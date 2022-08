Hola a todo, mirad.

# Mi lindo conejito #

# Mi Gracioso conejito #

A jugar.

¿Quieres una galleta, Gaspar? No, gracias, Simón.

¡Estoy construyendo un súper castillo!

Hm, de acuerdo.

Hola, chicos. ¿Qué hacéis? Hola, Fernando.

Mira, Simón, he traído unos chicles.

¡Guau, qué suerte! ¿Me das uno?

Ah... ¿Y tú qué me das a cambio? Pues... ¿una galleta?

¿Sólo eso? ¡Mi chicle vale muchísimo más que una galleta!

Ah... bueno, entonces, ¿dos galletas?

Hm, hm. Una, dos, tres...

Vale, te las doy todas. Bueno, está bien, de acuerdo.

Ten, coge un chicle.

¡Gracias! Me lo guardaré para después.

Oye, ¿tienes tus cartas de colección?

Yo también traigo las mías. ¿Tienes ésta?

El caballero. Es súper guay.

No, no lo tengo. ¿Y tú tienes el príncipe?

¡El príncipe!

Muy bien, te lo cambio por mi caballero.

Ah, no... ¿Hm?

El príncipe vale mucho más.

Te lo cambio por tres cartas de las tuyas.

El caballero, el bárbaro y la bruja.

¡Jolin, eso no vale! ¡No es justo!

Bueno, pues no me importa,

prefiero quedarme con mi príncipe súper raro.

Espera, espera, de acuerdo, te las cambio.

Bien, ¿ahora a qué jugamos? Ah, ¡ya sé, ya sé!

Tengo un robot nuevo, voy a buscarlo.

Vale, buena idea, yo voy a buscar mis coches.

¡Aquí está!

¡Guau! ¡Es chulísimo! ¿Y qué puede hacer tu robot?

Pues habla como un verdadero robot.

Escucha. (Robot)Saludos, terrícolas. Terr...

terr... terrícolas... Terr... terr... terrícolas...

¡Vaya, qué pasa! Parece que tu robot está malito.

¡No, qué dices!

¡Anda lo has roto!

Chicos, ¿dónde estáis?

¡Estáis aquí!

¡Traigo mis coches favoritos! ¡Guau! ¡Son geniales!

Tu robot también es impresionante, ¿me lo puedes dejar?

Ah... No, no he acabado de jugar con él. ¡Súper robot!

¡Guau!

Ah... Fernando, te lo cambio por mi súper coche rosa.

¿Estás loco? ¡Mi robot vale mucho más!

Entonces, te lo cambio

por mi súper coche rosa y mi coche verde.

Ah, ah... no es un buen trato.

De acuerdo, entonces, tu robot por todos mis coches.

¿Mi robot por todos tus coches favoritos?

¿Estás seguro? Hm, hm.

¿No te arrepentirás? Porque un trato es un trato.

Sí, sí, un trato es un trato, lo sé. De acuerdo.

¡Choca esos cinco! ¡Guau! ¡Súper Robot!

¡Ta-chán!

¡Cuidado, llega el robot más fuerte del mundo mundial!

¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi robot se acaba de romper!

Antes lo había roto Fernando, y lo ha podido arreglarlo.

¿Qué? ¿El robot ya estaba roto?

¡Me has engañado con un robot roto!

Toma, cógelo y devuélveme mis coches.

¡Ni hablar! Un trato es un trato. Recuperarlo es como robar.

¡No lo es! ¡Además, no puedes intercambiar un robot roto!

Pero un trato es un trato.

Pero... pero... hm...

¡Oh...!

¿Fernando no quiere devolverte tus coches?

No, y ya me había engañado para que le diera mis cartas.

¡No es justo!

Mira, Simón, el robot está vacío por dentro.

¡Gaspar, me has dado una idea!

¡Ya está listo!

¿Me acompañas, Gaspar?

Fernando... ¿Hm?

De modo que estás de acuerdo

con que ahora el robot es mío, ¿verdad?

Sí, sí, un trato es un trato.

Y todo lo que contiene también es mío, ¿verdad?

¿Hm? ¿Por qué? ¿Qué hay dentro?

No, nada... sólo una cosa súper genial.

¡Espera! ¡Espera un momento, Simón! ¿Qué hay dentro?

Una cosa súper genial.

Pues... ah... ya no quiero tus coches, quiero mi robot.

¿Estás seguro?

Porque un trato es un trato y recuperarlo es como robar.

Sí, sí. Devuélveme mi robot.

Muy bien, de acuerdo.

Oh...

Vamos a ver... Oh...

¿Qué habrá dentro? Pero... pero... pero, ¡Eh!

¡Oh, un trozo asqueroso de chicle pegajoso!

¡Has caído en la trampa, Fernando!