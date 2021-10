¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"NO QUIERO SER EL MONSTRUO"

Ya casi está.

Aquí tienes, tu disfraz de monstruo terminado.

Hala, es chulísimo. Sí, el supermonstruo del espacio.

Que cabeza más rara tiene el monstruo.

Gracias, mamá.

Vamos a luchar contra el supermonstruo.

Pasadlo bien, conejitos.

Bueno, pues ¿quién quiere ser el monstruo?

Oh... Es que... ¿Y si lo eres tú, Gaspar?

No, ni hablar. Yo no quiero ser el monstruo.

Pues yo tampoco. Yo no quiero serlo. ¿Y qué tal tú, Simón?

Sí, buena idea. Simón, ¿por qué no haces tú de monstruo?

Es que yo no puedo. Yo soy un superhéroe.

¡Soy Superconejo! ¡Tachán!

Yo también, mira, soy Superlea.

Ah, pues yo también. Yo también soy un superhéroe.

Es verdad, pero seguro que también puedes ser un monstruo increíble.

¿En serio? Nos darías mucho miedo

con tus tres ojos y tus dientes supermegagigantes.

Ay, sí, dientes supermegagigantes.

Bueno, vale, vale. Haré yo de monstruo.

¿Dónde crees que está escondido el monstruo?

No te preocupes, Lea, lo vamos a encontrar.

(GRITA)

(RÍEN) Cuidado, allá voy. Soy el...

Ah, ah, ah... ¡Au!

¡Superrayo láser! "Piu, piu".

Te hemos pillado, monstruo extraterrestre.

No os habéis asustado ni siquiera un poquito.

No me gusta ser el monstruo.

Vamos, Gaspar, si eres un monstruo supermegaincreíble.

Ya os he dicho que ya no quiero ser el monstruo.

Yo soy Capitán Conejo.

Oh, entonces, ¿quién hace de monstruo?

Pues tú mismo, Simón, haz tú de monstruo.

Un momento, tengo una idea. ¿Y si se lo pedimos a Fernando?

Buena idea, Simón. Fernando daría mucho miedo.

(TODOS) Fernando, Fernando. -Ay, hola, chicos.

-¿Quieres venir a jugar con nosotros?

-Genial, estáis jugando a superhéroes.

Voy a buscar mi traje. No, no, espera, Fernando.

Tenemos algo mucho mejor. Serás el monstruo superescalofriante.

¿Qué? ¿Cómo? Además, nos asustarás mucho

con tus tres ojos y tus dientes supermegagigantes.

Ya, bueno. En realidad, yo no quiero jugar.

Vamos anda, será superdivertido.

Pero ¿dónde está, dónde está? ¡Está allí, mirad!

Sí, vamos a pillarlo.

(CHISTA) Tenemos que pillarle por sorpresa.

¡Te pillé! (GRITAN)

¿Pero qué es esto? Cuidado, allá voy.

Y yo también, Superfernan. (RÍE)

"Fiu, fiu, fiu". ¡Superrayos láser!

Pero ¿qué haces, Fernando? Se supone que eres el monstruo.

Pero es que ser el monstruo no es divertido, Simón.

¿Y cómo decidimos quién hace de monstruo?

Hacemos un "pito, pito, gorgorito". Vale. Pito, pito, gorgorito.

¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera.

Oh, no... Me toca hacer de monstruo.

Chicos, ¿veis al monstruo? (RUGE)

Pe... pero ¿dónde se ha escondido el monstruo?

(RUGE) Soy el supermonstruo increíble.

Vamos a pillar al monstruo. (RUGE) Nunca me vais a pillar.

(TODOS) ¡A por él! -Sí, vamos a pillarlo.

¿A dónde ha ido el monstruo? ¿Qué ha sido eso?

(RÍE MALICIOSAMENTE) Cuidado, nos está atacando.

¡Superfernan! (RUGE)

¡A pillarlo!

Nunca me vais a pillar. (RUGE)

Tiradle los cojines. Soy el supermonstruo increíble.

Ja, no me has dado.

A darle. A darle.

Ay, au, ay, au...

(TODOS) Sí, hemos ganado.

No, porque soy el supermegamonstruo increíble.

Lo haces genial, Simón. -Oye, yo también quiero ser

el monstruo. -No, me toca a mí ser el monstruo.

No, no, me toca a mí, yo quiero ser el supermonstruo increíble.

Eso es imposible, porque solo hay un supermonstruo increíble

y ese soy yo. (RUGE)