Hola a todos, mirad.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene

# Mi lindo conejito

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene

# Mi gracioso conejito #

A jugar

Yo lo vi primero

Atención sube el chute.

Voy yo a por ella Gaspar.

Oh, eh, mira Gaspar.

Guau, un monopatín Simón.

¿De quién será? ¿Tú crees que podemos jugar con él?

Sí, y sí nos lo pide alguien, se lo devolvemos.

Sí claro.

¿Os estáis divirtiendo chicos? Sí, sí un montón, mamá.

(Los dos) Tachan.

Yo primero, yo primero, Simón.

Eh, espera voy a enseñarte a montar, además yo fui el primero en verlo.

Ummm, está bien.

Observa bien Gaspar, no es fácil.

Yuju, has visto eso Gaspar, puedo hacerlo.

Espera, espera, es alucinante. Ahora me toca a mí.

Vale de acuerdo, mira pones un pie en medio

y te empujas con el otro.

Sí claro, entendido Simón.

¿Te has hecho daño Gaspar?

No, no me hecho nada, pero ir en monopatín es muy difícil.

¿Si quieres puedo montar detrás de ti?

Sí gracias Simón, porque yo solo es demasiado difícil.

Arrancamos. Puedo hacerlo, puedo hacerlo.

Simón ahora no Simón, corre demasiado tengo miedo.

Oh, no tengas miedo Gaspar,

con súper conejo al bordo no hay nada que temer.

Oh, ¿Y este monopatín?

Agg. Ir en monopatín no mola, te caes siempre.

No es verdad, espera y veras, lo conseguiremos,

venga vamos a por él.

Guau, un monopatín, que pasada.

Hola Mateo ¿Cómo va eso?

Hola Simón ¿Es vuestro este monopatín?

Eh, no nos lo hemos encontrado.

Vale, pues si no es vuestro puedo quedármelo.

Eh, ni hablar nosotros lo hemos visto primero.

Exacto es verdad.

Si el monopatín no es tuyo tampoco, entonces es de todos.

Pues si es de todos, entonces yo también puedo jugar con él.

Vale está bien, pero juguemos por turnos ¿De acuerdo?

Yo primero, me toca a mí primero.

Eh, eh, me toca a mí yo no he subido en él todavía.

Eh, ahora me toca a mí, subo yo, subo yo.

No, no, no, no he tenido tiempo de jugar.

Dámelo, me toca a mí, dame el monopatín Mateo.

Vamos Gaspar, deja que Mateo juegue un poco con él.

Pues no va muy deprisa que digamos.

Espera un momento yo te empujo.

Oh, oh, sí claro, genial. Esperadme, yo también quiero subir.

Está bien vamos Gaspar.

En marcha todos. Arrancamos.

Yuju, esto es alucinante Simón. Esperadme.

Eh, ese monopatín es mío.

Eh, hola Lea ¿Ah sí, es tuyo?

Sí lo he estado buscando por todas partes.

Eh, volved.

Eh, parad, chicos, el monopatín es de Lea.

¿Cómo se frena esto, Simón?

Prueba con el pie Mateo.

Así no funciona.

Nos vamos a caer.

Al final ha frenado.

Ha sido sensacional nos lo hemos pasado bomba.

De hecho el monopatín es de Lea, tenemos que devolvérselo.

Toma Lea.

Muchas gracias por encontrarlo.

¡Guau!

(Los tres) Guau, es súper buena.

¿Y ahora que hacemos Simón?

Eh, lo que estabais haciendo molaba.

¿Creéis que cabríamos tres en el monopatín?

Por supuesto que cabríamos los tres Simón, Gaspar,

(Los dos) Siii.

Eh chicos, ¿por qué no probamos a ver si cabemos los cuatro?