¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"FÉLIX VA AL VETERINARIO"

Uno, dos, tres, cinco...

Y diez... ¡Atención, allá voy, Simón!

(MAÚLLA) Oye, ¿qué te pasa, Félix?

¡Ajá, te encontré, Simón!

Es que no te has escondido nada bien.

Pero Gaspar, es por Félix. Mira, anda raro.

¡Oh, no! ¿Qué te pasa, Félix?

(MAÚLLA) ¿Te has hecho daño, Félix?

(MAÚLLA)

Mamá, Félix se ha hecho mucho mucho daño.

Pues sí, se ha hecho daño en la patita.

¡Oh, no! ¿Crees que la tiene rota? Pobre Félix.

No os preocupéis. Vamos a llevarle al veterinario.

Voy a buscar su trasportín.

Oh, no... Que no le lleve al veterinario.

Le harán muchas pruebas, le dolerá mucho y hasta lo querrán operar.

(MAÚLLA)

¿Estáis viendo? El pobre está superasustado.

Eso son un montón de mentiras, Fernando.

Félix es un supergato. es Súper-Félix.

El gato que no le tiene miedo a nada.

Sí, es verdad. Félix es el mejor gato.

Venga, vámonos. Ven, Félix.

¿Qué os he dicho? Está muy asustado.

Eso no es verdad, Fernando.

Venga, Félix. Yo sé que eres un gato supervaliente.

Súper-Félix no le tiene miedo a nada.

Mamá, ¿por qué Félix no deja de maullar?

Fernando dice que tiene miedo. No, cariño.

Es porque le duele un poco la patita.

Y a lo mejor hasta está cantando. (CANTA) "Miau, miau, miau...".

(CANTAN) "Miau, miau, miau".

(A LA VEZ) ¡Hola! -Hola.

Sentaos, conejitos.

Voy a preguntar si pueden atendernos.

¿Estás bien, Félix?

A lo mejor tiene mucho calor ahí dentro.

¿Tú crees? Venga, así no tendrás tanto calor, Félix.

Oye, Félix, mira, un amiguito. Hola, gatito.

(GRITA ASUSTADO) Vaya, no parece muy simpático.

¡Ay!

No tengas miedo. Arándano es muy cariñoso.

Puedes acariciarlo.

(RÍE) Vaya, eres muy gracioso, Arándano.

¿Lo puedo acariciar yo también? Pues claro.

¡Ay, no! (RÍE)

¡Ostras! Tu plátano mola un montón. Es muy guay, Arándano.

Qué gracioso es.

¿Has visto eso, Félix?

¡Félix! ¡Oh, no!

¡Oh! ¿Dónde está?

¡Se ha escapado, Simón!

Fernando tenía razón. Se ha ido porque tiene miedo.

No, Félix no le tiene miedo a nada. ¿Dónde estás, Félix?

(MAÚLLA)

¡Está ahí!

Ya te veo, Félix. ¿Estás jugando al escondite?

Vamos, Félix, sal de ahí.

Basta ya, no tiene gracia. ¡Vamos!

No podremos cogerlo, Simón. Está muy escondido.

Un momento, Gaspar. Tengo una idea.

Oye, Arándano. ¿Me dejas tu plátano, por favor?

Vamos, por favor, Arándano. Solo un ratito.

Enseguida te lo devuelvo. Puaj. Gracias, Arándano.

Toma, Gaspar. Puaj...

¡Tachán!

Cógelo, Félix.

Vamos, Félix, sal de ahí. Intenta coger el plátano.

¡Ya te tengo! Buen trabajo, Gaspar.

Aquí estáis, niños. ¿Venís? La veterinaria puede atendernos.

Vamos a ver, Félix, ¿qué te trae por aquí?

Se ha hecho daño en la pata. Sí, pero no sabemos cómo.

Veterinaria, ¿no va a operar a Félix, verdad?

No creo que necesite una operación, pero vamos a echar un vistazo.

No tengas miedo, Félix. No voy a hacerte ningún daño.

Pero si Félix es supergato.

No le tiene miedo absolutamente a nada.

No le tiene miedo absolutamente a nada, ¿verdad, Félix?

(MAÚLLA)

Vamos a ver. No es nada grave, solo un esguince.

Le voy a poner un vendaje y en tres días estará como nuevo.

¿Lo veis, niños? No ha sido nada.

Exacto, y Félix ha sido supervaliente.

Ya os he dicho que nuestro supergato no le tenía miedo a nada.

(MAÚLLA) (RÍE)

(AMBOS) Félix es un supergato, no ha tenido nada de miedo.