianza. ¡Diamond!

Oh, perdona.

Y puedes quedarte el anillo.

Bien dicho.

Bueno, ¿por dónde íbamos?

Hay que pensar ideas románticas.

¡Eh! ¿Qué tal un paseo en barco?

¿En el agua? No, en sopa.

Claro que sí.

Pero ¿y si se caen?

¿Y si hay pirañas en el agua?

Sigue siendo mejor que los cangrejos.

Es verdad.

Ya sé.

Un castillo de fuegos artificiales en el lago

y una ópera de fondo con cantantes en directo.

Olvídalo.

Prohibieron los fuegos artificiales cuando la fábrica estalló

y todo el mundo aplaudió con entusiasmo.

¿Sabes lo que sería perfecto? ¿Qué?

(SUSPIRAN) Ay.

¿Te lo imaginas?

Sí, mucho.

Pedida en el escenario.

Y una alfombra de pétalos rojos que ponga "amor".

¡Sí! Y música en directo.

¡Un buen grupo! ¡Sí!

Un cuarteto de cuerda. ¡Muchas cuerdas!

Y mi padre sobre un caballo.

Sí. y habrá una tarta enorme.

Y el anillo estará dentro de la tarta.

¡Genial! ¿Por dónde empezamos?

Será mejor que por calmarnos. Tienes razón.

(AMBAS) UF.

Vale, ya estoy. Le pediremos a Bo que ayude con la tarta.

¿Por qué?

Le gusta esconder cosas dentro de las tartas.

¡Oh, sí, sí!

¡Esto es un sueño! ¡Es perfecto!

Pero si acabo de empezar.

Me siento en comunión con todo lo que me rodea.

Ajá.

¿Qué haces aquí? ¿No tenéis que sabotear una pedida?

Sí, se supone que tengo que distraer a Beth.

Alto.

No vas a traerla aquí, ¿verdad?

Estamos construyendo una cabaña de barro.

Se pondrá perdida.

A ellas no le gusta mancharse de barro antes de una pedida.

Tienes que llevártela a otro sitio.

Es que ya es tarde. Hola, chicos.

Hola.

No puedo creer que se me haya olvidado

lo del día del pionero.

De pequeña también era una pionera.

Construí unas cuantas cabañas de barro en su época

y casetas para el perro.

¿Os ayudo?

¿Qué? No.

Casi hemos acabado.

¿Cómo? Nate, necesitas mi ayuda.

Esta joven pionera te va a enseñar un par de truquitos.

Eh, disculpe.

Sí, hola.

¿Sí? Hola, vengo buscando un caballo.

Ajá.

Sí, quiero su caballo más regio y portentoso.

Es para Craig Brooks.

La estrella de cine.

¡Le va a pedir matrimonio a Beth!

¿A Beth Miller? ¿La veterinaria?

Oh, a ella sí la conoces.

Pues claro.

Pero con el caballo no puedo ayudarte.

Aunque... tengo algo para ti.

No es exactamente lo que tenía en la cabeza.

Buttercup es un ejemplar magnífico.

De burra.

Es lo que hay. Es que huele un poco.

¿Puedo darle un baño?

Puedes intentarlo.

(Rebuznos)

He metido ratas en pasteles,

dedos falsos...

¡Oh! Y metí una serpiente en una tarta.

Bo, eso es horrible.

Eh, de mentira.

Y lo que digo es que si vais a meter un anillo en una tarta

deberías meter un dedo falso.

¿Quieres parar?

Bueno, ¿hay que meter el anillo en la tarta

o hay que hacer la tarta alrededor del anillo?

Oh.

Oh, no.

¡Eh!

¡He perdido el anillo!

Habrá que usar la serpiente de mentira.

Eh...

Oh, no.

No, no, no.

No puedo creer que haya perdido el anillo de compromiso.

No es propio de mí. Pues aquí no está.

A ver si...

¡El anillo no está dentro de un huevo!

Solo intentaba ayudarte.

¿Dónde has estado hoy?

A lo mejor se te ha caído por ahí. ¿Dónde?

Pues he...

he estado en el río,

en el parque, en el escenario, en el búho...

En todas partes.

¡Así no me ayudas!

Venga, tenemos que buscar en todos esos sitios.

