Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

QUIERO MONTARME EN EL TRACTOR

Guau ¿Gaspar, has visto ese tractor de ahí?

Es súper mega súper mega chupi guay.

Me encantan los tractores, Simón,

además ese es rojo y me encantan los tractores de color rojo.

Oh, Gaspar, me encantaría conducirlo.

Pero no puedes, Simón, aun eres pequeño.

¿Qué quieres decir? Pues claro que puedo.

Superconejo no le tiene miedo a nada.

Vamos, ya tengo los huevos, chicos.

Abrochaos el cinturón, vamos a casa.

Oh, oh, oh.

-¿Tienes algún problema con la moto?

Sí, Isabel, creo que debe haberse averiado el motor,

voy a ver si puedo repararlo, pero me llevará algún tiempo.

Vamos, será mejor que os bajéis chicos.

Eso es.

Y ahora, ¿qué hacemos?

¿Me ayudáis a dar de comer a las gallinas, chicos?

¡Oh, sí, genial! ¡Genial, genial!

De acuerdo, ¡pues vamos!

-Menudo contratiempo, ¿qué voy hacer con esto?

-Bueno, pues cogéis maíz a puñados

y se lo echáis para que coman. Yo primero, yo primero.

Hey gallinas, yuhu.

(RÍE)

Eh, aquí hay un pato.

Ese es Ababol.

Toma, Simón, puedes darle un poco de pan si quieres.

Sí, claro, qué buena idea.

Hola Ababol, me llamo Simón. ¿Quieres un poco de pan?

¡Eh, no me muerdas!

Simón, el pato por poco te muerde.

No le tengáis miedo, Ababol es inofensivo.

(ABUELO) Isabel, Isabel, ¿puedes venir un segundo?

Necesito que me ayudes con la moto.

Tomad, chicos, un poco más de pan por si Ababol tiene hambre,

vuelvo enseguida.

¿Has visto eso, Gaspar? Ni siquiera me ha picado.

Ah, mira, a mí tampoco me ha picoteado.

Eh, para, Ababol, no me queda más pan para darte.

Eso no tiene gracia Ababol.

Vamos Gaspar, démosle esquinazo.

No te muevas.

Ya se ha ido.

Ababol no es muy bueno al escondite.

No. ¿Por qué no jugamos tú y yo al escondite?

Sí, claro, genial, pero ¿quién va a contar?

Tú, claro, Gaspar.

Uno, dos, ocho, diez, veintiuno...

Aquí nunca me encontrara.

(Ruido de animal)

¿Qué ha sido ese ruido?

¿Otra vez tú, Ababol?

Ya voy, Simón voy a encontrarte, voy a encontrarte, Simón.

¡Shhh!¡Ababol!

Te he encontrado Simón, te he encontrado.

(Ruido de animal)

¿Qué ha sido eso? Vamos a ver.

Oh, no, no, da mucho miedo, Simón.

Mira, Gaspar, corre ven a ver, ven a ver.

Lo está haciendo ese cerdo tan grande el ruido, ¿no?

Oh, mira, tiene cerditos, oh, qué graciosos son.

Sí, claro, son muy graciosos.

(AMBOS) ¡Ahhhh!

(RÍEN)

(ABUELO) Simón, Gaspar ¿Dónde estáis?

¿Has podido arreglar la moto, abuelo?

No, me temo que no puedo repararla aquí, pero no pasa nada,

iremos a casa en el tractor.

(AMBOS) El tractor, el tractor, el tractor, sí, claro, ¡sí!

¿Lo ves, Gaspar?, conducir un tractor esta chupado.