¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Continúa la música)

"EL OSITO DE PELUCHE DE FERNANDO"

¡Simón! Simón, ¿vienes?

Fernando está tan contento de quedarse con vosotros,

muchas gracias por quedaros con él.

¡Sí, Fernando! ¡Fernando, ya estás aquí!

Nos lo vamos a pasar genial.

Mira, he traído muchos juguetes.

-Todo lo que necesita está en su mochila,

cepillo de dientes, pijama...

¿Y tu osito de peluche, Fernando? ¿Te has acordado de traerlo?

-Es que ya no lo necesito, mamá.

Qué bien, has traído tu robot.

Ven, ven, vamos a jugar con él.

¡Hasta mañana, papá, adiós, mamá!

-Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto.

(Música)

¡Dinosaurio supersónico! (RUGE)

¡Superrobot láser! (IMITA DISPAROS)

(Música)

(RÍEN)

¿Simón, Fernando, estáis bien?

¿Todo bien? (A LA VEZ) Sí, estamos bien.

Tened cuidado, no podéis saltar en el plegatín,

os podéis hacer daño.

Perdón, papá. Hora de dormir.

Poneos los pijamas y a la cama.

¡Superpijama de Superconejo!

(RÍE) ¡Y Superpijama de Superfernan!

Muy bien, superhéroes, ahora, a la supercama.

Buenas noches, niños. (A LA VEZ) Buenas noches.

-Simón... ¿Qué pasa?

¿De verdad te quieras dormir ya? Pues la verdad es que no.

Oye, ¿y si jugamos a algo? Buena idea.

¿A qué podemos jugar?

Podemos jugar con mi pelota superrebotadora.

Toma, cógela. ¡Ah!

(Música)

¡Oh, cómo mola tu superpelota rebotadora!

¿Me la dejas?

(Continúa la música)

¡La tengo, la tengo! ¡Oh!

¿Otra vez haciendo ruido? Ya está bien, niños,

a dormir y no saltéis en la cama,

os vais a hacer daño si no tenéis cuidado.

Sí, papá. Lo siento.

(Música)

No puedo dormir, Simón.

¿Eh, por qué?

Necesito escuchar un cuento antes de dormir.

¿Se lo podemos pedir a tu padre?

Ni hablar, no podemos, ha dicho que teníamos que dormir,

pero te lo puedo leer yo si quieres. ¿Tú?

Pero si tú aún no sabes leer, Simón.

Espera un momento,

esta es la historia de un robot y un... Tiranosaurio Rex.

El robot estaba caminando por un bosque

y se encontró al tiranosaurio, y tenía mucha hambre,

y entonces cuando vio al robot le preguntó:

"¿Te puedo comer, por favor?". ¿Pero qué dices?

Los robots no se comen, están muy duros.

Para un tiranosaurio no, tienen unos dientes enormes

que pueden masticarlo todo.

Y luego pues caza al robot para comérselo.

¡Oh, oh!

Madre mía, otra vez, no.

Oh, hacemos demasiado ruido, métete en la cama.

(Música)

Espero que estos conejitos roncadores

no se vuelvan a levantar.

(SUSURRA) Buenas noches, Fernando. (SUSURRA) Buenas noches, Simón.

(Música)

(CHISTA) Simón, es que no me puedo dormir,

ojalá tuviera mi osito de peluche.

¿En serio, aún tienes osito de peluche?

Normalmente no lo necesito, pero hoy me gustaría tenerlo.

Bueno, si quieres te puedo dejar mi peluche.

¡Ah! ¿Tú también tienes uno?

Sí, pero me pasa como a ti, tampoco duermo mucho con él.

Está en el desván. Ven, vamos a buscarlo.

(SUSURRA) Pero no podemos hacer mucho ruido.

(Música)

Ah, aquí está.

Toma, Fernando, es mi zorro de peluche,

se llama Jacobo. Oh, gracias, Simón.

Es monísimo. ¡Ah, tiene una araña!

Fernando, que no podemos hacer mucho ruido.

(Continúa la música)

¿Qué está pasando aquí?

¿Qué hacíais en el desván, niños?

Es que es mi culpa, yo solo quería...

No, no, es mi culpa, es que no podía dormir

y hemos ido a buscar el zorro de peluche de Simón.

Me lo presta esta noche.

Lo siento. Vale, no pasa nada,

pero ahora hay que ir a dormir de verdad, ¿vale?

(A LA VEZ) Sí, sí, claro.

¿Pero nos podrías leer un cuento, porfi?

¿Cómo? Ni en tus mejores sueños, conejito.

(RÍEN)

(Música)