Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene.

# - Mi lindo conejito. # Simón ya viene, Simón ya viene,

# Simón ya viene. # - Mi gracioso conejito. #

- ¡A jugar!

Juguemos a pilla pilla.

- Ouuaaa!

(Maulla gato)

-Hola Félix ¿ya estás levantado?

vamaos a ver si papá y mamá están despiertos.

Ssssh, Félix ¡eh!

vuelve, despertarás a papá y a mamá.

(Maulla gato)

-Oh Félix déjanos dormir.

-(ríe)

¿lo ves? ya te lo dije.

Pssssss, Gaspard...

¿quieres jugar a pilla pilla?

-O si si claro, juguemos.

-¡Empezamos ya y la llevas tú! (ríe)

-Veras como te pillo Simón. (ríe)

-(gestos) ¿A que no me pillas?

-Eh deja de correr alrededor de la mesa.

-(gestos) (ríe)

-¡Para ya, no hay derecho!

-¿A que no me pillas? (gesto)

(Maulla gato)

-Ahora la llevas tú, Simon. (ríe)

-No la llevo yo ahora.

-¿Eh, mamá?

-¡Así es y voy a pillaros!

-(ríe) -(ríe)

-Nunca nos pillarás. (ríe)

-Nunca, nunca, nunca. (ríe)

Vaya si os pillo conejitos. (ríe)

¡Aaah!

(gestos) (gestos)

¡Os pillé conejitos!

Eh ¿y si jugamos de nuevo? ¿jugamos de nuevo mamá?

¿Y por qué no vamos a despertar a papá?

¡Oh si genial! ¡Genial!

¡Buenos días papá! ¡Buenos días papá!

(ríen)

¿Qué ocurre aquí?

Buenos días conejitos.

¿Vienes a jugar con nosotros papá?

¿vienes?

Vale de acuerdo.

¿A qué juego estábais jugando?

Pues jugábamos a pilla pilla.

Pero ¿ahora jugamos al escondite?

Buena idea Simon.

Vosotros escondeos y yo contaré.

Sí Sí

Genial

(ríe) (ríe)

Te lo advierto, nunca nos encontrarás (ríe)

(Gestos) (Gestos)

Oh conejitos, sois demasiados fáciles de encontrar.

Cuidado papá viene para acá.

(Gestos) (Gestos)

Rápido, hay que encontrar un escondite.

Pues resulta que yo Gaspard, soy el campeón del escondite.

Así que tengo que encontrar un escondite supermegachachi.

Voy para allá...

voy a encontraros.

Voy a esconderme afuera.

Sí, voy a esconderme en el cobertizo.

Lo siento Simon, este es mi escondite (ríe)

Oh deprisa deprisa tengo que encontrar otro escondite.

Voy a encontraros...

(Gestos)

Oh vaya, vaya, te encontré cariño.

Oh menos mal que no me escondí en el cobertizo.

(gestos)

Eh Gaspard ve con cuidado, papá ya ha encontrado a mamá

y viene hacia aquí.

Nunca me encontrará mi escondite es muy bueno.

A ver...¿dónde están mis conejitos?

¡Te enconté Gaspard!

Oh no, eh ¿cómo has podido encontrarme?

Aquí nunca me encontrará.

Voy a encontrarte Simon,

ya he encontrado a los demás.

Yuhuuu, Simon

Simon, ¿dónde te escondes?

No, pues aquí tampoco está.

Simon, voy a encontrarte...

Quizá esté debajo de la cama.

(ríe)

Aah ¿eso qué será?

Félix ¿eres tú?

Cuchi, cuchi, cuchi cu

¡No para, para, soy yo papá! (ríe)

Sí, sí, muy bien papá.

Sí pero a mi me ha encontrado el último,

así que soy el campeón del escondite.

Vale ¿y ahora quién la lleva Papá?

¿A quién le toca? a Félix por supuesto.

(Maulla gato)

(ríen)