¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene... Mi lindo conejito...#

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene... Mi gracioso conejito...#

¡A jugar!

# ¡Benjamín va a venir! ¡Benjamín va a venir! #

# ¡Benjamín va a venir! #

¡Yuhu, Benjamín! (RÍE).

¡Sí! ¡Benjamín! ¡Benjamín va a venir!

¡Yuhu! ¡Yuhu! (RÍE).

¡Va a venir, va a venir!

Simón, Gaspar... ¡Sí! ¡Sí!

...ya sé que va a venir vuestro primo.

Mamá ha ido a buscarle, pero, calmaos...

¡Estamos aquí! ¡He vuelto con Benjamín!

(RÍE) ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Benjamín!

¡Benjamín! (RÍEN).

¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yupi! (RÍEN).

¡Hola, primos!

Oh... (RÍE).

Chicos, dejad respirar a vuestro primo, al menos.

Bien, ¿queréis ver lo que sé hacer?

Sí, enséñanoslo.

¡Guau! ¡Guau!

Qué bien lo haces, Benjamín.

¿Ah, sí? Pues mirad esto.

¡Oh...! ¡Guau!

¿Quién es el campeón?

Sí, bueno, eres el mayor, por eso eres el campeón.

¿Queréis jugar al futbol?

¡Sí! ¡Futbol! ¡Sí! ¡Futbol!

Gaspar, tú juegas de portero.

¿Qué? ¡Ni hablar! ¡Yo nunca juego de portero!

Hm...

Es una lástima, porque apuesto a que eres un súper portero.

¿Ah, sí? Entonces, de acuerdo.

¡Yuhu, sí...! (RÍE) ¡Soy un súper portero!

¿Eh, dónde está la portería?

Eh, vamos a ponerla aquí.

¡Y a jugar! (RÍEN).

¡A jugar! ¡Aha! ¡A jugar! ¡Al ataque!

(RÍE).

Gaspar, tienes que quedarte en la portería.

Oh...

¡Tuya, Simón! Sí.

¡Oh, no! (RÍE).

¡Cuidado, Gaspar, súper chute!

¡Sí! (RÍE).

¡Ah!

¿Habéis visto que súper chute, chicos?

Sí, pero, Simón, la pelota se ha atascado en el árbol.

¡Oh, no!

(SUSPIRO).

Esperad, ya sé cómo hacerlo.

Has estropeado el juego.

(RÍE). Vamos a desatascarla tirándole unas cuantas piñas.

¡Guau!

(RÍE).

¡Ay! ¡Eh, ten cuidado, Gaspar!

Lo siento, Simón.

¡Cuidado!

¡Sí, lo conseguimos! ¡Sí, lo conseguimos!

(RÍEN).

Eh, Benjamín, acabemos el partido.

¡Juguemos!

Oh, no, ahora, prefiero leer.

¿Eh? ¿Eh?

Pues de acuerdo. ¡Hm!

Eh, Gaspar. ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas!

(RÍE).

¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas!

¡Cosquillas! Cosquillas...

¡Eh, parad, chicos, no puedo leer!

Sht... ¡Gaspar, silencio!

Sí, vale. Pues yo me voy a jugar.

¿Venís, chicos?

Ah... (SUSPIRO).

(RÍE). Venga, juguemos. ¿Eh?

¿Qué? ¡Genial! ¿Vamos a jugar a las canicas?

Oh no, aún no, primero tengo que contarlas y clasificarlas.

Mira ésta. ¡Ésta es mi Súper Galaxia!

Es impresionante... Eh...

Y esta es mi Súper Pepita, también es muy bonita.

Eh, eh, Félix, ¿juegas conmigo? (RÍE).

(RÍE). ¡Te veo, Félix!(RÍE).

Y ésta es Mega Cosmos. Son súper raras.

¿Eh? ¡Cuidado, Félix!

¡Oh, no! ¡Mis canicas! (RÍE).

Deberías tener más cuidado, Gaspar.

Lo siento, Benjamín.

¡Oh, no! ¡Ahora tendré que volver a empezar!

Bien, veamos, mi Galaxia... mi Pepita...

Hm... (RÍE).

Y ésta. Ésta es mi Luciérnaga.

¡Sí! ¿Hemos acabado? ¿Vamos a jugar?

¡Cosquillas! ¡Cosquillas!

(RÍE). ¡Eh! ¡Para, Simón! Oh...

Antes, tengo que seleccionar mi otra bolsa de canicas.

¿Hm? Bien, veamos, ¿A dónde va ésta?

Bah... bueno, me voy a jugar con Gaspar, ¿vienes?

Ah... no, aún no he terminado.

Además, ya no soy un niño pequeño, no puedo estar siempre jugando.

Ah, qué lástima.

¡Félix! ¡Félix! (RÍE).

¡Cuidado, allá voy! (RÍE).

¡Y voy a atraparte! (RÍE). Uh... uh...

(RÍE).

¡Un fantasma! Uh... uh...

Bien, ésta tiene que ir entre las Galaxias... ¿Eh?

¡Oh...! Uh... uh...

(RÍE). Espera, no soy un fantasma, ¡soy yo!

¡Oh! (RÍE). Me has asustado, Simón.

(RÍEN).

¿Eh?

¿Eh, un juego de fantasmas? ¿Puedo jugar también?

Claro, iremos Gaspar y yo contra Félix y tú.

¡Hm! (RÍE).

(RÍEN).

¡Cuidado, ya viene el fantasma! (RÍE).

¡No nos atraparás! (RÍEN).

¡Cuidado, el fantasma os va a atrapar!

(RÍE). ¡Te pillé, Simón!

(RÍEN).

