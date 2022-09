Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

¡Es la hora de tu baño, Elvis!

¡Ja, ja, ja! yo corro más que tú Simón

¡Ja! para nada, voy a alcanzarte Gaspar. ¡Soy supersónico!

Hora de refrescarse conejitos.

¡Oh no, no, no! ¿A qué no nos pillas abuelo?

Ja,ja, has fallado, has fallado, has fallado abuelo.

¡Eh! ¿pero qué estás haciendo abuelo?

Le estoy preparando un baño a Elvis.

Oh...

(Los dos) ¡Te ayudamos! ¡Genial!

Chist... pero a Elvis no le gusta bañarse,

si descubre que voy a bañarle huirá corriendo.

Elvis... Elvis... ¿vienes a darte un baño?

(Ladra).

¡Oh no, Gaspar!

¿Por qué se ha ido Elvis corriendo?

¿Qué os acabo de decir? No le gusta nada bañarse.

Tranquilo abuelo iremos a por él.

Espérame Simón, espérame.

Tenemos que encontrar a Elvis, Gaspar.

Por aquí no está Simón.

¿Abuela tú has visto a Elvis?

Pues no, ¿pero hoy habéis mirado en vuestra habitación?

¡Es verdad! ja, ja, ja.

¡Claro! Ha ido a echar una siesta.

Bien ¿ya habéis encontrado a Elvis?

Casi abuelo.

¡Oh no! no está aquí echando una siesta.

Chist... ¡Gaspar está aquí!

¡Genial! qué bien que lo hayas encontrado.

Vamos Elvis, es la hora de tu baño.

¡Oh!

(Ladra).

Aaaaah....

¡Oh no!

(Los dos) Abuelo, abuelo, Elvis ha vuelto ha salir al jardín.

Ahora va a ser más difícil.

Qué chicos, ¿dónde creéis que se habrá escondido?

¡Eh! y si le damos galletas, seguro que viene a por ellas.

Ahora las traigo.

¡Oh si, si claro! galletas, galletas de perro.

¡Tachaaaaaan!

Elvis... Elvis... ¿quieres unas galletas? ñamñamñam...

galletitas Elvis.

Oooh... no funciona abuelo.

Ha sido una gran idea Simón, pero Elvis es muy testarudo.

¡Mirad! esta es su pelota.

Elvis... ven a jugar con tú pelota. Ja, ja, ja.

¡Oh! parece que nunca le encontraremos.

Será mejor que lo dejemos por hoy,

Elvis ha encontrado un súper escondite, mañana le bañaremos,

además tengo que cuidar el jardín ¿os apuntáis chicos?

No, no, nosotros vamos a buscar a Elvis.

Como queráis chicos, pero os lo advierto, va a ser misión imposible.

No... es una misión para ¡súper conejos!

Si, y para el capitán conejo.

Ven Gaspar, vamos a buscar nuestros disfraces.

¡Aquí los tenemos!

¿Pero cómo vamos a encontrar a Elvis?

Eso es súper fácil, usaremos nuestros súper poderes.

Oh sí, ¡genial!

Vale, tú mira detrás del muro, yo miraré en el cobertizo.

Si, de acuerdo.

Visión de rayos láser.

Ooh... ji, ji, ji.

¡Eh Gaspar, acabo de encontrar a Elvis!

Ven vamos a decírselo al abuelo.

¡Abuelo, abuelo! hemos encontrado a Elvis.

¡No puedo creerlo!

Bien hecho conejitos, sois realmente increíbles.

¿Dónde se había escondido nuestro Elvis?

Dentro del sidecar, en el cobertizo. ¿Qué tal si le bañamos ahora?

Está bien, sí, ¡vamos!

Chist... chist... Sí, sí claro.

Chist....

Y ahora intentemos pillarle por sorpresa.

De acuerdo, contemos hasta tres.

Una... dos y ¡tres!

(Todos) ¡Elvis!

¡Síiii! Ja, ja, ja, ja, otra misión cumplida por...

¡súper conejos! Ja, ja.

¡Sííí!

(Ríen los tres).