Vamos.

He dicho tenemos porque te vienes conmigo.

Tienes que echarme una mano.

Levanta. Vale.

Oh, esto no es necesario.

Sí que lo es. Yo también fui pionera.

No me importa mancharme un poco.

No sabes dónde ha estado este barro.

Ni tú dónde han estado estas manos.

Esta semana han nacido dos terneros.

Qué asco. Exacto.

Ya, pero si has sido pionera se te dará bien recoger ramas.

Y necesitamos muchas para... la estructura.

¿De cuántas fanegas hablamos?

De 3 o 400.

Es que no conozco esa unidad de medida.

Vale, Buttercup.

Te voy a convertir en una burra preciosa.

Vamos allá.

¿Qué te parece?

¿Verdad que sí?

De nada.

Nada.

No, ya no sé qué hacer.

Pues llama a Diamond. Ella sabrá.

¡No! No vamos a contarle nada.

No quiero que sepa que he perdido el anillo.

Le dije que yo era la más responsable de las dos.

¿En serio?

Porque alguien responsable no habría perdido el anillo.

Bo, ¿qué vamos a hacer?

Bueno, pues todavía tenemos la caja.

(TONO IRÓNICO) ¡Oh, qué bien!

¿Y qué vamos a hacer solo con la caja?

Primero, no me grites. Perdona.

Baxter puede oler la caja y encontrar el rastro del anillo.

Baxter solo es capaz de encontrar calcetines sucios.

Vale, pues entonces se lo diremos a Diamond.

¡No!

Tienes razón. Vamos a intentarlo.

Venga, chico, huele esto.

(Ladridos)

¡Funciona!

¡Te lo dije!

Aunque seguro que ha olido algún calcetín seguro.

Mirad. -Bien hecho.

Sabía que se te daría bien.

Nate, ¿qué tal si yo mezclo el barro y así tú puedes...?

(AMBOS) ¡No!

¿Por qué no?

Porque...

Nate.

Porque hay que organizar

todas las ramas que has recogido.

A mí se me da genial. Incluso gané una insignia.

Bien, pero tardarás un rato.

No, también gané la insignia de velocidad.

Te dije que esto sería inútil.

Ha venido directo a su comedero.

Ya, pero ¿qué hay en el comedero?

¡Madre mía!

¡Qué fuerte, el anillo!

Se me debió de caer del bolsillo cuando le di de comer.

¡Los salvaperrinas!

¡Yuju!

Por favor, dime que Baxter no se acaba de comer el anillo.

Baxter no se ha comido el anillo de tu madre.

Pero se lo acaba de comer.

¡Oh!

Venga, haz caca para que recupere el anillo.

Nunca pensé que diría esta frase.

Aquí dice que un perro tarda

entre 10 y 24 horas en hacer

sus cosas.

¡No tenemos tiempo!

(Vibración del móvil)

Oh, no.

Oh, es Diamond.

Disimula.

Al habla Sophia.

¿Qué digo?

(VOZ GRAVE) Hola.

Hola, quedan 30 minutos

para completar la operación felices para siempre.

¿Cómo va todo?

Bien.

Superbién.

¿Cuántas ciruelas puede comer un perro?

¡Ninguna!

¿Qué?

Ningún problema.

Ningún problema por aquí.

Eso.

Bueno, ¿qué tal te va a ti?

Oh, superbién, por supuesto.

Ahora estoy recogiendo las flores.

¡No, no, no, no!

¡Para, basta! ¡No te comas las rosas!

¿Para qué iba a comerme una rosa?

¿Qué?

No, soy yo.

No puedo resistirme a su olor.

Mmm... qué ricas.

Bueno, tengo que irme, nos vemos luego.

No has sido buena, Buttercup.

Venga, vámonos.

De grandes a pequeños.

Separados por tipo de madera y por grosor de la rama.

Estoy fascinado por tus habilidades como pionera.

Y por tu velocidad.

Es total.

Oh, gracias.

Es muy importante saber cómo apañárselas en el bosque.

Exacto.

Phoenix, ¿puedo hablar contigo un momento?

No sé cuánto tiempo vamos a poder seguir con esto de los palitos

porque resulta que se le da genial.

Tranquilo, lo hemos conseguido.

