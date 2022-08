¡Hola a todos, mirad!

.#Sol ya viene, Sol ya viene, Sol ya viene...

Mi lindo conejito...

Sol ya viene, Sol ya viene Sol ya viene...

Mi gracioso conejito...#

¡A jugar!

¿Sabes qué, Gaspar? Ya no me da miedo la oscuridad

Oye, me has asustado!

¿A tí todavía te da miedo? Eso les pasa a los bebés, tú ya no lo eres.

¡Ah! ¡Para ya, Simón, no tiene gracia!

Con miedo, sin miedo. Con miedo, sin miedo. Con mie...¿Eh?

¡Simón, para ya!

Eh, esta vez no he sido yo. ¡Realmente no funciona!

¡Mamá! ¡Mamá!

Estoy aquí, estoy aquí, niños. Sólo se ha ido la luz.

Papá lo está arreglando. La luz volverá enseguida.

¿Ah, lo veis? ¡Ya está arreglada!

¡Eva!

¿Puedes venir a ayudarme?

Ahora, iros a la cama, niños, voy a ayudar a papá,

enseguida vuelvo para daros las buenas noches.

Tienes dentífrico por todas partes.

Oye ¿Hacemos una una carrera hasta la habitación?

1... 2... ¡tres ya! ¡Eh, Simón!

¡Espera! ¡Simón!

¡He ganado! Súper... ¡Has hecho trampa!

¿Eh? ¡Tramposo, no ha valido Simon!

¡Eso no es verdad, Ga...! ¡Simón!

¿Eh? ¡Tengo mucho miedo, Simón!

No te preocupes, Gaspar. Yo no tengo miedo a la oscuridad.

Quiero mi mantita ¿Tu mantita?

¿Dónde la has dejado? No lo sé.

Tenemos que encontrar tu mantita.

Ah... apuesto a que está en tu habitación.

¿Lo ves? No hay que tener miedo, Gaspar.

¡Un monstruo!

¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? Hm...

¡Gaspar, dónde está el monstruo? Está alli, con el sombrero.

Pero eso no es un monstruo, es tu disfraz apoyado sobre el sillón.

¿Estás seguro?

Si tienes mucho miedo, quédate aquí, Gaspar.

Hm... Yo iré a buscar tu mantita.

No, aquí no está. Mi mantita...

Pero no llores, Gaspar. Tranquilo, yo la encontraré.

Voy a mirar en el armario.

¿Simón?

Pero... ¿Gaspar? ¡Se supone que ibas a quedarte en la cama!

Sin ti tengo mucho miedo.

¿Qué ha sido eso, Simón?

No lo sé. Voy a echar un vistazo.

¡Anda! Es nuestro gato Félix.

¡Quiero mi mantita!

No te preocupes, encontraré tu mantita.

Mira, Gaspar, es tu camión de bomberos ¿te acuerdas?,

el que se ilumina.

Eh, eh, podemos usarlo para buscar tu mantita.

Aquí no está muy bien, busquemos por aquí.

¡Está ahi, está ahi! Mirala ¡Debajo de mi cama!

¡Está ahí! ¡Mi mantita! ¡Oh!

Gracias, gracias, Simón. ¿Hm?

¿Qué ha sido ese ruido?

Vamos, escóndete detrás de la cama, iré a ver que es.

Ten cuidado, ¿eh? No te preocupes.

¡Gaspar, Gaspar, son mamá y papá! Démosles un susto.

Vale.

Gaspar. Simón. ¿Dónde estáis chicos? ¿Gaspar? ¿Simón?

¡Buuuuuuuuuu! ¡Buuuuuuuuuu!

Os hemos dado un susto, ¿verdad?

Sois unos pequeños monstruos.

Simón ha encontrado mi mantita en la oscuridad. ¡Es muy valiente!

Ha sido una misión muy fácil

Mejor. Porque no tendremos luz hasta mañana por la mañana.

¿Puedo dormir con Simon esta noche porfa?

Claro que puedes hijito. ¡Sí! ¡Sí!

¿Simon seguro que no tienes miedo a la oscuridad?