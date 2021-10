Star Falls - El asunto del búho

¡Holi! Soy vuestra mejor amiga, Diamond.

Sí, ya sé que a vuestra vida les ha faltado chispa sin mí,

pero he vuelto, ¿y sabéis qué hora es?

La hora del "tour" del almuerzo.

Eso es, os enseñaré qué voy a comer.

Hoy tomaré el "sous ville-Lambeau" con queso gruyer curado

y salsa remoulade acompañado de "pommes frites".

"Oh là là"!

Es un bocadillo de jamón y queso.

De pan blanco.

¿Sabéis que necesita para que sea genial

y para calificarlo de cinco estrellas?

Aguacate. No tenemos aguacate.

¿No hay aguacate? ¿En serio? Me parece una locura.

¿Nosotros somos los locos?

¡Oh, patatas!

Soph, "La vida de Diamond" va mal.

¿Hablas de ti en tercera persona?

Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa?

No es eso, es mi canal, "La vida de Diamond".

¡Eso tiene más sentido!

Me parece que es la primera vez que te digo eso.

Desde que llegué a Star Falls,

he perdido suscriptores, concretamente unos 10 000,

y ahora tengo menos de diez millones.

¿Diez millones?

¡Eso es un país pequeño! O, más bien, uno grande.

O una colonia de hormigas.

Exacto.

Y yo, la reina hormiga Diamond, les estoy fallando.

Bueno, ¿y cuál crees que es el motivo?

Star Falls, por supuesto.

¿Qué? No, Star Falls es una pasada.

Volveré a enseñarte la ciudad de manera formativa y entretenida

si me tiras del brazo.

¿Me enseñarás otra vez el puente que construyó ese James Trol?

Claro, es un puente trol, a que sí...

Vale, no haré bromas.

Es una historia superfuerte.

Acabó viviendo debajo del puente.

Fue muy duro.

Puedes robar. ¿En el póker se robaba?

¿Póker? Si es póker, paso.

¿Por qué, qué pasa?

Es un juego que fomenta la avaricia

inventado por el sistema capitalista,

yo no juego.

Es un torneo benéfico.

Tengo que aprender a jugar en dos días

o quedaré fatal, y es en la tele pública.

-¿No es ese tu trabajo?

-No, mi trabajo es quedar fatal en las salas de cine.

Ah.

Supongo que si es benéfico,

se equilibra un poco la balanza del karma.

Muy bien, ayudaré.

O que te ayude alguien que sí sepa jugar al póker.

Vale, te ayudaré,

pero solo una vez y no me lo recuerdes nunca.

Porque yo conozco a la persona adecuada.

No es verdad.

Oye, si quieres seguir viniendo todas las noches a cenar,

tendrás que enseñarle a jugar.

Vale.

Puede ser muy divertido, jugaremos todos.

Bah, yo apuesto todo.

¡Uh! ¿Puedo repartir? Ejercito los dedos

y también el alma.

Sí, siempre que aprendas a jugar.

Tengo dos días para convertirme en un maestro pokero...

¿Ero? -Lección uno: no digas eso.

Ah... ¿va todo bien?

¡Voy muy retrasada con el canal!

Star Falls está acabando con "La vida de Diamond".

Oye, deja de ser tan negativa, dije que te ayudaría.

¿Qué tal si luego vemos unos vídeos

y me ayudas a entender lo que está pasando?

O... ¿Qué?

¿Estás diciendo que nunca has visto mis vídeos?

En fin, define "ver".

Mirarlos con los ojos.

Ah, claro... eso... pues...

Ah, Bo, ¿me das la leche?

¡Entonces nunca has visto mis vídeos!

Yo no diría nunca.

De hecho, nunca digo "nunca". (RÍE)

¡Esto no lo había visto nunca! Lo sé, soy muy innovadora.

¿"Chiclenanzas" como "adivinanzas"?

Sí, hay que adivinar el sabor del chicle.

Ese es el vídeo en el que le pedí a mi madre

que adivinara el sabor

y lo hizo, fantasía de mango y fresa.

¿"Cambiazapatos"? Ese se explica solo.

Ah, ¿sí? Claro.

Salgo a dar un paseo

y si me gustan los zapatos de alguien,

se los cambio.

