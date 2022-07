Salvando a la súper araña

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"SALVANDO A LA SUPERARAÑA"

Ya está. Mirad, he hecho un barco.

Qué guay. (RÍE) Gracias, papá.

Gracias, papá. ¿Lo puedo meter en el agua?

Sí, claro que sí. Es un superbarco.

(RÍE) Un supermegabarco.

Ven, Gaspar, vamos a hacerlo navegar.

¡Sí!

(RÍE) Vamos a ver si flota.

Hala...

(AMBOS) ¡Hala, flota un montón!

(SE ESFUERZA)

(GRITA) ¡Una araña!

Vete de aquí, araña, es nuestro barco.

(SE ESFUERZA)

El barco está demasiado lejos, no puedo alcanzarlo.

Voy a soplar muy fuerte para que vaya hacia ti

y así puedas cogerlo.

Sí, sí, vale, Simón, vale.

Sopla, sopla más fuerte, Simón, más fuerte.

Vamos, barquito. Oh, no.

El barco se está yendo, Simón. Oh, no. Oye, araña, ¡oye!

Oh, no. El barco se va a hundir. Espéranos.

Si se cae la araña, se va a ahogar.

Tenemos que salvarla, Gaspar.

(SE ESFUERZA)

Oh, no. Ha desaparecido.

¿Eh? Uf, solo se ha encallado.

Bien, hemos salvado nuestro barco.

No te preocupes, araña, te hemos salvado.

¿Araña? ¡No está en el barco!

Oh, no. Se debe haber caído al agua.

Ten, Gaspar, voy a intentar encontrarla.

Pero ¿tú crees que la araña se ha ahogado?

(GRITA) ¡La araña!

Se ve que sí que estaba en el barco, Simón.

Oh, no. Rápido, rápido, hay que cogerlo.

Aquí estamos, arañita, no tengas miedo.

¡Oh, oh, oh, cuidado!

(CHILLA)

Uf...

Tenemos que coger el barquito.

(RÍE) Quédate quieta ahí, arañita.

Bien hecho, Simón, has parado el barco.

Vamos, arañita, súbete al palo.

Pobre arañita, no lo va a conseguir.

Lo conseguirá, ya lo verás, es una superaraña.

Sí, sí, tienes razón. Vamos, superaraña.

Vale, voy a ir a buscarla. Ten, Gaspar, aguanta el palo

y ten mucho cuidado, no dejes que el barco se vaya.

Sí, sí, de acuerdo. ¡Ay! Se me ha metido mucha agua

en la bota. (RÍE)

Mira, Simón, se ha subido al palo.

Sí, vamos, superaraña, vamos, eres la mejor.

Sí, sí, eres la supermegamejor.

Oh, no. Mira, Simón, el barco se está yendo con la araña.

Oh, no. Oh, no.

(SE ESFUERZA) ¡Detente!

Espéranos, te voy a coger con el palo.

(CHILLA)

Oh, mira, mira, Simón. Mira qué hay ahí.

Oh, no. Se va a ir por la alcantarilla.

Oh, no. Oh, no.

(AMBOS) Oh, no.

Oh... Se han ido por el desagüe. Nuestro barquito...

Y la araña. Seguro que se ha ahogado.

Pobre arañita. Lo sentimos mucho, arañita.

No te hemos salvado...

Oh, la araña, Simón, mira, ahí está.

Bien, lo conseguimos, hemos salvado a la araña.

Pues claro que sí, Gaspar.

¿No te había dicho que era una superaraña?

(RÍE)

¿Qué es eso? ¡Ah!

¿Has visto, papá? Hemos hecho una superamiguita.