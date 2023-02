Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

No quiero salir a escena.

(Música clásica)

Guau, lo hacen super mega bien. Sí, son realmente buenas.

-Maravilloso, Lea, maravilloso, Sofía.

Simón, Mateo, os toca a vosotros.

(Música movida)

Y allá vamos.

(Los dos) Dubi dubi du.

(Los dos) Dubi dubi du.

Estupendo, Simón y Mateo, veo que habéis hecho grandes progresos.

De acuerdo, chicos, ya es la hora del recreo,

a la vuelta actuareis delante de vuestros padres.

(Todos) ¡Sííí!

Eh, chicos, ha sido muy gracioso parecíais payasos.

-Sí, me he reído un montón cuando os habéis caído.

Eh, ¿has oído eso, Mateo? Se ríen de nuestro baile.

Sí, claro, más bien se ríen de nosotros, Simón.

No sabemos bailar. ¿Eh? ¿Estás seguro?

Pues claro que sí y no quiero volver a bailar,

no quiero que vuelvan a burlarse de mí.

Eh, ¿y si les pedimos ayuda a Lea y a Sofía?

Son unas bailarinas super buenas.

Tienes razón, vamos, así nadie volverá a reírse de nosotros.

Vamos a pedírselo.

Lea, Sofía... Será muy divertido.

Eh, ¿podéis ayudarnos con el baile? ¿Eh?

¿Para qué? -Es cierto,

vuestra danza ya es muy graciosa. -Oh, no no no, por favor

queremos aprender de vosotras.

-¿En serio?

Vale, está bien.

Pues lo importante es moverse a un tiempo.

Y un dos, y un dos tres y salto.

Y salto y salto y salto.

(Las dos) Y esto es todo.

Ah, ahora nosotros, ahora nosotros. Venga, vamos.

Y un dos, y uno dos tres.

Oh, fíjate, vuelven a reírse de nosotros.

Eh, dejad de burlaros, no tiene gracia.

¿Qué? No nos burlamos de vosotros es que sois muy divertidos.

-Vamos, chicos, pronto llegarán vuestros padres.

Preparémonos para la función.

(Todos) ¡Sííí! ¡Yupi!

-Que ganas tengo de empezar.

No podemos bailar, señorita. No sabemos hacerlo, somos muy malos.

-¿Pero porqué decís eso? Danzáis maravillosamente.

Venga, vamos, poneos el disfraz, todo irá a pedir de boca.

Enseguida salíos vosotros.

(Música clásica)

¡Bravo!

¡Muy bien, sí!

Ay, no no no, estoy muy asustado,

estoy seguro de que haremos el ridículo, Simón.

-Simón, Mateo, ¿estáis listos?

-No no no.

-Te lo prometo, Mateo, no nos burlábamos de vosotros,

vuestra danza es genial.

¿En serio, Lea, de verdad creéis eso?

Pues claro que sí, sois los dos super graciosos.

¡Sí, claro, eso es! Se reían porque tenemos gracia.

Vamos, Mateo, a escena. No no no, no quiero.

(Música movida)

Mateo...

Eh, Mateo, no se reían de nosotros

lo que pasa es que somos muy graciosos.

¿En serio, Simón, eso crees? Sí, sí, ánimo, vamos allá.

La super danza de los monos.

¡Y allá vamos!

Dubi dubi du. Vamos Mateo, baila conmigo.

Dubi dubi du. Vega, vamos.

(Risas)

(Los dos) Dubi dubi du.

(Los dos) Dubi dubi du.

(Risas)

Bravo, bravo. -Son fantásticos.

-Han estado magníficos.

-Eh, oyes eso, Simón, hemos triunfado.

Si claro, somos unos payasos super graciosos.

(Los cuatro) Dubi dubua, dubi dubua. Uno dos y tres y salto. ¡Tachan!