Parece poco higiénico.

Sí, el sudor de los pies es un rollo,

pero yo me arriesgo por mis fans.

Creo que sé cuál es el problema.

¿Que aquí nadie lleva zapatos guais?

No. Que estos vídeos no son interesantes.

¡Ah! ¡Escúchame!

Es que podrías utilizar tu fama para hacer algo importante.

¡Eh! Lo de los chicles es importante.

Seguro que sí, pero podrías usar el canal para una buena causa.

No sé, suena aburrido.

¡No es aburrido!

Fíjate en tu padre.

La estrella de cine Craig Brooks va a jugar al póker en la tele

para recaudar dinero por una buena causa.

Eso es verdad. ¿Y esa chica de las pelis...?

La del río y los álienes.

¿Sí? Te encanta

y siempre ayuda a salvar las ballenas.

Te escucho. ¿Y el tío ese del peinado raro

y las pelis de puñetazos? Sí.

¡Le gusta el reciclaje!

¿En serio? ¡Pues claro!

Escribió su propio musical para Broadway:

"El contenedor azul".

¡A mí me encantó!

# El papel y el cartón aquí molan mogollón. #

¡Vale, lo haré! ¡Bien!

# El papel y el cartón. #

Vale, ya se me va a ir de la cabeza.

# Si tú quieres molar, no te olvides de reciclar. #

(RÍE)

"A veces, los padres necesitan ayuda

y nosotros los vamos a ayudar a que se junten".

"Mi madre es mi mejor amiga

y su padre es una superestrella de cine".

"Sé que esto parece una locura,

una locura total,

pero así es la vida en Star Falls. (RÍE)"

¡Holi! Amigos, soy Diamond,

vuestra mejor amiga, y ella es... Lucy.

Es una lagartija que huele raro.

Oye, me está mirando fijamente. (SESEA)

¡Quítamela, quítamela, quítamela! Vale, vale.

¡Ah! Lucy es totalmente inofensiva

y está buscando un hogar.

¡Es muy raro! Hace ruiditos.

¿Quién quiere vivir así?

Ah... es lo que hacen los lagartos.

Tranquila, vas muy bien. ¿En serio?

¿Hablas en serio?

¿No los hay más bonitos, más peludos y con menos escamas?

Uh, tenemos un gusano de tierra enorme

que lleva mucho tiempo buscando una familia.

¿Qué dices, Nate? ¡No!

¿Qué? No tienes que dormir con él,

aunque es muy cariñoso.

Esto no me convence, Soph.

¿Cómo que no? Esto es algo educativo y bueno para todos.

Nate, el gusano. Nate, no traigas el gusano,

ni se te ocurra.

Es que no es apropiado para el canal.

Tienes diez millones de seguidores,

suficientes como para cambiar el mundo.

Diez millones de personas que te harán caso.

La gente me hace caso.

Gente que quiere saber cómo piensas.

Quieren saber cómo pienso.

Gente que te sigue. ¡La gente siempre me sigue!

Claro que sí! Vale, salvaré el mundo.

No te crezcas. ¿Le pinto los labios?

Se acaba de venir arriba.

¿Hay que ir así para jugar al póker?

No lo sé.

He visto un torneo de póker en la tele y muchos van así.

Molan. Muy bien, puedes barajar.

Cuando quieras. Bo, el arte de barajar

requiere tiempo y precisión.

Hay que combinar las cartas, mezclarlas y desmezclaras.

Tú... baraja.

Vale.

Bueno, parece que no sé barajar, pero me sé un truco de magia.

¿Pensabas en esta carta?

Como fuiste al campamento de magia...

Y tú aún estás celoso.

Muy bien, ya es hora de que empecemos.

Sí, por favor, tengo muchas preguntas.

Ah, ah, menos hablar y más escuchar.

Las rojas, cinco; las amarillas, diez

y el regaliz valen 25.

¿Os doy mis 25? ¡Para mí!

¡Oye, no! ¡El regaliz es para apostar!

Ocúpate de tu regaliz, abu.

Ya podéis llorar.

¡Bien hecho!

A ver, ¿por qué ha ganado Bo esta mano?

La suerte del principiante.

