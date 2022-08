¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene.

# Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"ESTOS SON MIS NUEVOS AMIGOS"

(Música)

(RÍEN)

¡Yuju!

¡Yuju!

Simón, ¿vienes?

Aquí está tu galleta, conejito. Vale, mamá, ya voy.

Gracias, mamá.

Oye, ¿nos pasas la pelota?

Mamá, ¿crees que puedo preguntarles a los chicos mayores

si puedo jugar con ellos? Claro que sí.

Hola, ¿qué tal? Me llamo Simón.

¿Puedo jugar con vosotros?

Claro, yo me llamo Noa. -Yo soy León.

Me acabo la galleta y voy.

¡Hala! Qué buena pinta tiene la galleta.

Si quieres te doy una. Y a ti también.

-¡Sí, sí, sí! Vale, enseguida vuelvo.

Mamá, mamá, ¿me das dos galletas para mis nuevos amigos?

Claro que sí. Ten, conejito. Son las dos últimas galletas.

Gracias, mamá.

Ya las tengo.

Gracias, Simón. Eres muy amable.

Sí, además, las galletas están superbuenas.

¿Jugamos a fútbol? Sí, sí. Buena idea.

Vamos, el que marca me sustituye de portero, ¿vale?

-Vale, vale.

Pues marcaré yo porque soy superbuen jugador.

La tengo.

Espera, un momento. Super, super.

¡Gol, gol! ¡He marcado!

Buen chute, Simón.

No, no. Un momento. No estaba preparado.

-Es que Simón es más rápido que tú, ya está.

-Ni hablar. No es verdad. No cuenta. Repetimos.

Bueno, vale.

La tengo. La tengo.

¿Has visto eso? Facilísimo.

¡Ataque!

Te voy a pillar. Oh, no.

Te he ganado.

Guau, eres superbueno chutando, Simón.

Es que soy un conejo supersónico. Pero ese no cuenta.

Me has empujado, eres un tramposo. Ni hablar, eso no es verdad.

Yo no he hecho nada. Te has caído tú solo.

Además, he marcado dos veces. Me toca ser portero.

Sí, tiene razón, León. -Bueno, pues vale.

Entonces primero que tienes que dar una galleta.

¿Qué? ¿Por qué?

Además, ya no me quedan galletas. No te creo.

Si no me das una galleta, ya no juegas con nosotros.

¿Qué? ¿Pero qué dices, León?

Qué tonterías. -No, no son tonterías.

Bueno, chicos. Ya no quiero jugar más con vosotros.

¿Estás bien, Simón? ¿Qué pasa?

Es que mis amigos... Bueno, ya no son mis amigos.

¿Ya no quieren jugar contigo?

No porque juego mejor que ellos al fútbol.

Es muy injusto.

Ya, claro.

No es culpa tuya ser un conejo supersónico.

Es verdad. Soy un conejo supersónico.

Además, no los necesito para divertirme.

Mamá, mamá, mira. ¡Qué divertido!

¿Has visto, mamá? Muy bien, conejito.

Oye, mamá, tengo una idea.

(Música)

¡Allá voy!

¿Estás preparada, mamá? Vamos, Simón, te estoy mirando.

¡Uno, dos y tres! ¡Yuju!

Hala, qué chulo. ¿Podemos jugar contigo, Simón?

Sí, claro. No, no vamos a jugar con él.

Venga, vamos a jugar al fútbol.

-No, yo sí voy a jugar con él. Vete tú solito a jugar al fútbol.

-Pero yo no puedo jugar solo al fútbol.

Pues ven a jugar con nosotros,

pero primero me tienes que dar una galleta.

(TITUBEA) ¿Qué, cómo? Pero...

(RÍE)

¡Es broma!