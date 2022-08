¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene... Mi lindo conejito...#

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene... Mi gracioso conejito...#

¡A jugar!

(RÍE). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... y 10.

¡Simón y Gaspar, ¿estáis listos? ¡Allá voy!

¡Te encontré, Gaspar! ¡Oh...!

Soy muy buena, encuentro a todo el mundo jugando al escondite.

Es verdad. Eres muy buena...

...pero, Simón es muy bueno escondiéndose.

Es el campeón jugando al escondite.

Puede que lo sea, pero apuesto a que puedo encontrarle.

¿Eh?

¿Hm, dónde está? (RÍE).

Jamás le encontrarás. Yo casi nunca le encuentro.

¡Mira! ¡Ahí! ¡Está ahí! ¡Te encontré, Simón...!

(MAULLIDO). Oh. Oh, no, sólo es Félix.

Ya te lo he dicho, no lo encontrarás, es muy bueno.

Vale, vale... ¡Está bien, tú ganas, Simón!

¡Ya puedes salir de tu escondite...!

(RÍE). ¡He ganado! Te toca a ti contar, Gaspar.

Sí, ahora me toca a mi.

Simón, ¿cómo es que nunca te encuentra nadie?

Ya lo verás, Lea..., 1, 2, 3, 4...

vamos a escondernos juntos.

Gaspar jamás nos encontrará. (RÍE).

...7, 5, ¡10! ¿Estáis prepadados? ¡allá voy!

(RÍE).

¡Os encontraré! (RÍE).

(SUSURRANDO) ¡Rápido, Lea, por aquí!

(SUSURRANDO) Eh, Simón, espera... (RÍE).

Estás haciendo trampa. No puedes hacer eso.

¿Eh? ¿Qué he hecho?

Simón, no puedes cambiar de escondite.

Sí que puedo. Así es como se juega al escondite.

No, Simón. Por eso nunca te encontraba, haces trampa, Simón.

Te he encontrado, Simón. Y a ti también Lea.

(RÍE). ¡Sí, he ganado! ¡He ganado!

Bien hecho, Gaspar.

Ahora, te toca a ti contar, Simón.

Y esta vez, veremos quién es el mejor.

Muy bien, ahora veréis.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

(RÍEN).

..8, 9, 10.¿Estáis listos? ¡Allá voy!

(RÍE). ¡Te encontré, Gaspar!

Jolines Simón, eres muy bueno jugando al escondite.

Y ahora, voy a encontrar a Lea.

¿Eh? Ah...

(RÍE).

Eh... ¿dónde está?

¿No sabes dónde está?

Qué raro, la he buscado por todas partes.

Entonces, ¿no eres el mejor jugando al escondite?

Ah, lo soy. Claro que lo soy.

Espera, ya la encontraré.

¡Oh...!

¡Oh! ¡Está haciendo trampa!

¡Ha entrado en casa y no podemos escondernos en casa!

(RÍE).

(RÍE).

(RÍE).

¿Dónde puede estar escondida?

No, aquí no.

No, aquí tampoco. (RÍE).

¿Eh? ¿Has oído eso, Gaspar?

Qui... quizá esté ahí.

Ah, no... ¡Ah, la cocina! ¡Seguro que está en la cocina!

Ah... ¡No lo entiendo, no está aquí!

(RÍE).

¿Hm? ¿Hm? Mira, Gaspar, se le ha caído el corazoncito...

debe de estar aquí.

Shhh.. "En la buhardilla no está.

Vamos, Gaspar, busquemos en otra parte...".

Hop, hop, hop...

hop, hop... Shhh..

¿Hm? ¿Hm?

¡Oh! Hm... Hm...

¡Aha! ¡Te encontré, Lea! (RÍEN).

Tenías razón, Simón.

El juego del escondite es mucho más divertido así.

(RÍEN).

Si, venga, venga vamos a jugar otra vez.

De acuerdo, pero podremos cambiar de escondite, ¿Vale?

De acuerdo, pero también podremos escondernos en casa.

Y también podremos mirar mientras contamos.

(AMBOS)¿Eh? Ni hablar, Gaspar, no podemos hacer eso,

¡eso es hacer trampa!

Ah..., Simón jamás me encontrará aquí...

¡Ta-chán! ¡Ah!