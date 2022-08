No es tuyo

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"NO ES TUYA"

(JADEA)

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

(RÍE)

¡Hola, Simón! ¿Quieres jugar conmigo?

¡Sí! ¡Qué bien!

¿Qué has traído, Fernando?

Muchas cosas guais.

¡Mira, mira! He traído hasta una avioneta.

¡Ostras, es una avioneta muy chula!

Sí. Además, vuela superlejos.

¡Ah! ¡Oh!

(Música suave)

(RÍEN)

¡La voy a coger! (RÍEN)

(TARAREA)

¡Oh!

¡Hala! ¡Cómo mola!

¡Cuántos juguetes! ¡Oh!

¡Oh!

¡Anda, una locomotora de juguete!

¡Jo! ¡Ah!

¡Chu, chu!

¿Estás preparado, Simón?

(HACE ESFUERZOS) (JADEA) ¡La tengo! ¡La tengo!

(RÍE) ¡Te toca, Fernando! ¿Preparado para cogerla?

Espera un momento, también te quiero enseñar mi locomotora.

¡Tiene hasta luces! ¡Genial!

(JADEAN)

¡Oh! ¡Ah! ¡Ay!

¿Dónde está?

¿Seguro que la has traído?

Sí, estoy seguro.

-¡Fernando! ¿Puedes venir un momento? Solo un momentito.

-¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡He perdido mi locomotora!

(Música suave)

¡Chu, chu! ¿Eh?

¡Chu, chu! ¡Uhm!

¡Chu, chu!

(RÍE) ¡Gaspar!

¿Eres tú el quien la locomotora de Fernando?

¿Estás seguro de que es la locomotora de Fernando?

Yo la he encontrado en el patio, ¿sabes?

¡Claro! La está buscando por todas partes.

Devuélvesela. No, no. Ahora mismo no.

Ahora estoy jugando con ella.

Además, a lo mejor, ni siquiera es su locomotora.

¡Que sí! Estoy seguro de que es la suya.

(Música suave)

¡Chu, chu! ¿Eh?

Ya no hace gracia, Gaspar.

Devuélveme la locomotora de Fernando.

No es tuya.

(RÍE)

(CANTURREA) "Yo no la tengo".

(GRUÑE) ¿Dónde la has puesto, Gaspar?

(CANTURREA) "Ña, ña, ña, ña, ña. Está escondida, no la encontrarás.

Ña, ña, ña, ña, ña".

(RÍE) ¡La encontré!

¡Gracias, Gaspar!

(RÍE) ¡Un momento, Simón!

Ni siquiera he jugado con ella aún.

(JADEA)

Pero, Gaspar, se la tienes que devolver a Fernando.

(MAÚLLA) ¡Oh! ¡Oh!

(RÍE) ¡Gracias, Simón! (MAÚLLA)

¡Oh! ¡Ya basta, Gaspar! Vuelve ahora mismo.

¿Gaspar? ¿Dónde estás, Gaspar?

¡Hola, Simón!

Fernando, ya sé dónde está tu locomotora.

¡Qué bien! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está?

La tiene Gaspar. La ha cogido él. Está escondido en el patio.

Vamos, ven conmigo.

Bueno, al menos no está perdida. ¡Bien!

Sí, y Gaspar nos la va a devolver ahora mismo.

No te preocupes, Simón, Gaspar puede jugar si...

¡Chu, chu! (CHISTA)

(RÍE)

(CANTURREA) "Na, na, na, na, na. A que no me pillas".

¡Que no es tuya, Gaspar! Devuélvenos la locomotora.

(JADEAN)

¡Chu, chu!

(CHISTA)

¡Ja! ¡La tenemos!

(CANTURREA) "Na, na, na, na, na".

¡Chu, chu!

¡Chu, chu!

(RÍE) (JADEAN)

Le pillaremos dentro de casa.

(JADEAN)

¿Oh? ¡Chu, chu!

¡Chu, chu!

¡Eh! Te voy a pillar, Gaspar. ¡Oh!

¡Ah! ¡Oh!

¡Oh!

¡Vuelve ahora mismo, Gaspar!

(JADEAN)

-Te vamos a pillar, Gaspar.

¡Ay! ¿No está aquí?

No me lo puedo creer. Tenemos que pillarlo.

Ya lo sé.

Porque somos más rápidos que él. ¡Chu, chu!

¡Ah! Escucha.

Está en el desván.

(RÍE) Ya no tiene escapatoria.

¡Chu, chu!

¡Gaspar! Sé que estás por aquí. Te he oído.

(CANTURREA) "Na, na, na, na, na.

A que no me pillas, Fernando". ¡Simón! ¡Ahí está!

¡Basta, Gaspar, estás atrapado!

(AMBOS) ¡Ah!

(RÍE) Buen trabajo, chicos,