No, digo que por qué sus cartas son mejores que...

Repito: la suerte del principiante.

No. Coge una carta, la que quieras.

¿Quieres parar ya?

Y tú deja de comerte tu regaliz.

Tranquilo, si tengo de sobra.

Mucho más que tú.

¿Qué pasa?

Me echaba la siesta con el gusano gigante.

Primero, puaj y, lo siento,

pero te he llamado porque no sé qué hacer.

Crees que vas genial y, de repente, ¡pum!,

todo se desvanece ante tus ojos.

¿Has perdido más suscriptores?

Desde que subí ese vídeo tan importante de la iguana

he perdido suscriptores.

Unos... Unos 50 000.

¡No lo digas! Si lo dices, se convierte en real.

¿Y qué quieres que haga yo?

Te he llamado a ti porque no puedo hablar con Sophia.

¿Seguro? Es que yo creo que...

¡Tengo que volver a subir vídeos normales y divertidos

a "La vida de Diamond", como "Ponle una peluca".

No debo preguntar, pero ¿a qué cosas le pones pelucas?

Bebés, cafeteras, extintores... A cualquier cosa.

Vale. Mala idea.

Deberías decirle a Sophia cómo te sientes.

Pero me da un poquito de miedo que se ponga un poquito histérica.

Conozco a Sophia desde hace años,

sé sincera y lo entenderá.

(Mensaje de móvil)

¡Ah! Pero es que no para de escribirme

para hablarme de animales interesantes.

Ahí va otro.

(Mensaje de móvil)

Y otro más. Sí, escucho sonar tu móvil.

¡Ah!

No hagas como que no pasa nada.

Cuéntaselo.

Hazlo rápido como al quitarte una tirita.

¿Es que se quitan rápido? ¡Eso duele mucho!

¿Y cómo lo haces tú?

Es que nunca me he puesto una.

¿Nunca? Nunca.

Pero ¿cómo es posible?

¿También hay que ponérselas rápido?

Pues...

Habla con Sophia.

Y ahora, si me disculpas, terminaré mi siesta con el gusano.

Y yo.

-Yo también.

Bueno, ¿que tenéis?

Gano yo. ¡Ah! ¡No entiendo esto!

-Yo tampoco.

¿Las parejas ganan a los tríos? -Vamos a jugar otra mano.

No, creo que ya es suficiente póker por esta noche.

¿Os hago unos trucos? Voy a por el sombrero y la varita.

¡No lo comprendo!

Los magos llevan un sombrero de magos.

No me refiero a eso. Bo, ¿por qué has ganado?

-¡Sí! ¿Por qué has ganado?

Lo siento, hora de dormir, abuelo.

¡Ah!

¡Necesito saber por qué ha ganado este niño!

Papá, sé un buen perdedor.

Eh, Lou, ¿tienes una bolsa para guardar esto?

De esas con el símbolo del dólar, pero que esté hecho de gominolas.

¡La revancha, mañana!

Sí, como quieras.

Buenas noches. -¡No, no, no!

¡No he aprendido nada!

Lou, quédate, enséñame.

Podrías explicarme las combinaciones de cartas,

voy a ir a ciegas.

¿Sophia? ¡Estoy aquí!

¿Para qué quieres tantas almohadas?

¿Es que estás haciéndote un fuerte?

No es ningún fuerte,

¡es un santuario para el búho durmiente

de Star Falls! Ya empezamos.

Es una especie en peligro de extinción

porque se queda dormido en pleno vuelo

y entonces ya sabes...

¡se cae!

Puaj. ¡Sí, es un peligro!

Ese búho parece inofensivo

hasta que te cae uno encima.

Es un pájaro muy grande.

¡Será el próximo protagonista de "La vida de Diamond"!

Ya, hablando de eso... ¡Ah! Un momento.

Tienes que hablar con ella. ¡Ya lo sé!

Y voy a hacerlo. Como una tirita.

Era rápido, ¿verdad? Sí, rápido.

¡Tachán! (RÍE) Vaya, muy bien,

eres... un pájaro.

¡Soy el búho durmiente!

Creo que es una buena forma de concienciar a la gente. (RÍE)

¿De que estás como una cabra?

