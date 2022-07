¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"EL LORO MANOLO"

(Música suave)

(SUSURRA) Luego jugamos al pilla pilla.

¡Qué buena idea! -¡Niños, os he traído una sorpresa!

Mirad.

Hoy tenemos a un invitado muy especial.

¡Os presento a Manolo!

(TODOS) ¡Ostras, un loro!

Acercaos a verlo, niños.

¡Hala, seño, es muy bonito!

Muy bonito, Manolo, muy bonito.

-¡Sabe hablar! ¡Cómo mola!

-Cómo mola, Manolo, cómo mola.

¡Increíble! Manolo lo repite todo.

Exacto, Manolo repite todo lo que le decimos

y le encanta hablar con niños.

¡Hola, soy Simón!

Soy Simón. Soy Simón.

-No, tú te llamas Manolo.

-Te llamas Manolo, te llamas Manolo.

No, ella es Lea.

Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando.

-Y yo soy Sofía. -Y yo soy Mateo.

-Me llamo Víctor. -Yo me llamo Leila.

-Hola, Mateo. Hola, Víctor.

Leila, Leila, hola.

(Timbre)

Vamos, es hora del recreo.

Ya veréis a Manolo a la vuelta. -¡Uh, qué bien!

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Qué guay! Hasta luego, Manolo.

Hasta luego, Simón. ¿Le has oído, Lea?

¡Se acuerda de mi nombre! ¡Sí, sí, qué pasada!

Y es supermegainteligente.

¿Crees realmente que lo repite todo?

Manolo lo repite todo, lo repite todo.

Vale, vamos a comprobarlo.

¡Cosechadora! ¡Cosechadora!

-Me toca. ¡Tres tristes tigres comen trigo!

-¡Tristes tigres, tristes tigres!

(CANTARÍN) Teresa trajo tizas.

-Teresa, tizas.

-¡Patadas podridas!

-¡Patadas podridas, patadas podridas!

(RÍEN)

¡Ca-co-ta!

¡Cacota, cacota!

También ha dicho "cacota".

(PROFESORA) ¡Simón! ¡Lea! ¿No salís al recreo?

-¡Cacota! ¡Cacota!

¡Chis! No, no digas eso. ¡Cacota! ¡Cacota!

¡Basta! Calla, la señorita te va a oír.

-Vamos, niños, dejad a Manolo en paz. Salid al recreo.

-Sí, sí, señorita, enseguida vamos.

Oh, Manolo, no digas más "cacota", ¿vale?

¡Cacota!

(Música suave)

¡Cacota!

Ostras, no para.

¡Cacota!

Ya está bien, Manolo. ¡Cacota!

Jolín, deja de decir "cacota". ¡Cacota!

¡Chis! Chicos, ¿venís a jugar a pilla pilla?

(AMBOS) Eh... Sí.

¡Cacota! ¡Cacota! ¡Cacota! ¡Brr!

(RÍE) -¿Habéis oído lo que ha dicho?

-Pues claro, si se lo hemos enseñado nosotros.

-¿Qué? ¿En serio? Pero si lo oye la señorita

se va a enfadar un montón con vosotros.

Os meteréis en un buen lío. -¡Oh, no!

Espero que no nos metamos en un lío.

-¡Cacota! ¡Cacota!

Ya sé lo que podemos hacer.

(Música intriga)

Lea, volvamos a entrar a clase.

(Música animada)

Ay, madre, se van a meter en un buen lío.

¡Cacota! ¡Chis!

¡Cacota! ¡No, no, no, no!

¡Cacota malo! ¡Cacota malo!

¡Cacota! ¡Malo! ¡Malo!

¡Cacota! -¡No, basta! ¡Ya basta de cacota!

Ah... Di algo como, ah, ma... ma... ¡Maracas! ¡Eso es!

-¡Maracas!

¡Cacota! ¡Cacota!

-Oh, no va a funcionar, Simón, nos vamos a meter en un buen lío.

-¡Un buen lío! ¡Un buen lío!

¡Lo has conseguido, Lea! Muy bien, Manolo.

¡Manolo, cacota! ¡Manolo, cacota!

-¡Oh, no! No puede ser, ya estamos otra vez.

-¡Manolo!

(Timbre)

¡Manolo! ¡Manolo, cacota! -Vamos, niños, todo el mundo a clase.

¡Demasiado tarde, la señorita ya viene!

¡Manolo, cacota! Vamos, Manolo, ya basta.

Sentaos, niños, enseguida vuelvo.

(Música animada)

Bien hecho, chicos, parece que ya no dice "cacota".

-Es verdad, hace rato que no dice nada.

-Niños, he traído semillas para Manolo.

¿Quién ha puesto esto aquí?

-¡Manolo, cacota! ¡Manolo, cacota! ¡Manolo, cacota!

(RÍEN)

¡Manolo, cacota! ¡Manolo, cacota! ¡Ah!

-Yo sé de dos conejitos

que se lo estaban pasando muy bien con mi loro.

-Oh, perdón, señorita, es que Manolo repite todo lo que decimos.

Absolutamente todo lo que decimos.

¡Ya lo veo!

(RÍE)

(Música)

(Timbre)

(MANOLO) ¡Cacota! ¡Cacota! ¡Brr!