# Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito.

# ¡A jugar! #

Oh no, ¡los amigos de Gaspar no!

Ten cuidado Simón, el dragón saca fuego por la boca.

No me asusta porque tengo el escudo mágico.

¡Eh, Felix! Ahora te pillo, Felix.

Eh, no Gaspar, ¡pero mira lo que has hecho!

Si, ¡nos lo has derribado todo! Perdón, no lo he hecho aposta.

Ja,ja,ja,ja,ja....Felix.

¿Qué vamos a hacer? ¿Volver a construir el castillo?

- Oh no... ¡eh! espera, todavía no te he enseñado mi robot.

Fíjate, ¿a que mola un montón? Siiii, este robot mola mucho.

Devuélveme el robot ahora mismo. ¡Veras cuando te pille!

Gaspar se comporta como un crio chico.

Simón, es hora de comer. ¿Te quedas a comer, Mateo?

Gracias, pero no puedo mi mamá me está esperando.

Luego volvemos poder a jugar. Sí, claro.

Eh, Simón ¿después de comer jugarás conmigo?

No puedo, voy a jugar con Mateo.

Gaspar recuerda que tus amigos vienen a jugar contigo esta tarde.

¡Súper genial! Voy a ver si ya han llegado, ja,ja,ja,ja.

¿Qué? los amigos de Gaspar. Oh, no, ¡son todos muy pequeños!

Van a romperme los juguetes, No sufras, no van a romperte nada.

Mateo ¿vienes a jugar?

Eh chicos ¡ya estáis aquí, ya estáis aquí!

Muchas gracias por traerlos. Hola pequeños.

Corred, vamos a jugar con robot, es ¡una pasada!

Deprisa, tengo que esconder mis juguetes.

El camión.

Oh, ¡no!

Un camión de bomberos. ¿Podemos jugar, por favor?

No, cuidado, vamos a jugar todos al escondite en el jardín.

Vamos a jugar con tú hermano, Gaspar.

Sí, ya veréis, mi hermano es una pasada jugando al escondite.

Jugaremos al escondite pero luego jugaré con mi amigo Mateo ¿vale?

Vale, de acuerdo, de acuerdo.

Vosotros contar hasta diez y yo me escondo.

Uno...dos....y diez.

El que no se haya escondido tiempo ha tenido.

Te encontraremos Simón ¡ya veras! Oh...¿dónde estará?

Apuesto que está en su habitación. Sí, con el camión de bomberos.

Con el camión de bomberos ¡no!

Ah... allá está, allí...¡mirad! Muy bien chicos, habéis ganado.

¿Jugamos ahora con el camión de bomberos?

¡El camión no! Echaremos una carrera.

Mi hermano también es muy bueno corriendo.

Oh, si ¡echemos una carrera!

De acuerdo. Pero cuando llegue Mateo jugaré con él.

Está bien, ¡vale Simón!

Empezaremos desde aquí, el primero que toque ese árbol gana.

¡Genial, genial! ¡Preparados!

Una...dos....tres....¡en marcha!

¡Vamos a ganar!, ¡vamos a ganar! ¡Correr que os pillo!

¡Tachammmmm! he ganado. ¡Guau! ¡qué rápido has corrido!

Claro, mi hermano es un campeón. ¿A qué jugamos ahora?

¿Queréis jugar a fútbol? Oh, si Simón.

Vale, pero tened cuidado. Si ya sabemos Simón,

cuando llegue Mateo jugarás con él.

No tened cuidado, esto es fútbol

y no podéis tocar la pelota con las manos.

Si... ¡fútbol de verdad! ¡de verdad!

Hola Simón ¿vienes a jugar? Mateo, ven a jugar con nosotros.

No quiero jugar con unos críos. ¡Eeeeh!