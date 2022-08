Hola a todo, mirad.

# Simon ya viene #

# Simon ya viene # # Simon ya viene #

# Mi lindo conejito #

# Simon ya viene #

# Simon ya viene #

# Simon ya viene #

# Mi Gracioso conejito #

A jugar.

¡Cuidado, Gaspar, allá voy!

Has fallado, Simón. He fallado...

Eh, ahora me toca chutar a mí.

Espera, sólo un chute más. No vale, eso no es justo.

¿Eh?

¡Gol! ¡Qué pase!

Y pam, cojo la pelota,

corro hacia la portería y... ¡Guau!

¡Chuto y gol! ¡Sí! ¡Ta-chán! ¿Oh?

Gaspar, ¿dónde estás?

¡Cuidado, Fernando, voy a chutar!

¡Gol! ¡Gol!

¡Buen chute, Gaspar! Gracias, Fernando.

¡Hora de comer, niños! ¡Sí, sí!

¡He marcado, he marcado!

Mamá, mamá...

¿Sabes que ha hecho, Fernando?

Me ha dejado marcar un montón de goles.

¡Es como tener un súper hermano mayor!

¿Ah, sí? Estupendo, cariño. ¿Eh?

No vale, yo soy el súper hermano mayor.

Aquí tienes.

No vale, Simón tiene más que yo.

¿Hm? Ah...

Te daré de la mía, si quieres. Aquí tienes.

Así siempre seré tu súper hermano mayor, ¿vale?

Oh, no, no quiero comer tanto. ¡Hm!

Oye, tengo una súper idea, Gaspar.

¿Quieres jugar a caballito? Puedes subirte a mi espalda.

¡Oh, sí, qué guay! ¡Hop!

Hm. ¡Sí!

¿Estás listo? ¡Vamos allá!

¡Más rápido, más rápido, Simón! ¡Yuhu!

Bueno, soy un súper hermano mayor, ¿verdad?

Oye, Simón, ¿por qué has parado? ¡Quiero máaaaas!

Ah... Espera, Gaspar... estoy un poco cansado. ¡Uff!

Oh...

¿Ah, sí? Pues iré a pedirle a Fernando que juguemos a caballito,

él seguro que no está cansado.

Espera, ¿no preferirías...

no preferirías subir a los columpios?

No, eso no me apetece mucho.

Te haré dar vueltas como una súper peonza.

¿Si? ¿Cómo una súper mega peonza? Sí, como una súper mega peonza.

Sujétate fuerte, Gaspar. ¿Estás listo?

¡Listo! ¡Allá va!

¿Hm? Oh... ¿Qué te pasa, Gaspar?

Me encuentro súper mal, Simón...

Oh, no soy un súper hermano mayor.

¡Ya lo tengo!, ¿si te regalara un coche, te sentirías mejor?

¿Un coche? ¡Oh, sí, seguro!

Ah, muy bien, espera. ¡Si! ¡Un coche! ¡Un coche!

¡Un coche! ¡Un coche!

Oh, gracias, Simón. Y ahora, ¿hacemos una carrera?

El primero que llegue al árbol gana. Preparado, listo... ¡ya!

¡Bien! ¡He ganado!

¡Oh, no vale! ¿Hm?

He perdido porque me has dado un coche súper lento.

Vale. Espera, Gaspar, te daré el mío, ah... Es el mejor.

¡Guau! ¡Es muy bonito!

Venga, hagamos otra carrera, Gaspar,

el primero que llegue a los arbustos gana.

¡Sí! ¡Aha! ¡He ganado! ¡Yuhu!

¿Ahora estás contento? ¿Soy el súper hermano mayor, o qué?

Si quieres ser el mejor súper hermano mayor del mundo,

tienes que darme todos tus coches y todos tus juguetes.

¿Qué?Pero... ¡eso no vale!

Eso no es lo que hace un súper hermano mayor.

Muy bien, entonces,

seguro que Fernando me dará sus coches,

él sí que es el súper hermano mayor y no tú.

Eso no es verdad.

¡Hm! Fernando...

Fernando... ¿Eh? ¿Gaspar?

Fernando. ¡Soy yo!

Fernando. Fernando...

¿Gaspar?

¿Estás bien, Gaspar?

No, me he hecho mucha, mucha pupa.

¡Ay!

Ten, Gaspar, te he traído tu mantita.

Oh... gracias, Simón. ¿Ves?

No te has hecho tanto daño, ya estás mucho mejor...

Súbete a mi espalda, te llevaré con mamá.

¡Ah! ¿Sabes una cosa, Simón?

Tú eres el hermano mayor más súper hermano mayor de todos.

¡Yuhu!

Oye, Gaspar, si me das tu pasta, serás mi súper hermanito.