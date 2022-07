¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"ERES UN GRAN SUPERHÉROE"

(RÍEN)

¡Tenemos una misión! ¡Eh, esperadme!

¡Superconejo!

¡Ah! ¡Súper-Lea!

(JADEA)

¡Y capitán Cone...!

¡Eh, Simón, Lea, esperadme!

¡Sí, sí, Gaspar, te esperamos allí!

Oh... Buf.

(HACE SONIDOS)

Te toca a ti, Superconejo. (RÍE)

¡Superláser!

¡Ahora me toca a mí! ¡Sí, tuya, Capitán Conejo!

¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Ay!

¡Ay, ay! ¡Ah!

Oye, niño, mira por dónde vas.

No, no, es que estaba intentando coger esta linterna

para descubrir a los malos porque...

porque yo soy un superhéroe.

¡Ja! ¿Tú? ¿Un superhéroe? (RÍE) Es broma, ¿no?

Chaval, los superhéroes no se caen al suelo.

(Ladridos)

¡Oye, es un superhéroe de verdad! ¡Es Capitán Conejo!

(RÍE) ¡Más bien parece el capitán que se cae al suelo!

-No le hagas caso, Gaspar. Claro que eres un superhéroe.

Eso no es verdad, Lea.

Estoy hecho un superhéroe de pacotilla.

Ya has visto que me he caído y los superhéroes no se caen.

No pasa nada, olvídalo.

¡Venga, vamos a jugar, Capitán Conejo!

(TRISTE) Ya no quiero jugar a superhéroes nunca más.

¡Jo! Pobre Capitán Conejo.

Simón, hay que demostrarle que es un superhéroe de verdad.

Vale, será nuestra nueva misión,

pero ¿cómo lo vamos a hacer?

Ya lo tengo, con la superlinterna láser.

Mira, la esconderemos aquí y Gaspar tendrá que encontrarla.

-Hola, superhéroes. ¿A qué jugáis ahora?

¿Al escondite con la linterna? No estamos jugando a nada.

Además, no es asunto tuyo. ¡Ay! ¡Ah!

-¡Capitán Conejo!

¡Ven, ven, rápido! ¡Ven con nosotros!

Ya os he dicho que no juego más a los superhéroes.

¡Pero, Capitán Conejo, te necesitamos de verdad!

No es verdad. Además, no soy un superhéroe.

¿Y ahora cómo vamos a encontrar nuestra supermegalinterna láser?

¿Crees que la hemos perdido para siempre?

¿Que habéis perdido la superlinterna láser?

Eh... Sí. La hemos puesto...

¡Ah, sí, por allí, en el banco!

¡Rápido, rápido, vamos a buscarla! ¡Rápido, Superconejo!

(Música)

Vaya, pues ya no está en el banco.

¿Dónde creéis que puede estar? Pues...

Estaba por allí y luego... Y luego...

Y luego ha desaparecido.

¡Ah! ¿Creéis que se la ha llevado alguien?

¿O... quizás una ardilla? ¿Qué? ¿Una ardilla?

Pues claro. A lo mejor, una ardilla que vive en un árbol.

Un árbol con un agujero.

Ah. ¿Un árbol con un agujero?

¿Un árbol con un agujero como ese de ahí?

¡Sí, sí, ese! Quizá...

¡Está aquí, está aquí! (GRITA CONTENTA)

¡Ostras, eres increíble!

La has encontrado superrápido, como un verdadero superhéroe.

¡Gracias, Capitán Conejo!

¡Sí, la he encontrado yo!

¡Capitán Conej...! Oye, ¿a qué jugáis con la linterna?

Primero la metéis en el árbol y luego la volvéis a sacar.

Menudo juego más raro. (GRITA)

¿Qué? ¿La habéis escondido vosotros en el árbol?

¡Lo sabía! ¡Las ardillas no esconden linternas!

Sois muy malos.

Pero la linterna la has encontrado tú solo, Gaspar.

Claro, ¿lo ves? Eres un superhéroe.

Os estáis burlando de mí, parad ya. Vamos, Gaspar... Espera.

No, no voy a volver a jugar con vosotros nunca más.

Parece que lo de la linterna no ha sido buena idea.

Ya... Y encima está superenfadado. ¡Para ya!

¡Deja la mariposa en paz! ¡Ah!

¡Oh, no! ¡Mi perro!

¡Oye, ven aquí!

(RÍE) ¡Esta es una misión para Superconejo!

¡Y para Súper-Lea!

(LADRA)

¡Corre demasiado rápido! ¡No lo vamos a atrapar!

¡Dejad paso a Capitán Conejo!

¡Atención, allá voy!

¡Capitán Conejo! ¿Estás bien?

(RÍE) ¡Misión cumplida!

(SE SORPRENDEN) ¡Ah!

¡Eres genial, Capitán Conejo! -¡Mi perro!

Oh, muchas gracias. Estaba muy equivocado.

Eres un verdadero superhéroe. Pues claro.

Mi hermano pequeño es un verdadero superhéroe. Él es...

¡Capitán Conejo!

(Música)