Bueno, me voy a la ferretería a comprar unas cuantas cosas.

Tornillos, bisagras, más tornillos...

Os dejo.

¡Será su nuevo hábitat!

Hay un nido hecho de tela

y almohadas para amortiguar su caída.

Sí, todo eso lo entiendo, pero...

¿Puedes creerte que solo tardamos 12 horas

en construirlo? ¡Ah! (RÍE)

¿Llevas aquí fuera 12 horas?

Esos búhos duermen un montón, ¡pero yo no!

Lo que pasa es que...

voy a volver a subir los vídeos de siempre

porque este rollo no les va a mis seguidores ni a mí.

¿Todo bien?

¿He quitado la tirita muy rápido o muy lento?

Soph.

¿Te enfadas?

No. ¿Seguro?

Me despistas con ese traje.

¡Esto es muy importante!

Por favor, sube un vídeo del búho durmiente,

¡haremos grandes cosas!

Lo siento, mi canal no va sobre esos temas.

Tus intereses están muy bien, pero mi canal es mi canal.

Ya sé que es tu canal,

pero tienes 10 millones de seguidores

y pueden ayudar a cambiar las cosas.

Ya no tengo diez millones de seguidores gracias a ti.

Eh... ¿Por qué vas de pájaro?

¿Y por qué estás dentro de una jaula?

y ¿por qué hay una jaula gigante en mi patio?

En realidad prefiero no saberlo,

debo organizar unos kilos de gominolas.

Adiós.

¡He vuelto a ganar!

-¿En serio?

¡No me lo puedo creer! -Yo tampoco.

Creo que sé ahora menos de póker que cuando empezamos.

Pero sabes más sobre magia.

¿Sabes qué? Eso tampoco.

Nunca pensé que diría esto,

pero ya me aburre ganar.

Creo que ya no tenemos gominolas.

-¡Ah! Reparte.

Apuesto todo.

Paso. -No sé qué debo hacer, pero...

Yo voy. -Creo que paso.

Gano yo. ¡Eh! ¡No tan rápido, chaval!

¿Qué tienes?

¡Pero es imposible!

Pero ¿cómo lo haces?

Dímelo y te daré lo que quieras.

Te regalo mi coche,

te regalo mi casa.

Te regalo mi propia hija. -¡Oye!

Pero dímelo.

Vale.

No todo en el póker son las cartas,

lo importante son los gestos.

¿Cómo que los gestos?

Los gestos que haces indican qué cartas te han tocado.

Como cuando Bugster cruza las patas.

Eso quiere decir que quiere salir...

a hacer caca.

-Yo no hago gestos.

Todos hacemos gestos.

Beth,

a ti se te nota en los ojos.

Lou,

te tocas la barbilla cuando vas de farol.

Y papá,

a ti se te nota cuando estás totalmente perdido.

-¡A eso me refiero!

Voy a jugar un torneo dentro de 24 horas

y solo he aprendido que Lou tiene muy mal perder

y que tú eres muy observador

y, encima, me he hinchado a gominolas.

¡Oye, Craig, lo siento!

-Eso no me ayuda.

Quiero recaudar dinero para los huérfanos,

huérfanos que se reirán de mí cuando me vean perder,

aunque no se reirán porque no saben lo que es porque son huérfanos.

Sí, lo sé y lo siento,

me lo he tomado demasiado en serio y es por su culpa.

Estoy acostumbrado.

Pero no es demasiado tarde,

me quedaré contigo y te enseñaré todo lo que hay que saber.

Y yo te enseñaré a fijarte en los gestos.

Esto es precioso.

Todos juntos ayudando a papá.

Estoy conmovido.

¿Qué tal si aprovechas para levantarte y pedir unas pizzas?

-Buena idea.

No puedo con una gominola más.

¡Hola a todo el mundo, soy yo!

Siento mucho si he estado superrara estos días,

se acabó lo de "Diamond ayuda a los animales", prometido.

Volvemos al canal como ha sido siempre.

Espera, hay alguien saboteando mi vídeo.

¿Sabías que el búho durmiente de aquí

está en peligro de extinción? ¡El conocimiento es poder!

¿Estás chalada?

Diamond, ayúdame, por favor, podemos cambiar el mundo.