No se ha manchado ni sabe nada sobre la pedida.

Y parece que está a punto de pasar.

¿En serio?

¡Pues vamos!

Oh.

Hay que mejorar este barro, chicos.

Está demasiado aguado.

¡Papá! ¡Ah!

¿Qué estás haciendo aquí?

No hay tiempo, tienes que acompañarme.

Me voy a casa para cambiarme para la cena.

Tampoco hay tiempo. Tengo que ir a por algo.

Ah, yo lo sé.

¿Qué es lo que sabes y por qué me guiñas?

¿Tienes algo en el ojo? Ponte esto.

¿Por qué? ¡Te he dicho que no hay tiempo!

Tenemos que ir al escenario. Date prisa.

¡Venga, corre! No voy a ir corriendo.

Tengo coche. Pues mejor.

¡Al coche!

¿Dices que Beth va a venir hasta aquí?

Un momento. Eh...

(SUSPIRA) Ah.

Papá, dile hola a Buttercup.

Hola. Vale.

Ahora súbete. No, creo que no.

Papá, tienes que hacerlo.

Diamond, ¿qué está pasando?

¡Ya está! ¡Hemos llegado!

¿Dónde está la tarta?

Sí, hablando de eso, resulta que no hay tarta.

Pero ¿dónde está el anillo?

Sí, hablando de eso, está aquí.

¿Dónde? Dentro de Baxter.

Una larga historia.

Se lo comió. O no tan larga.

¿Estáis de broma?

No pasa nada, todo lo demás está listo.

Oye, ¿eso es un burro?

En realidad, una burra.

¡Y eso qué más da!

Parece que no se puede alquilar un caballo.

¡Gracias por avisarme! ¿Me estás echando la culpa?

¡Por supuesto! Muy bien.

Vosotras dos vais a decirme lo que está ocurriendo.

(SUSPIRAN) Ah.

Encontramos el anillo de pedida. Nosotras solo queríamos hacer...

Vale, vale, vale, ¿una pedida?

¿Quién ha dicho nada sobre una pedida?

Solo quiero salir con Beth a cenar.

Encontramos el anillo en el dormitorio.

¿Anillo?

Es para una de mis películas.

Lo he buscado por todas partes.

Entonces, ¿no ibas a...?

Oh, no.

¿Por qué hemos venido hasta aquí?

Pues para...

Craig, ¿qué haces tú aquí?

¿Qué hacéis todos aquí?

¿Esa es Buttercup?

Vale, que alguien me explique lo que está pasando.

(TODOS) Eh...

Bueno, pues...

¿Le vas a pedir matrimonio o qué?

¿Matrimonio?

Mamá, lo siento.

Queríamos organizar una pedida genial para...

¿Qué?

¿Cuántas veces he de decirte que no te entrometas?

No puedes obligar a nadie a que me pida matrimonio.

En realidad, no iba a pedírtelo hoy,

pero... sí en otro momento.

Eh...

yo...

Y como estamos todos aquí...

Esto, ¿va en serio?

¡Sí!

Tienes un poco de barro.

Por todas partes.

Pero lo hemos fastidiado todo.

Cierto.

Por ahí hay una burra con un lacito en la cabeza.

Pero solo intentabais hacernos felices.

Todos vosotros.

Incluso cuando todo sale mal, como ahora...

Sigue siendo maravilloso.

Exacto.

Sé que no es un anillo.

Créeme, no quieres el anillo.

Pero encargué esto especialmente para la cena de esta noche.

Esa era mi sorpresa.

Mmm.

Oh, un martillo de marisco.

Es peculiar, pero lleva mi nombre.

Beth Miller.

¿Quieres casarte conmigo?

Sí.

¿Sí?

Sí. -¿Ha dicho que sí?

(TODOS) ¡Sí!

¡Un, dos, tres, cuatro!

(Música country)

¡Bien!

Buen trabajo.

Qué bonita.

Qué bien huele.

¡Vamos, Baxter! ¡Vamos!

Buen chico.

Bueno.

La hemos liado bastante.

¿Tú crees? Porque mira.

Menudas piezas.

Al final ha salido bien.

Se les ve felices.

¡Eh, Baxter ha hecho caca!

Uf.

¿Quién quiere coger el anillo?

(RÍEN)