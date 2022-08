#Hola a todos, mirad.

Simon ya viene.

Mi lindo conejito.

Mi Gracioso conejito.

A jugar.#

¡Escondeos, niños, salgo a buscaros!

Aquí nunca nos encontrará.

¿Elvis, has visto algo?

¿Bueno, dónde está el abuelo?

¡Os he encontrado!

Y ahora os voy a mojar, conejitos míos.

Simón, Gaspar, es hora de ir a casa.

Lo siento.

No, papá, para ti es hora de ducharte.

Lo siento, niños, tenemos que volver a casa.

No es justo. Estar en casa de los abuelos es más divertido.

Oh, sí, sí. Es más divertido que estar en casa.

Lo siento, pero es hora de irnos. Coged las mochilas.

Gaspar, escondamos las mochilas.

Así no tendremos que marcharnos enseguida.

Oh, sí, sí, sí. ¿Pero dónde la voy a esconder? ¿Dónde la voy a esconder?

Niños, ¿estáis listos? Oh, Simón, Simón, ¿dónde la escondo?

¿Dónde la escondo? ¿Dónde la escondo?

¡Pero, Gaspar! Escóndela en el baúl.

¡Ah, sí, en el baúl! Oh...

¡Rápido, Gaspar!

¿Estáis listos?

Bien, conejitos, ¿habéis encontrado las mochilas?

¿Hm?

Ah... qué extraño, no las encontramos.

Hm, bueno, dejad que os ayude, chicos.

Ah... Gaspar, a lo mejor tu mochila está bajo la alfombra.

No, no está allí, está en...

Sht. Sí, ya te lo he dicho papá, no sabemos dónde están.

Ah... pues yo la acabo de encontrar, Simón.

Oh, y aquí está la de Gaspar. Venga, chicos, vamos.

Oh, no. No ha funcionado.

Hm...

Tengo una idea para quedarnos aquí. Dame tu mantita.

Bien, ya está todo.

Creo que no papá, Gaspar ha perdido su mantita.

¿Eh?

Ah, es verdad, no puedo irme sin mi mantita.

Y no se hable más.

(LOS DOS): ¡Oh!

Ah, buen chico, Elvis. Dame la mantitaElvis.

Vamos, gracias, Elvis.

Oh, ahora está llena de babas.

Ah, casi se me olvidan los tomates.

Y también los calabacines.

Ven, Gaspar, sígueme.

¡Conejitos, ya nos vamos!

¡Gaspar! ¡Simón!

Sht. Elvis, nos van aencontrar.

Oh, creo que acabo de encontrarles.

¡Ah, qué lástima! ¡tendremos que irnos sin ellos!

No puede ser, se van a ir sin nosotros, Simón.

No, no lo harán, lo dicen en broma.

Muchas gracias, hasta pronto. (LOS DOS): ¡Hasta pronto!

Adiós. Gracias otra vez.

Mami, ¡no os vayáis! ¡No os vayáis!

¡Estamos aquí, mamá!

Vaya, estáis aquí.

Muy bien, vamos, subid al coche, conejitos.

Te echaré mucho de menos abuela.

Pero, nos veremos muy pronto, conejito mío.

Oh, te quiero, abuelo. No quiero irme.

¡Oh, no, he perdido las llaves del coche!

Seguro que están en la casa. ¿Entonces no nos vamos?

¡Sí, podemos seguir jugando!

¿A qué vamos a jugar? ¿Hm? ¡Ah!

¡Oh, las llaves de papá!

¡Ahhh...! ¡Elvis, devuelve las llaves!

(LOS TRES): ¿Oh?

¡Elvis!

¡Danos las llaves, Elvis! ¡Elvis.Dánoslas, Elvis!

¡Elvis! ¡Elvis! ¡Danos las llaves!

¡Devuélveselas, Elvis! Venga...

Devuélvenos las llaves, Elvis.

Elvis, Elvis, mira qué bonita pelota. ¡Ve a buscarla!

(LOS DOS): ¡Sí! ¡Tenemos las llaves!

Buen trabajo, conejitos.

Bueno, Elvis tampoco quiere que nos marchemos.