Esto es "La vida de Diamond" y no "Sophia te pide ayuda".

Pues si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo.

¡Ah! No eres capaz.

Te seguiré a todas partes

y así todos tus vídeos tendrán una invitada sorpresa: yo.

Además, imitaré a un búho y haré "uh-uh".

¡Eso si me encuentras, loca de los pájaros!

¡Será "loca de los búhos"!

Que sepáis que Diamond corre más que un búho.

Pausa para beber.

Porque el búho durmiente tiene narcolepsia,

es decir, que se queda dormido.

¡Conocimiento!

Creo... que la he perdido.

Falso. Los arces son el árbol favorito del búho.

¡Cosas de búhos!

"¿Diamond?". Nate, Nate, soy yo.

"Sí, ya lo sé, te estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué susurras?".

Te has equivocado mucho mucho sobre Sophia,

lleva todo el día fastidiándome los vídeos.

Es una pesada.

Querrás decir que soy un búho. ¡Ah!

Ya está bien.

¿El disfraz lleva relleno?

Sí, ¿por? Pues no te importará que haga esto.

¡Ah! Diamond, ¿qué haces?

¡Quítate ese disfraz! ¡No, para!

¡Pero el búho durmiente está en peligro de extinción!

¡Me da igual!

Se acabó. Diamond, siéntate; Búho, sienta.

Vais a tener una charla por turnos.

Búho, tú primero.

Diamond no aprovecha que tiene muchos seguidores.

Podría hacer de este mundo un lugar mejor

y se dedica a mascar chicle, ponerle pelucas a las cosas

y robar zapatos.

Gracias. Diamond.

Soph, sé que esto es importante para ti,

pero hacer feliz a la gente también lo es

y en eso consiste mi canal.

Así que, de alguna manera,

yo también estoy haciendo del mundo un lugar mejor.

Creo que te entiendo.

Que te vistas de búho durmiente no hace a la gente más feliz.

Eso también lo entiendo. Fijaos.

Vuestros últimos vídeos son virales.

¿De verdad? Sí.

Son "trending topic".

¡Venga ya!

¿Sabéis? Podríamos sacarle partido a esto.

Papá, ¿qué haces comiendo gominolas?

Aprovecho porque todavía me quedan.

No las has ganado.

No me lo recuerdes.

-¡Eh! ¿Cómo ha ido el torneo?

¡Estupendo!

Ha sido como una flor floreciendo a última hora,

cuando todos pensaban que no lo haría.

Ganó con un póker de trébol.

Se ha salido.

Hemos conseguido 10 000 dólares.

¡Felicidades! Es que mi padre es muy buen maestro.

Esos huérfanos ya no se reirán de ti, ¿eh?

No.

En realidad no había huérfanos.

Me lo inventé para ablandaros un poco y que me ayudarais.

Ah, veo que en el fondo no eres tan mal actor.

¡Uh, gominolas!

¡Sophia, esto es perfecto!

Tendrás tu propio canal para hablar de tus cosas.

Como el refugio.

Pero ¿y si nadie se suscribe a mi canal?

Por eso, yo seré tu primera invitada.

Grabando.

¡Holi, soy vuestra mejor amiga, Diamond!

Estoy con mi amiga Sophia

y vamos a jugar al ponle una peluca.

Decidle hola a Caos.

Que no os engañe el nombre, es supermono.

Y aquí tenemos a Tequila,

está un poquito triste, pero podéis ayudarla.

¡Exacto! Podéis adoptar a estos perritos

en el refugio La cola feliz.

Suscribíos a mi canal, "El santuario de Sophia",

para conocer toda la información

sobre mí y el búho durmiente. ¡Uh-uh!

¡Y corten! ¡Es perfecto!

Pelucas, nunca fallan.

¿Ves? Ha sido guay.

¿Sabes qué? Tienes razón.

Siento haberme puesto un poco pesada persiguiéndote.

Ah, era por una buena causa, lo entiendo.

No es nada cómodo llevar puesto este disfraz de búho.

¡Sophia, mira!

¡Ya tienes 900 seguidores!

¡En diez segundos!

¿Qué? ¡No pienso quitarme nunca este disfraz de búho! ¡Uh-uh!