Hola a todos, mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene, Simón ya viene.

# Mi lindo conejito

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene

# Mí gracioso conejito #

A jugar

Trapito escondido

Cuidado Félix,

llega el superciber robot.

Oh Simón, Simón, corre rápido, tengo que esconder mi mantita.

¿Pero qué pasa Gaspar? Es por mama

quiere lavarme la mantita, no se lo digas Simón es un secreto. ¿Vale?

Ohh, sí, sí claro Gaspar.

Gaspar, conejito, dame la mantita, quiero lavarla.

Oh, oh no sé donde esta, la la he, la he perdido.

Vaya estoy segura de que yo la encontrare.

Ya pues eso va a ser imposible porque la he perdido,

de todos modos no está aquí.

Y tú que Simón, sabes dónde está?

¿Quién yo? Eh, no lo sé.

Gaspar ¿Por qué no miras en tú habitación, quizá esta en tú cama?

Vale, vale voy a mirar. Shhh.

Ummm vamos a fijarnos por aquí,

ehhh aquí está el trapito, pufff esto hay que lavarlo.

Oh no ahora Gaspar creerá que me he ido de la lengua.

Oh no te preocupes cariño voy a lavarlo enseguida

y luego lo devolveré al cesto de los juguetes,

Gaspar ni se enterara.

Ah está bien, pero lávalo súper deprisa ¿Vale?

Lo prometo, tranquilo lo lavaré en un periquete, cielo.

(Maullido)

Félix ¿Has vuelto a jugar con el ciber robot?

Que Simón ¿No ha encontrado mí mantita, verdad?

Oh no, no no no no, tú escondite es alucinante,

es el mejor escondite del mundo entero, mama nunca lo encontrara.

Así es mantita mía, mama nunca te encontrara.

Eh, ven Gaspar, salgamos a jugar fuera.

¿A qué vamos a jugar Simón?

Eh, pues eh eh podríamos jugar a...

Eh, tengo una idea súper genial para esconder mí mantita.

Eh ¿Cómo?

El cobertizo, deprisa, mama nunca la encontrara si la escondo allí.

No, no no no no eso no lo hagas porque es un súper escondite.

¿Por qué te comportas tan raro Simón?

Eh, te pille Gaspar, la llevas tú.

Eh, pero... Apuesto a que no me pillas Gaspar.

¿A que no me pillas? Nanananana.

Eh, vaya que si, ahora te pillo.

Corro demasiado para ti. Súper sónico.

Te he ganado, la llevas tú, la llevas tú Simón.

Oh, es que he caído por culpa de Félix.

¿A que no me pillas Simón?

Oh, espera un momento tengo que cambiar mí mantita de escondite.

Caramba, caramba, no.

Es increíble, mama todavía no ha encontrado mí mantita,

mira sigue buscándola.

Claro eso es porque has encontrado un escondite genial.

Si pues no hará falta que la cambie de escondite.

La llevas tú Gaspar, la llevas tú.

¿A que no me pillas?

Espera ya verás sino.

Ahhhhhh...

Aug, me he hecho mucha pupa. ¿Gaspar?

Quiero mí mantita de dormir, quiero mí mantita.

Oh no espera, caramba, caramba, caramba.

Mi mantita, mi mantita no está aquí, no está en mí súper escondite.

Eh, espera, espera, eso es, eso es porque mama...

Ah no, la verdad es que mi mantita está aquí.

Eh lo ves Gaspar te dije que ese era el mejor escondite del mundo entero.

Oh si el mejor escondite del mundo entero.

Umm, mí mantita, pero que raro ya no huele igual.

Mama, mama al final me has lavado la mantita, se que lo has hecho.

En efecto conejito te la he lavado.