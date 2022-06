Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# - Mi lindo conejito. # Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene. # - Mi gracioso conejito. #

- ¡A jugar!

Patinar sobre ruedas

-Se ha terminado la escuela por hoy niños.

Pero para mañana os tengo una sorpresa.

Iremos a patinar sobre ruedas

¿Eh?

-Genial patinar sobre ruedas, ¡qué bien!

-Me encanta patinar sobre ruedas.

Lo he hecho un montón de veces.

Caramba no puedo esperar hasta mañana.

-Ostras si, igual que yo.

Será una pasada, traeré mis superpatines de ruedas.

¿Y a ti Simon, te gusta ir en patines?

¿Eh, a mi? si, si, si a mi también me encanta.

-Que bien, es genial

entonces mañana podremos patinar sobre ruedas juntos.

-Adios señorita.

Hola cariño.

(Beso)

¿Has tenido un buen día?

Si pero ¿podemos ir al parque mamá?

tengo que practicar con los patines.

¿Eh, cómo, ahora mismo?

Sí claro ahora quiero ser tan bueno como Lea y Mateo

porque ellos ya lo hacen super mega bien.

Está bien Simon cogemos tus patines y luego vamos al parque.

(gestos)

Los patines molan.

Muy bien ahora intentalo tu solo.

(gestos)

Casi lo consigues.

Inténtalo de nuevo

(gestos)

¿Estás bien Simon?

Bah no me he hecho nada,

volvamos a intentarlo.

(ríe)

¿Preparado?

Y a correr...

(gestos)

¡Yuhuuu!

¡Mírame mamá se hacerlo!

(gestos)

¡Simon!

(gestos)

¡Mamá!

(gestos)

¡Auuug!

(ríen)

Ha sido una pasada.

Y te has mantenido en pie más tiempo esta vez,

pronto serás un crack.

(ríe)

(gestos)

Tengo que lograrlo,

mañana en la escuela Lea y Mateo se reirán de mí.

Venga vamos.

(gestos)

-Vamos mamá tengo que practicar para mañana.

Pero ¿qué te pasa Simon?

Oh no, ¿qué está haciendo ella aquí?

Pero Simon ¿no quieres practicar con Lea?

Ssssssh

Aun no estoy preparado mamá,

Lea no debe verme, se reirá de mí porque soy un desastre.

No lo eres Simon, no seas tonto

has hecho un gran progreso en poco tiempo.

Ah ¿en serio mamá?

¿de verdad crees que podré?

Por supuesto conejito, vamos ahora practiquemos.

Ah no, no, no quiero que Lea me vea,

vamos a patinar más allá.

Está bien, como tu quieras cariño.

Vaale he hecho muchos progresos mamá

ahora intentaré patinar yo solito.

¡Sí, ánimo conejito!

Sí

¡Mira mamá lo estoy logrando!

(gestos)

(ríe)

¡Voy demasiado deprisa!

¡Cuidado!

-Oh ¿eh?

-(gestos) (gestos)

Perdona lo siento mucho Lea,

pero es que no se patinar sobre ruedas muy bien.

-En realidad yo tampoco se mucho. ¿Eh?

(ríe) -(ríe)

¿Entonces tu tampoco eres muy buena con los patines?

-Pues no he venido a practicar por lo de mañana. (ríe)

Ah qué guai yo también.

Hola Lea.

Parece que ahora podréis practicar con los patines juntos.

-Si claro mola, podemos practicar juntos Simon.

Qué superidea, así Mateo no se burlaráde nosotros mañana.

-¿Crees que Mateo es bueno con los patines de ruedas?

Pues seguro que si.

Dice que siempre va con ellos.

-Si seguro que corre superdeprisa.

Tranquila practicaremos

y mañana en la escuela lo haremos también superguai.

-Siiii

Vamos allá

Fíjate Simon lo estamos logrando, sabemos ir sobre patines.

Eh si, mola, ¡somos superbuenos! (ríe)

(gesto)

(ríe) -(ríe)

¿Quién viene?

-¡Eh pero si es Mateo! ¡Eh pero si es Mateo!

También ha venido a practicar al parque.

-Eh chicos, ¿vosotros aquí?

fijáos que bien patino sobre ruedas.

Aaah no me sueltes la mano papá ¿vale?

(ríe) Sabes, eres casi tan bueno como nosotros Mateo.

-Pues sí eso creo (rie)

más o menos como vosotros chicos.

(ríen)