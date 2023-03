¡Hola a todos! ¡Mirad! # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"NOS LO PASAMOS PIPA"

(Música)

Cuidado, que va a chutar.

-¡Oh!

-¡Oh, no! ¡Sí, gol!

¡Bien!

-No vale, Simón. No es justo. Me daba el sol en la cara.

-¡Conejitos! Hora del pastel. ¿Venís a comer?

(TODOS) -¡Sí! ¡Genial!

-Después de merendar terminamos el partido, ¿vale?

Feliz cumpleaños, Lea. (TODOS) ¡Feliz cumpleaños!

-Gracias, chicos.

¡Bien!

Huele muy bien.

Este pastel está buenísimo. Delicioso.

-Está buenísimo. ¿Puedo tomar un poco más, por favor?

-¡Hola, chicos, ya he llegado!

-Papá, es muy pronto. Aún no me quiero ir.

-¿Le apetece un trocito de pastel?

-Muchas gracias, pero ahora no me apetece.

-Aún no puedo irme, no hemos acabado el partido de fútbol.

-Lo siento, cariño, pero tenemos que irnos.

-Bueno, vale, papá. Hasta luego, chicos.

(TODOS) ¡Hasta mañana, Sofía!

¿Puedo comer más pastel, por favor? Claro que sí, Simón.

(Teléfono)

Hola, ¿quién es? De acuerdo, nos vemos.

Era tu madre, Fernando. Viene de camino.

Qué, ¿un trozo de pastel, Simón? -¡No, no, no tenemos tiempo!

Mi madre está de camino. Hay que jugar ahora, ¡rápido!

Pero ya no podemos jugar al fútbol, se nos ha ido una jugadora.

Pues juguemos al escondite. Se la lleva Simón.

-Venga, vamos, mi madre está llegando.

Va a ser superfácil encontraros, chicos.

Uno, dos, tres,

cuatro, cinco, seis, siete, ocho,

nueve y diez.

Atención, allá voy.

Te encontré, Fernando. Sí, hombre.

Has contado demasiado rápido.

No me ha dado tiempo a buscar un superbuén escondite.

Toc toc, ¿hay alguien en casa? ¡Ay!

¿Estás bien, Lea? Sí, sí. Estoy bien.

Bien jugado, Simón.

Ahora le toca a Fernando contar

porque es el primero al que he encontrado.

¡Vamos! Juguemos rápido, que tu madre está llegando.

-Yo también os voy a encontrar superrápido, chicos.

-Hola, conejito, hora de irse. ¿Nos vamos?

-No, mamá, porfi. Además, me toca contar a mí.

Solo una más, porfi. -Tenemos que irnos.

Ya sabes que vienen tus tíos. -No me acordaba.

Hasta mañana, chicos. -¡Adiós, Fernando!

Y mi madre vendrá pronto a recogerme.

Aún tenemos tiempo para otra partida al escondite. Cuento yo.

Así mi madre nunca me encontrará y no tendré que irme.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

¡Atención, allá voy! ¡Simón, ha llegado tu madre!

¡Simón! ¿Vienes, conejito?

Estoy escondido y nunca me vas a encontrar.

Venga, Simón, ya no es hora de jugar.

Vamos, conejito. No, no, no...

Primero me tienes que encontrar.

(SUSPIRA) ¿Te importa echarme una mano?

Así lo encontraremos antes. Sí, vamos allá.

-Te vamos a encontrar, Simón. ¡Allí está!

Estaba segura de que estaba aquí.

¡A que no me encuentras!

Claro que te voy a encontrar, Simón. ¡Aquí estás!

O tal vez no...

¿Dónde puede estar? -Ha vuelto a desaparecer.

¡Estoy aquí!

¡Eh, está dentro! Rápido, vamos a pillarle.

(Música)

¿Y ahora dónde se ha metido?

¡Ya no estoy aquí! ¡Está en mi habitación!

Su voz viene de mi habitación. Seguro que está escondido aquí.

Ahí, en el armario.

¡Ajá! Pues no, no hay nadie dentro. No me pilláis.

Ha ido al salón. Esta vez lo atraparemos.

-Jolín. No lo vamos a encontrar nunca. Es demasiado rápido.

Venga, Simón, es hora de irse. Un momento...

Creo que ya sé cómo hacer que salga.

Mientras esperamos a que Simón salga de su escondite,

vamos a terminarnos el pastel.

¿Quién quiere un pedacito? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo quiero, yo quiero!

Eh...

¿Puedo comer un trocito de pastel antes de irnos a casa, porfi?

(RÍEN)

Vaya, solo queda un trocito de pastel.