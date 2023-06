Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"Peligro fotográfico"

Uno, dos y tres. ¡Picapared!

Leah, te has movido.

Uno, dos y tres. ¡Picapa...! He ganado, he vuelto a ganar.

Vaya, Fernando. Siempre ganas el picapared.

Es verdad, se te da muy bien quedarte quieto.

Simón, es hora de volver a casa. No, no, no.

Por fi, mamá. Solo una ronda más y esta vez voy a ganar yo.

Bueno, vale. Una ronda más y luego nos vamos.

Gracias, mamá.

¿Estáis listos? Uno, dos y tres. ¡Picapared!

(GRITA) Te he visto, Simón. Te has movido.

Leah, cariño. Tenemos que irnos.

-Mamá, ¿no podemos jugar una ronda más? por fi.

Sí, sí. Solo una ronda más. Fernando, vamos.

Es hora de ir a casa.

(Música)

Parece que Fernando se ha quedado congelado de verdad.

No va a poder irse a casa.

Vale, pero solo cinco minutos más.

Podéis jugar un poquito más. ¡Súper guay!

Llevas un montón de rato como congelado sin moverte, Fernando.

Quiere seguir jugando al Un, dos, tres, picapared.

Oye, ¿y si en realidad hubiera un malvado que lo hubiera

convertido en una estatua? Sí y la pandilla de Superconejo

tiene que acabar con sus fechorías. Pues claro, Fernando.

Qué buena idea.

(JUNTOS) ¡Una nueva misión!

Súper... -Mega...

Genial...

(JUNTOS) ¡Transformación!

¿Qué le pasa a ese pájaro? Parece que está muy asustado.

-¿Qué ha sido eso?

Qué raro es. Tiene razón Leah,

echemos un vistazo.

(JUNTOS) ¡El Profesor Lobo!

Realmente magnífico.

-¿Por qué no se va volando ese pájaro?

-Parece que está petrificado.

Oye, para ahora mismo, Profesor Lobo.

¿Por qué les haces esto a los pájaros?

Es que es mucho más fácil dibujarlos si no se mueven.

Echa un vistazo a esta maravillosa obra de arte.

Pero si ni siquiera parece un pájaro.

Los perdedores no tenéis idea de nada, soy un genio.

Y como tal, voy a pintar todos los pájaros del mundo.

Me voy a petrificar a otro pajarito. No puedes hacer eso a los pájaros,

se acabó. Tu juego ha terminado, Profesor Lobo.

Si no estoy haciendo nada malo, solo estoy pintando.

Y ahora como prueba, voy a liberar a este pájaro.

Adiós, pajarito.

Vamos, superhéroes. Dejadme hacer un último dibujo.

Será solo un dibujito, pintadito, pequeñito de nada.

-La verdad es que suena un poco como cuando nosotros queremos seguir

jugando al Un, dos, tres. -Sí, es verdad.

No es lo mismo, nosotros nunca petrificaríamos a ningún

pájaro y, además, no podemos confiar en el Profesor Lobo.

Vale, está bien. Dejaré de petrificar a los pájaros.

Pero en su lugar, voy a petrificar a un montón de superhéroes.

(GRITAN)

¡Hidropistola!

Esta vez no, conejito. ¡Pe... pero mi hidropistola!

No puedes hacer eso. Claro que puedo,

yo hago lo que quiero. -¡Lanzando megacuerda monocaja!

(GRITA)

-¡Mi supercámara petrificadora!

Esto es increíble.

¡He podido petrificar a los tres superhéroes a la vez!

Hoy sin duda es el mejor día de mi vida.

(RÍE)

Soy el más malvado de los malvados.

(CANTA)

Pero a mí no me has petrificado.

(Música)

Bien hecho, superFerdi.

Sin tu ayuda estaríamos petrificados.

Desde luego eres el mejor.

Y tú, Profesor Lobo, ni siquiera te has enterado.

A practicar si quieres ganarnos en el Un, dos, tres de petrificar.

(RÍEN)

(JUNTOS) ¡Misión cumplida!

Ya estamos, hemos terminado de jugar.

Mamá, ¿no vienes?