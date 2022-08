Subtitulado por Accesibilidad TVE

#Hola a todos, mirad#

#Simon ya viene# (bis)

#mi lindo conejito#

#Simon ya viene# (bis)

#mi gracioso conejito#

¡A jugar|

Mira, Gaspar, mira lo que sé hacer.

Ah... uno y dos...

¡Guau! ¡Dos seguidos! ¡Yuhu!

¡Qué guay, Simón!

Ahora me toca a mí.

Déjame a mi, ¿vale?

Espera, Gaspar,

seguro que puedo hacer al menos tres seguidos.

¡No, no, no! ¡Ahora me toca a mí, Simón!

Espera un momento, Gaspar.

Déjame probarlo.

Espera,

voy a probarlo,

voy a batir mi récord,

voy a hacer tres seguidos.

Está bien.

Pero, luego, me pasas la pelota, ¿vale?

Me toca a mí, vengaaa!

Si sigues molestándome, jamás lo conseguiré, Gaspar.

¡Dame la pelota!

¡Quiero la pelota! ¡Quiero la pelota!

¡Oh, Gaspar, no seas pesado, te pegas como el pegamento!

Llevas todo el rato con la pelota, ahora me toca a mí.

¡Dame la pelota, Simón! ¡Dámela!

¡Gaspar, para ya!

¡Simón, dame la pelota!

¡No! ¡He vuelto a fallar!

¡Gaspar, siempre me haces fallar!

¡No! Eso no es verdad!

¡Es porque no quieres darme la pelota!

¡Eh, qué pasa aquí?

¿Por qué estáis jugando en vuestra habitación

en lugar de jugar fuera?

No es culpa mía, es culpa de Gaspar.

¡Eso no es verdad! ¡Es culpa de Simón!

No quiere que juegue con él.

Bueno,

de todos modos

Gaspar tiene que ir

a la fiesta de cumpleaños de su amigo.

¡Uala qué guay! ¡Un cumpleaños!

Así dejaréis de pelearos.

Ah... bueno ¡por fin!

¡Adiós, Sr. Pesado!

Ahora, concentrémonos.

Ah... uno, dos y ¡tres! ¡Un nuevo record!

¡Sí, lo he conseguido!

¿Has visto eso, Gaspar?

¡Oh... si no me ha visto nadie!

¡Oh! ¡Félix, Félix!

¡Puedo hacer...!

Pero, Félix, espera, aún no te lo he enseñado.

Hola caracol, mira lo que hago.

¡Soy una auténtica estrella del futbol!

Uno, dos...

... ¡y tres!

¡Buen cabezazo!

No, se ha ido.

Nadie ha visto mi récord.

¡Ah! ¡Papá, papá!

¡He batido mi propio récord dos veces!

¡Oh, vaya, eso es estupendo, Simón!

¿Quieres que te lo enseñe?

Por supuesto ...

cuando acabe de hacer esto.

Te lo prometo. No tardaré mucho. Iré a buscarte.

Vale, de acuerdo.

Sí, sí, sí, tendremos que aplazar la reunión.

¡Oh, mamá, mamá, mamá!

¡Quiero enseñarte una cosa, he batido mi récord!

¿Tu récord? ¡Estupendo!

Me lo enseñarás en cuanto acabe, ¿de acuerdo?

Tengo una llamada de trabajo.

Está bien. Entonces, quedamos para el lunes...

Ah... mamá, vayamos al parque,

así mis amigos verán que soy un campeón.

Luego, cariño, tengo una llamada muy importante,

es de mi trabajo.

Sí, hm, hm, muy bien, de acuerdo...

¿Sí? ¿Qué quieres, Simón?

¿Cuánto dura una fiesta de cumpleaños?

No tendrás que esperar mucho, Simón.

Dentro de poco, mamá irá a buscar a Gaspar.

¡Tengo una idea!

Vosotros vais a ver mi récord.

uno, dos... y tres.

¡Yuhuuuu!

¡Soy súper bueno! ¿Habéis visto eso?

Oh... ¡qué aburrido!

Oye, papá, Gaspar vendrá pronto, ¿verdad?

¿Por qué lo preguntas, Simón?

¿Qué pasa, estás aburrido?

Oh, no, no, no, no, que va.

¿Y tú , estás aburrido?

¡Hemos vuelto!

¡Gaspar, Gaspar, estás aquí!

¡Simón! ¡Simón!

Quiero enseñarte mi super record, mira.

Y... arriba. Uno, dos...

¡y tres!

¡Guau! ¡Que guay, Simón!

¡Eres muy bueno!

Yo también quiero hacerlo. Dame la pelota.

Sí, aquí tienes, Gaspar.

¿Sabes qué?

Me gusta jugar contigo Sr. Pesado.