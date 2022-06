Simon - La súper mega chupi sorpresa

¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene,

#Simón ya viene.

#Mi lindo conejito.

#Simón ya viene, Simón ya viene,

#Simón ya viene.

#Mi gracioso conejito. ¡A jugar!

LA SUPERMEGACHUPI SORPRESA

Uno... dos...

cinco...

diez...

Escóndete bien, Simón. ¡Allá voy!

Jejejeje. Nunca me encontrará.

Oh.

¿Has visto a Simón, mamá? Estamos jugando al escondite.

No, cielo, no le he visto. (Simón ríe)

Escóndete bien, voy a encontrarte, Simón.

Hola, Gaspar.

Los chicos no están, ¿verdad? No, no, no, no están.

Bien, tenemos que asegurarnos de que no descubran la sorpresa.

Sí, sí, sí, sí.

Vale. ¿Puedes salir un momento a echarme una mano?

Sí, claro, ve delante.

¿Eh? ¡Guauuu! ¡Van a hacernos un regalo sorpresa!

Estoy seguro de que les encantarará. Desde luego.

¡Yupiiii! Te veo, Simón, te he visto, jajaja.

Mamá y papá van a hacernos un regalo.

¿Cómo? ¿Nos darán un regalo?

Sí, acabo de oírselo decir. Oh, ¡guau! ¡Sí!

Voy a preguntárselo a mamá.

Oh, no, no, no, Gaspar, espera, es una sorpresa.

Mamá, mamá, ¿hay un regalo para mí?

No, ¿por qué iba a haber ningún regalo?

No es tu cumpleaños, ¿verdad? No, no es mi cumpleaños, no.

Me has engañado, Simón, no van a darnos ningún regalo.

Sí, pero es una sorpresa, y mamá no ha querido decírtelo.

Oh, ¿en serio? Sí, estará escondido en casa.

¡Vamos a buscarlo! Ja,ja.

Yo no he visto nada, Simón. Ni yo tampoco.

¿Todo bien por aquí, chicos? ¿Qué estáis haciendo?

Nada, no estamos haciendo nada. No estamos buscando ningún regalo.

(Eva ríe)

¡Aaah! ¡Venga, vamos! Estará en el cuarto de papá y mamá.

No, el regalo no está aquí.

No está aquí, Simón.

(André silba)

¡Oooh! ¡Gaspar!

¡El regalo estará escondido en el taller de papá!

¡Espérame, Simón, espérame!

(Los dos) ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Regalo!

(Ríen)

¡¡Ooohh!! ¡¡Aaaah!!

Pe... pero, chicos, ¿está todo en orden?

¿Qué estáis haciendo aquí?

Hemos venido p... He... hemos venido a por el... ¡trineo!

Oh, sí, sí, sí, a por el trineo, no a por el regalo.

Ja, ja, ja, muy buena idea, chicos.

(André sonríe)

¡Vamos rápido, Gaspar!

¿Lo ves, Simón? Aquí tampoco hay ningún regalo.

Pues qué raro. Yo les he oído y hablaban de una sorpresa.

(Los dos) ¡Aaaaahh!

Ooooh.

Oooh, habría sido genial recibir un regalo.

Sí, claro, ya lo sé.

Eh, conejitos, poneos los... Pijamas. Sí, claro.

No, no, poneos los abrigos.

(Los dos) ¡Eeeh!

¿Por qué?

Porque os tenemos una sorpresa.

(Los dos) ¡Aaaaahh! ¡Síííí!

¡Lo sabía! ¡Lo sabía!

¿Estáis listos? (los dos) ¡Sííííí!

¡Yupi! Ja, ja, ja. ¡Sííí!

De acuerdo. Bienvenidos a la sorpresa, chicos.

¡Sííí, la sorpresa! ¡Sííííí!

¿Qué tal? ¿Empezamos?

(Los dos) ¡Síííí! ¡Empezamos!

(Fuegos artificiales)

¡Feliz año nuevo, Simón! ¡Feliz año nuevo, Gaspar!

Oooh, guaaaa, ¡qué bonito! ¡Ooooh! ¡Guaaaa!

¡Es alucinante! ¡Guaaaa! ¡Oooh, guauuu!

Menuda supermegachupisorpresa, ¿eh, Gaspar?

¡Síííí! ¡Claro! ¡Siíí!

(Los dos) ¡Síííí! ¡Feliz año nuevo!