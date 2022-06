Subtitulado por Accesibilidad TVE.

¡Hola a todos; mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar!

'Félix en la nieve'.

¡Jajajaja! ¡A que te doy, Simón! ¡Aja!

¡Jejejeje! Has fallado, Gaspard. ¡Ahora verás!

¡Ajá! No me has alcanzado, Simón.

¡Oh, mira, Gaspard!

Félix tiene que quedarse en casa.

¡Pobre Félix! ¿Por qué no puede salir?

No puede salir porque está nevado.

Sí, claro es verdad, Simón. No puede caminar por la nieve

porque se le enfriarían las patitas.

¿Por qué no le buscamos unas botas! ¡Sí, claro, sí claro,!; unas botitas

para que pueda caminar por la nieve. ¡Eso es!

¡Vamos, Gaspard!

¡Espérame Simón, espérame!

¡Jejejeje! Esto sí que son unas súper botas.

¡Gaspard!, ¿has encontrado las botas de tu osito?

Sí, sí; las he encontrado, Simón. Míralas.

¡Ah, estupendo! ¡Jijiji!

Mira, Félix. Te hemos conseguido unas botas.

(Maúlla)

Sí, así podrás caminar por la nieve. ¡Mmmm!

¿Eh? ¡Oooh!

¡Eh, Félix, vuelve aquí!

¡Ahora podremos jugar los tres en la nieve!

Sí. ¡Oh!, has perdido una bota. ¡Vuelve aquí, Félix!

¡Vuelve a ponerte la bota, Félix!

¡Oh!, aquí hay otra bota.

Estará escondido por aquí. Sabemos que estás aquí, Félix.

# Lalalalala. #

¡Eeeeh! Sé que estás escondido en el cesto, Félix.

¿Estás ahí, Félix? ¡Jejejeje!

Encontraré a Félix con mi rayo láser súper mega alucinante.

Te encontraremos, Félix; te encontraremos, Félix.

¡Ah, te he encontrado!

¡Ah, te he encontrado, Félix!

¡No, esta vez no vas a escaparte, Félix!

¡Jejeje! No te dejaré pasar.

¡Oh, no. Quédate, Félix!

¡Corre Gaspard, va al cuarto de baño!

¡Vuelve aquí, Félix! Has perdido otra bota.

Está aquí; sé que está aquí. ¿Pero dónde está, Simón?

Schs.. Estará escondido en la bañera Ven; vamos a sorprenderle.

Los dos: ¡Te he encontrado, Félix! ¡Oh!

¡Eh, no está aquí! ¿Dónde estará entonces?

Mira Simón, ¡la toalla se mueve sola!

¡Jejeje! Es Félix. Es súper bueno jugando al escondite.

¡Oh, no! ¡Vuelve, Félix!

Sí, Félix. ¡Vuelve aquí!

¡Espera Félix! Deberías ponerte las botas.

Hace demasiado frío para que Félix ande ahí fuera.

¡Rápido, tenemos que encontrarle!

¡Papá, papá! ¿Has visto a Félix? Acaba de salir.

Pues no, no le he visto, conejitos.

¡Oh, no, Simón!, tendrá mucho frío.

¡Va!, tranquilos chicos. Le encontraremos.

No puede estar lejos. ¡Félix, Félix!

¡Félix!

¡Yuhu, Félix! ¿Dónde estás?

¡Félix! ¡Félix!

Félix ha desaparecido. ¡Noooo!

¡Eh, mirad, aquí!

¡Oh, sí, desde luego! Esas huellas son de Félix.

¡Félix ha ido por allí!

¡Mirad! Sus huellas se detienen aquí.

Estará escondido dentro del árbol.

Pues sí, está aquí. ¡Vamos Félix!

Ahora ya puedes salir. Sí. Tienes que ponerte las botas

para no tener frío en las patitas. ¿Las botas?

Pues sí. Queríamos ponerle botas. ¡Jajajaja!

Los gatos no llevan botas, chicos. Era para que jugara en la nieve

con nosotros. Para eso tengo una idea mejor.

Escuchad esto.

Los dos: ¡Sí, claro! ¡Gracias papá!

Está bien. Tú, Gaspard, coge el trineo,

que yo me encargo de lo demás. Sí, claro claro. Vale, Simón.

¡Félix!

¡Vamos, tenemos una sorpresa para ti!

Anda, ven a jugar con nosotros, Félix.

¡Jejeje! Fíjate, Gaspard, le encanta nuestra sorpresa.

A Félix no le gustan las botas pero le gusta el trineo.