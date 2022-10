Hola a todos, mirad.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mí lindo conejito.

# Simón ya viene, Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Mí gracioso conejito. #

¡A jugar!

ESTE ES NUESTRO COFRE DEL TESORO

¿Estás listo, Gaspar? Lanzamiento de frisbee.

Ahí va el frisbee. Oh, no me sale Simón.

Un momento, Gaspar, yo te enseñare.

¿Listo?

Eh, cuidado, acabas de darle a mi castillo.

Lo siento, no lo he hecho aposta.

Hop, hop.

Oh, no, espera, voy yo a por él.

Eh ¿Y esto qué es?

Oh, eh fíjate, Gaspar, es un cofre pirata.

¡Guauuuu!

Eso es, jugaremos a los piratas, este será nuestro tesoro,

hay que llenarlo y esconderlo y haremos un mapa del tesoro,

así seremos los únicos que podamos encontrarlo.

Oh, sí si claro súper genial.

Abuelo, abuela, hemos encontrado un cofre pirata en las rocas.

¿Podemos jugar con él?

Oh, dejadme ver conejitos,

vaya, sí, un cofre del tesoro realmente precioso.

¿Y qué vais a poner en él?

Pues un súper mega tesoro. Sí, y luego vamos a enterrarlo.

Guauuu, esto será ideal para nuestro cofre del tesoro.

Eh ¿Y has visto qué bonita es mí concha, Simón?

Agghh, pero esto apesta.

Sí, pero el cofre también es mío, así que me quedo esta concha.

Está bien, vale.

Eh, mira Gaspar, he encontrado una concha súper mega brillante.

Y yo he encontrado una piedra preciosa y mira, es blandita.

Eh, uh ¿Pero esto qué es?

Ahhh, no es más que un calcetín mojado.

Puaj, pero que asco.

Vale necesitamos más cosas para nuestro cofre.

Si, vamos.

Eh, Simón ¿Mira que he encontrado? Es la concha más grande del mundo.

Guauuuu, es súper mega alucinante, pero es demasiado grande, no entra.

Habéis encontrado una caracola.

¿Sabéis que se puede hacer música con ella?

¿Ah, sí abuelo? Dámela Simón, os lo mostraré.

¿Puedo probar?

Eh, me toca, me toca a mí.

Esto es muy difícil de tocar.

Vamos Gaspar, tenemos que enterrar nuestro tesoro.

Oh, si, sí, claro, genial.

¡Abuelo, abuelo! ¿Me guardas la caracola por favor?

Sí, por supuesto, conejito.

Vale, pues enterrémoslo aquí. Oh, está bien, Simón.

Somos piratas de verdad.

Y ahora, Gaspar, tenemos que dibujar el mapa del tesoro, corre, vamos.

Abuela ¿Nos dejas papel y lápiz para hacer un mapa, por favor?

Claro que si niños, aquí tenéis.

(AMBOS) Gracias abuela.

-¡Oh, un cofre guay! Eh, ese es nuestro cofre del tesoro.

Eh, ni hablar, yo lo he encontrado primero,

vamos, es mí cofre del tesoro.

Nos ha quitado el cofre del tesoro.

Tranquilo, Gaspar, yo sé cómo recuperarlo.

Devuélvenos el cofre, es nuestro. ¿Sabes?

Eh, para nada, no os lo devolveré, es mío.

Eso es mentira, eres un ladrón de tesoros.

No lo he robado, me lo he encontrado

y ahora vete, me estás molestando.

¡Mira, mira, tengo el cofre del tesoro!

Eh, no, ni hablar, devuélvemelo, ladrón, devuélvemelo, eh, eh, es mío.

Cógelo si puedes.

Devuélvemelo, el cofre es mío.

Pero, ¿esto qué es? Mi madre, ¡cómo apesta!, buaj.

El tesoro es un calcetín mojado apestoso,

te hemos gastado una broma.

Muy bien ¿Y qué? Me da igual, me quedo el cofre del tesoro.

Eh, pero no puede ser.

¡Ahhh, socorro, ahhh!

Bien hecho Simón, hemos recuperado nuestro cofre.